Michal Horáček vypráskal Drahoše: Bylo 27 debat, všechny prohrál. On a jeho žena se nehodí do boje o Hrad!

Michal Horáček v přímé volbě prezidenta neuspěl. Těsně po vítězství Miloše Zemana Horáček prohlásil, že sázka na kandidáta, který by lidem nejméně vadil, nebyla úplně nejlepší. Ve druhém kole se měl Zemanovi postavit někdo, kdo by byl viditelnější, kdo by se víc prosadil v debatách. Při svých cestách po českých, moravských a slezských městech navíc zjistil, že lidé chtějí na jedné straně prezidenta, který bude zemi obstojně reprezentovat v zahraničí, což by profesor Drahoš splňoval, ale pak chtěli od prezidenta ještě něco, co už Jiří Drahoš tolik neměl. „Ale druhou věc, kterou chtěli, aby to byla silná osobnost. Aby to byla ta osobnost na bílém koni, která přijede a všechno vyřídí,“ konstatoval Horáček.

Ukázalo se to i na tom, že část voličů z prvního kola Jiřího Drahoše ve druhém kole opustila. Možná i kvůli tomu prohrál. Proč ho opustili? Horáček nepochybuje o tom, že svou roli v tom sehrály právě různé prezidentské debaty. „Já jsem s ním absolvoval 27 debat. Byly různé duely taky a pan profesor Drahoš všechny prohrál,“ kroutil hlavou nespokojeně Horáček. „Se mnou, s panem Fischerem, s panem Topolánkem a tak, podle hlasování lidí,“ doplnil Horáček. Tohle mělo být varováním pro všechny. „Já si myslím, že to v něm není. To je vědec, který má nějakou tezi, proti němu je jiný vědec, který má svou tezi a vlastně si to nevyvracej,“ pustil se do Drahoše Horáček.

Vědec Jiří Drahoš prý nedokázal pohotově reagovat na slovní útoky a sám využívat přehmatů svého oponenta. Horáček je přesvědčen, že on by chyb oponenta dokázal využít mnohem lépe, než to dokázal Drahoš.

Profesor prý udělal ještě jednu chybu. Po prohraných volbách nepogratuloval osobně Miloši Zemanovi. Mohlo by to pomoct ke stmelení společnosti. Tady je potřeba budovat ten všeobecný pocit, že demokracie je to nejdůležitější,“ zdůraznil Horáček. Voliči Miloše Zemana jsou podle Horáčka normální lidé, které nelze dehonestovat. Jistě je pravdou, že Miloš Zeman a jeho tým řadu lidí uráží, ale to je podle Horáčka jejich věc. Oni za to nesou svou vlastní odpovědnost. Jiří Drahoš se měl zachovat jinak. Měl Zemanovi osobně pogratulovat.

Jak Jiří Drahoš, tak jeho manželka Eva jsou prý velmi milí lidé, ale nejsou to lidé, kteří se hodí do boje o Hrad.

Teď se Horáček obává, jak bude Česká republika vnímána v zahraničí. Podle textaře a antropologa patříme na Západ, ale má obavu, že celá řada lidí to vidí jinak. On sám by rád zůstal v NATO, v EU a rád by byl čitelný pro své zahraniční partnery.

