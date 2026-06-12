Musk překonal bilion dolarů. SpaceX na burze odpálila rekord

12.06.2026 17:21 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Společnost SpaceX vstoupila na burzu v největší primární veřejné nabídce akcií všech dob. Mimořádný zájem investorů vystřelil hodnotu firmy k hranici dvou bilionů dolarů a z Elona Muska podle agentury Reuters udělal prvního člověka na světě s majetkem přesahujícím jeden bilion dolarů. Firma jako celek však stále hospodaří se ztrátou.

Musk překonal bilion dolarů. SpaceX na burze odpálila rekord
Foto: Repro Youtube
Popisek: Miliardář Elon Musk

SpaceX při vstupu na burzu získala 75 miliard dolarů, tedy přibližně 1,57 bilionu korun. Investoři nakoupili 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Podle agentury Reuters se však ještě před zahájením obchodování očekávalo, že cena akcií může vyskočit až na 174 dolarů. To by znamenalo růst o téměř 30 procent oproti upisovací ceně. Právě obrovský zájem investorů výrazně zvýšil hodnotu Muskova podílu ve firmě a pomohl mu překonat hranici jednoho bilionu dolarů.

Musk si firmu udrží pod kontrolou

Ani po vstupu na burzu nepřijde Elon Musk o rozhodující vliv ve společnosti. Podle zveřejněných dokumentů bude mít v rukou přibližně 84 procent hlasovacích práv. Důvodem je systém dvojích akcií. Zatímco běžné akcie mají jeden hlas, Musk drží především akcie s desetinásobnou hlasovací silou.

Firma stále nevydělává

Přestože se SpaceX zařadila mezi nejhodnotnější společnosti světa, její hospodaření zatím zůstává v červených číslech. Podle Reuters vykázala firma v roce 2025 ztrátu 4,94 miliardy dolarů. Její tržby přitom meziročně vzrostly o třetinu na 18,67 miliardy dolarů. Ziskovou částí podnikání je satelitní internet Starlink, který loni vytvořil provozní zisk 4,4 miliardy dolarů. Peníze ze Starlinku pak SpaceX využívá k financování nákladných projektů, jako je vývoj rakety Starship nebo další rozšiřování satelitní sítě.

Investoři věří především Muskovi

Agentura Reuters zároveň upozorňuje, že zájem o akcie SpaceX není založený pouze na ekonomických výsledcích firmy. Investoři sází hlavně na to, že se SpaceX může jednou stát dominantním hráčem v kosmickém průmyslu, satelitním internetu nebo i v oblastech spojených s umělou inteligencí. Část analytiků se také domnívá, že investoři jsou ochotni zaplatit výrazně vyšší cenu jednoduše proto, že za společností stojí Elon Musk. Jiní odborníci naopak varují, že současné ocenění firmy předpokládá téměř bezchybný budoucí růst. Pokud by se její rozvoj zpomalil nebo některé plány nevyšly, mohlo by se podle odborníků ukázat, že jsou akcie nadhodnocené.

Šéf společnosti River Wealth Advisors Ed O’Gorman v této souvislosti uvedl, že bez mimořádně vysokých očekávání by k takto rekordnímu vstupu na burzu pravděpodobně vůbec nedošlo.

Do prestižního indexu zatím nesplňuje podmínky

Navzdory obřímu ocenění se SpaceX v nejbližší době nezařadí do prestižního akciového indexu S&P 500. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že firma jako celek dosud nevykázala dlouhodobou ziskovost. Podle Reuters proto nesplňuje podmínky pro vstup do tohoto indexu.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.reuters.com

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burza , zahraničí , Reuters , Musk , SpaceX

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