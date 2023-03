Mezi lidmi na Václaváku: Důchodci na mráz. Prezident je lepšočlověk. Jsme pro občanskou neposlušnost

Občané se současnou vládou ztrácejí naději, což je cesta do pekla, dozvěděli jsme se mimo jiné v davu na včerejší protivládní demonstraci. Reportér ParlamentníchListů.cz tam sbíral názory rebelů a hovořilo se hlavně o důchodcích, kteří jsou solí země, co si jich neváží.

„Na dalekém severu žijí Eskymáci. A když přijdou těžké časy, hladomor a podobně, tak mladí vystrčí na mráz své rodiče, aby tam zmrzli a neujídali. Tady je to něco podobného. Vláda nás táhne na severní pól,“ řekl ParlamentnímListům.cz pražský důchodce Bohumil. Na včerejší protivládní demonstraci bylo lidí s podobným názorem zhruba padesát tisíc. Ptali jsme se v davu.

Staří vybudovali Česko

Senior Bohumil s útlou postavou ještě doplnil, aby bylo jasno: „Staří filozofové říkali, že charakter národa se pozná, jak se chová ke svým zajatcům. No, a my důchodci jsme taky takovými zajatci, kteří vybudovali tuto společnost. Mladí to přebrali a nyní z toho žijí. Politici, co zde vládnou třicet let, rozkradli práci deseti dřívějších generací. Jsme odstrčeni. Zákon o penzích nám ukradl ještě další peníze, na které jsme si vydělávali celý život.“

V davu také postával muž s fotografií premiéra Petra Fialy a slovem STOP na jeho čele na slaměné pochodni k pozdějšímu zapálení. „Tady je to samej dezolát. Sakra, nás je,“ zaslechl jsem.

„Vypadněte už. Podporujete organizovaný jatka, rusofobii a strach, ničení planety i nás, globální rozklad země. Na kolena synci a rychle,“ stálo na jednom z transparentů. „Základny USA do USA. Bude líp,“ bylo napsáno na druhém.

Pod ocasem koně svatého Václava hřímal bývalý policista Štefan Bartók, který už není od roku 2017 v policejním sboru, protože sám vyhodnotil, že je třeba po necelých pětadvaceti letech „změnit lokál“. Prý kdysi hrdě dělal svou práci. Sloužil mimo jiné v pořádkové jednotce v roce 2000 během zasedání Mezinárodního měnového fondu a hlídal „všechny ty potentáty, co tahají za provázky“. Dodal: „Mají půl milionu platu měsíčně a my zde řešíme, že naplivali do obličeje našim starým lidem v řádech stokorun.“

„To s důchodci je do nebe volající. Ti lidé vybudovali tuto zemi a díky nim zde máme to, co máme, i když je naše republika rozprodaná. Hodně se držím, ale vláda jim plivla do obličeje. Jsme klidná síla. Přijeli lidé, kteří se nikdy neprojevili. Je to spojené s covidismem, s Ukrajinou, a všechno propojené. Vládnou nám vlastizrádci, co by měli být ve vězení. Jednoznačně nekopou za tento národ,“ doplnil.

Korouhev prezidentského zmaru

Před hlavní budovou Národního muzea stála – hlídána policisty – zhruba padesátičlenná skupinka lidí s ukrajinskými, eurounijními, naťáckými vlajkami a s vlajkou USA. Ostatně, tak tomu je při všech protestech proti vládě. „Až padne poslední ukrajinský voják, Putin si pro vás přijde,“ měli třeba na transparentu. Přes magistrálu pořvávali na demonstranty: „Putin, kurva.“ A z druhé strany slyšeli: „Tady nejste doma“ anebo „Banderovy děvky“.

Nedaleko postával vlasatý mladík s kamarádem. V ruce třímal jakousi korouhev. Na hlavní tyči byl znázorněn prezident Petr Pavel jako Superman s nápisem, že je „lepší člověk“, a pod ním v kruhu čtyři světové strany v podobě EU, SSSR, NATO a půlměsíce. „Udělal jsem si to sám. Má paní malovala. Pan prezident je hlavní postava. A místo symbolů světových stran, které jsou dnes jen dvě – mám tady čtyři. Ty jeho,“ sdělil Jonáš ze Sázavy.

„Náš současný prezident nás přehlíží a myslí si, že je lepší člověk. To už prohlásil během voleb. Sám se pochválil a ani nepočkal na výsledky. Ani v inauguračním projevu, který jsem celý nesledoval, se nezapomněl pochválit a ukázat, že je lepšočlověk, a že ostatní jsou špatní. Byla to lež a faleš. On sám lhal během kampaně tolikrát, že mi to ani nestojí za to, to počítat. Třeba o jednání s ruským náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem, kdy mu dával pac, a pak to popřel,“ dodal.

Jeho kamarád Zdeněk z České Lípy zmínil: „Podobné akce mají význam. Protože se lidé navzájem posilují a utvrzují, že nejsou sami. Společnost je dnes atomizovaná a lidé se bojí vyjádřit svůj názor. Za socialismu jsme se vyjadřovali jinak doma, ve škole, před úřady či v hospodě. Dnes nemáme konceptuální gramotnost, nedokážeme číst mezi řádky, a to je chyba. Když se lidé sejdou a utvrdí, že nejsou sami, je to v pořádku. Jsem ale pro občanskou neposlušnost. Lidé by měli zůstat doma, zhruba měsíc nic nedělat. Fungovali by pouze záchranáři, nemocnice, hasiči, policie a energetika. To by mohlo přimět vládu, aby zvolila mezi krachem a odchodem.“ Podle něj se současnou vládou lidé ztrácejí naději, což je cesta do pekla.

V davu jsem dostal leták, na kterém bylo mimo jiné napsáno, že nespokojení lidé se mohou obracet na skupiny Odpor 23 a 32, které jsou apolitickými hnutími vytvářejícími legislativní tlak a chystají pochody svobody v okresních a v krajských městech. Jedna z posledních vět zní: „Myslíme si, že nestačí vyměnit motor, když je shnilé celé auto...“

