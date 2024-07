Michelle Obamová. Srbský prezident Vučić právě prozradil tajemství

Poté, co americký prezident Joe Biden po několikatýdenním silném tlaku zevnitř vlastní strany v prohlášení oznámil, že nebude usilovat o své znovuzvolení, podpořil v boji o Bílý dům svou nepříliš viditelnou a nepříliš populární viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 664 lidí

Přestože pouhá Bidenova podpora Harrisové nestačí, vzhledem k podpoře manželů Bidenových a řady vlivných demokratických kongresmanů se zdá, že to bude právě viceprezidentka Harrisová, kdo se v listopadových volbách utká s exprezidentem Donaldem Trumpem.

Harrisové ovšem řada znalců americké politiky nevěří, že by dovedla Trumpa porazit. Objevily se námitky, že za celou dobu po Bidenově boku nezaznamenala žádný úspěch, nebyla příliš populární ani viditelná.

To by mohl vyřešit plán, který podle srbského prezidenta Vučiće připravuje Demokratická strana. Kamalu Harrisovou by měla ve volbách podporovat bývalá první dáma Michelle Obamová, která by měla stát po jejím boku a zvednout jí tak popularitu.

„Prozradím vám jedno tajemství. V tuhle chvíli nemá Kamala Harrisová dobré vyhlídky, a přestože nakonec může i vyhrát, stále považuji za favorita Donalda Trumpa. Kamala Harrisová by proti Trumpovi neměla velké šance. Podle mě půjde o jedno z nejnejistějších volebních klání. V ústředí demokratů padlo velmi moudré rozhodnutí zapojit do kampaně Michelle Obamovou,“ řekl Aleksandar Vučić v nedělním večerním pořadu v televizi Pink.

Podle jeho slov může Obamová se svou popularitou konkurovat Trumpovi a cílem demokratů bude pokusit se přenést popularitu Obamové na Harrisovou.

„Kamala Harrisová nemá ten druh emocí ani takové charisma, se kterým by se dovedla vyrovnat Trumpovi, ale Michelle Obamová ano. Kamalu Harrisovou jsem potkal v Mnichově. Je to temperamentní a energická žena a oni očekávají, že s pomocí paní Obamové dosáhne větší popularity mezi afroamerickou populací a stabilizace popularity u latinskoamerické populace,“ sdělil srbský prezident.

Vučić se hojně účastní mezinárodních akcí a konferencí a mívá ve zvyku, že občas v domácích i zahraničních médiích naznačí úvahy či plány, o kterých se na těchto akcích od západních i východních lídrů doslechne. Podobně před časem varoval před eskalací konfliktu na Ukrajině. Až po něm o tomto riziku začal hovořit maďarský premiér Orbán poté, co se po převzetí předsednictví své země v Radě EU vydal na zahraniční mise do Kyjeva, Moskvy, Pekingu a Washingtonu.

Americký prezident Joe Biden oznámil, že odstupuje z kampaně za své znovuzvolení a nebude tak z řad demokratů protikandidátem republikánského kandidáta a exprezidenta Donalda Trumpa. Svůj současný prezidentský mandát hodlá dokončit. Za to ho kritizují vlivní republikáni. Argumentují, že pokud není Biden schopen kandidovat, není schopen ani vykonávat úřad.

Ke kandidatuře proti Trumpovi demokratům doporučil podpořit svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. „Demokraté – je čas spojit se a porazit Trumpa. Udělejme to,“ vyzval Biden. Harrisovou už podpořil exprezident Clinton se svou ženou Hillary, neúspěšnou Trumpovou vyzyvatelkou.

Jakkoli je Harrisová současná Bidenova viceprezidentka, v řadě oblastí má názory radikálnější. Kandidátka na nominaci od amerických demokratů. Hlasitěji volá například po boji proti dezinformacím, chtěla by mnohamiliardový klimatický plán či hodlá podporovat Ukrajinu „tak dlouho, jak to bude nutné“.

Server Politico píše, že se nyní od Harrisové očekává, že se stane „nositelkou největších priorit Demokratické strany – včetně práva na potrat, politik týkajících se změny klimatu a odpuštění studentských dluhů“. Její výrazně zelené návrhy v minulosti strhal dokonce sám Joe Biden. Harrisová se vlažněji staví k podpoře Izraele a není tak ostrou kritičkou íránského režimu. Dle řady komentátorů patří k tvrdě progresivistickému křídlu v Demokratické straně.