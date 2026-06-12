SOCDEM: Tři otázky pro každého občana

1. Jsi spokojený se svou životní úrovní? Máš pocit, že za svou práci dostáváš odpovídající odměnu? Připadá ti, že se životní úroveň českých zaměstnanců a důchodců dostatečně přibližuje životní úrovni v západní Evropě?
- Pokud ano, nemusíš číst dál.
- Pokud ne, polož si druhou otázku.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
2. Volil jsi někdy Sociální demokracii, ale přestal jsi ji volit? Pokud ano, zamysli se proč.
- Jsou důvody, které tě tehdy vedly k odchodu, stále aktuální i dnes?
- Nebo hodnotíš současnou SOCDEM podle minulosti?
3. Znáš dnešní SOCDEM? Znáš její současné vedení? Znáš její současný program? Víš, že hlavním cílem dnešní Sociální demokracie je růst životní úrovně zaměstnanců, rodin, seniorů a střední třídy?
Důležitá otázka: Pokud mají v České republice výrazně růst mzdy a životní úroveň, neměla by větší část vytvořeného bohatství zůstávat lidem, kteří ho svou prací vytvářejí?
SOCDEM prosazuje:
- vyšší mzdy a důchody
- spravedlivější rozdělení výsledků ekonomického růstu
Než řekneš definitivní „ne“, zjisti si, co současná Sociální demokracie skutečně prosazuje. Možná zjistíš, že tvé zájmy a její program mají společného víc, než sis myslel.
Sociální demokracie
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