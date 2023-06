Michal Hašek: Poslední sjezd ČSSD. Možná opravdu poslední

reklama

„Musím říct, že můj dominantní dojem z toho 45. sjezdu je především smutek,“ skočil do popisu situace v ČSSD Hašek v internetovém pořadu Jany Bobošíkové Aby bylo jasno. „Kdyby teda na tom, co proběhlo teď o víkendu, měla záviset budoucnost ČSSD, tak si troufám říct, a věřte, že to neříkám rád, že to byl možná jeden ze sjezdů posledních,“ pokračoval.

Proč posledních? Protože se ukázalo, že stávající vedení v čele se Šmardou připravilo úpravy stanov, pro které nakonec nehlasovali ani delegáti sjezdu. A když vedení strany nedokáže přesvědčit své členy, že to dělá dobře a že má plán do budoucna, jak chce o tomtéž přesvědčit voliče, kroutil hlavou Hašek.

Nový znak ČSSD připomíná podle Haška gilotinu, pod kterou dává hlavu současné vedení strany. Vedení, které z Haškova pohledu žije už jen z odlesků své dávné slávy. Hašek si totiž není jist, že Michal Šmarda je tím pravým politikem, který by měl zachraňovat ČSSD.

„Mně přijde vtipné, že skupina lidí, která mediálně kopala do prezidenta Zemana, zejména v těch uplynulých letech, se teď hrdě hlásí k Zemanovu politickému dědictví,“ kroutil hlavou Hašek nad tím, že Šmarda znovu vytáhl na světlo staré heslo ČSSD „Lidskost proti sobectví“, se kterým přišel v 90. letech minulého století právě Zeman. „Ale když dva dělají totéž, není to totéž,“ vzkázal Hašek Šmardovi. Má pocit, že tato snaha nenavrátí Sociální demokracii voliče. „Lidé rychle poznají, co je reálná politika a co je jenom marketing,“ upozorňoval dále.

Připomínal též, že před pár lety většina médií věnovala sjezdům sociálních demokratů velkou pozornost, letos už tomu z Haškova pohledu bylo jinak, což je problém, protože pokud chce nové vedení prosadit i novou značku, musí být tato nová značka vidět v médiích. Hašek se domnívá, že by bylo bývalo lepší zůstat u staré a zavedené značky ČSSD. Pokud by se ČSSD měla do budoucna posunout zleva více do středu, pak má Hašek podle svých vlastních slov o ČSSD opravdu velký strach.

V současném vedení strany podle Haška neexistuje příliš velká poptávka po spolupráci s další levicovou stranou, konkrétně s komunisty. „Leda by se teď komunisté vrátili do lůna ČSSD, odkud před sto lety odešli, konkrétně v roce 1921, ale to se podle mě nestane.“

A jak vidí svou vlastní politickou budoucnost?

„Já jsem označován některými lidmi z toho nového vedení Sociální demokracie jako muž minulosti. Nic proti tomu, mám za sebou bohatou politickou kariéru. Jenom pro tyhle chlapce chci říct, že to místy byla dokonce úspěšná minulost, a to ne Michala Haška, ale sociální demokracie,“ upozornil Hašek.

Jedním dechem dodal, že zná řadu lidí, kteří v srdci zůstali sociálními demokraty a dnes jsou podle něj větší srdcaři, než někteří z těch, kteří mají stranickou průkazku a dnes sedí ve vedení strany. Osobně si chce počkat, co stávající vedení strany předvede, a pokud se mu to nebude líbit, řady sociálních demokratů definitivně opustí.

„Nebudu nikam přeskakovat. … Ale i kdybych náhodou odešel z té současné sociální demokracie, tak věřte, že svým přesvědčením zůstávám levicovým člověkem, zůstávám sociálním demokratem a že tyhle myšlenky budu dál prosazovat. Buď ve svém občanském životě, při své práci, nebo při svém angažmá v neziskovém sektoru,“ prohlásil Hašek s tím, že dodnes pomáhá např. dobrovolným hasičům v Jihomoravském kraji.

Přes všechny výhrady, které má Michal Hašek ke dnešní Sociální demokracii, je přesvědčen, že na české politické scéně existuje prostor pro konzervativní levicovou stranu.

„To, co dnes předvádí dennodenně Fialova vláda, on to zmínil už Andrej Babiš (ANO), když parafrázoval jiný historický výrok a vytknul premiérovi Fialovi, cituji: ‚Lžete ráno, lžete v poledne, lžete večer‘. Jestliže tato vláda týden od týdne porušuje naprosto flagrantně předvolební sliby subjektů pětikoalice, jestliže útočí na samu podstatu sociálního státu, jestli tady chce snižovat rozsah veřejných služeb, sahá na platy těch lidí ve veřejných službách, bere si jako svoje rukojmí důchodce, kdy my tady v zásadě slyšíme naprosto neuvěřitelné výroky o tom, jak si můžou důchodci dovolit brát 26 let důchod, že to je moc, začínají se přepočítávat a ukazovat hnusné grafické tabulky, viděl jsem to dokonce u předsedy KDU-ČSL, kolik lidí musí pracovat na důchodce, tak proboha copak ti stávající senioři nepracovali poctivě celý život?“ rozčiloval se Hašek, podle něhož vláda nabádá důchodce, aby raději ještě pracovali a aby si nestěžovali, když jim důchody porostou málo.

Levice by v Česku měla podle Haška vzít rozum do hrsti a představit jasný levicový program a pak tuto svou snahu přetavit v krajských volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. „Udělám všechno, co budu moct, aby co nejdřív skončila Fialova vláda. Já jsem zažil jako poslanec Topolánkovu vládu, Nečasovu vládu, ale to, co předvádí Fialova vláda, to tady nikdy v minulosti nebylo,“ nebral si servítky Hašek, podle něhož existuje riziko, že pokud současná vláda dovládne až do řádných voleb, tak po ní už Česko nikdo nedokáže dát do pořádku.

