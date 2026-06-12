SOCDEM: Tři otázky pro každého občana

12.06.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k souladu programu strany a zájmů voličů

SOCDEM: Tři otázky pro každého občana
Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

1. Jsi spokojený se svou životní úrovní? Máš pocit, že za svou práci dostáváš odpovídající odměnu? Připadá ti, že se životní úroveň českých zaměstnanců a důchodců dostatečně přibližuje životní úrovni v západní Evropě?

  • Pokud ano, nemusíš číst dál.
  • Pokud ne, polož si druhou otázku.

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

15%
16%
64%
5%
hlasovalo: 7355 lidí

2. Volil jsi někdy Sociální demokracii, ale přestal jsi ji volit? Pokud ano, zamysli se proč.

  • Jsou důvody, které tě tehdy vedly k odchodu, stále aktuální i dnes?
  • Nebo hodnotíš současnou SOCDEM podle minulosti?

3. Znáš dnešní SOCDEM? Znáš její současné vedení? Znáš její současný program? Víš, že hlavním cílem dnešní Sociální demokracie je růst životní úrovně zaměstnanců, rodin, seniorů a střední třídy?

Důležitá otázka: Pokud mají v České republice výrazně růst mzdy a životní úroveň, neměla by větší část vytvořeného bohatství zůstávat lidem, kteří ho svou prací vytvářejí?

SOCDEM prosazuje: 

  • vyšší mzdy a důchody
  • spravedlivější rozdělení výsledků ekonomického růstu

Než řekneš definitivní „ne“, zjisti si, co současná Sociální demokracie skutečně prosazuje. Možná zjistíš, že tvé zájmy a její program mají společného víc, než sis myslel.

Sociální demokracie

  • SOCDEM
  • Svoboda, solidarita, spravedlnost.
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Článek obsahuje štítky

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Jaká je ta vaše taktika, jak zabránit úpadku průmyslu?

A myslíte, že je reálné zabránit tomu, co předvádí EU? Podle mě si dělá stejně co chce, bez ohledu na to, co chce většina občanů EU, protože rozhodují hlavně ti nikým nevolení.

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Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k souladu programu strany a zájmů voličů