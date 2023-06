Migrační dohoda EU. Výhra, zářil Rakušan. Dostálová vybuchla: Vždyť nám bude natvrdo stanoven počet migrantů!

reklama

V uplynulých dnech se vláda a opozice ve Sněmovně střetly kvůli migrační reformě, kterou schválili unijní ministři vnitra. Ministr Vít Rakušan (STAN) pravidla hájil jako úspěch českého vyjednávání a v Partii poděkoval prezidentu Petru Pavlovi, který ji v první části Partie podpořil.

„Každý člověk, který vnímá evropskou solidaritu, který vnímá naši odpovědnost, vnímá, že řešení se dá najít jen na celoevropské úrovni. Na druhém břehu stojí populisté, lidé, kteří budí strach a historicky říkali, že nám migranti vezmou chaty a chalupy, kteří prostě budou vyhrožovat tématem, které nehrozí,“ uvedl ministr Rakušan.

„My jsme naopak dosáhli toho, co česká politická scéna od roku 2015 společně chtěla, toho, že se definitivně zavřely povinné alokační kvóty pro jednotlivé země. Situace je takové, že pro Českou republiku je to v tento moment jednoznačnou výhrou,“ zdůraznil ministr vnitra.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Polsko a Maďarsko tuto novou migrační dohodu nepodpořily. Polský premiér prohlásil, že to „není migrační pakt, ale jde o diktát, jeho cílem je také kulturně změnit Evropu“. Vytkl Německu, že ho nemá co učit solidaritu. „Chápu, že Poláky čekají volby,“ reagoval Rakušan s tím, že nebude reagovat na vnitropolitické výroky.



(Screen: CNN Prima News)

V uplynulých dnech se ministři členských zemí Evropské unie dohodli na migrační reformě včetně povinné solidarity se zeměmi přetíženými žadateli o azyl. Návrh migrační reformy, pro který zvedl ruku i český ministr Vít Rakušan, počítá s tím, že relokace budou pouze jednou z možností, jak přetíženým zemím zejména na jihu Evropské unie v případě potřeby pomoci. Další variantou má být přímý finanční příspěvek. Pokud nějaká země nebude chtít migranty přijímat, měla by zaplatit 20 tisíc eur (něco přes 472 tisíc korun) za každého nepřijatého člověka.

Slova se ujala poslankyně Dostálová, která jen nevěřícně kroutila hlavou nad tím, jak Rakušan migrační reformu prezentuje. „Povinná solidarita je absolutní nesmysl, to je blbost. Říkáte, že nebudeme ničím povinováni, ale to nařízení, které jste schválil, mluví úplně o něčem jiném. Ještě stále se snažíte namluvit českým občanům, že nejde o povinné kvóty, je to prostě jenom přebarvené narůžovo, v podstatě je to povinná solidarita a natvrdo nám bude stanoven počet,“ kontrovala Dostálová.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já pouze tvrdím, poslouchejme se, paní poslankyně, nelžeme tady lidem, končí povinné relokační kvóty,“ zdůraznil Rakušan opakovaně a dohadoval se dále s poslankyní Dostálovou, která nato poznamenala, že jediný, kdo tu lže, je sám Rakušan.



(Screen: CNN Prima News)

Do diskuse se vložil následně Tomio Okamura: „Co to tady říká pan ministr Rakušan? Co to tady předvádí vláda?!“ rozezlil se. Varoval před nelegálními migranty z Afriky, muslimských zemí apod. „Je to zásadní ohrožení bezpečnostní, civilizační a sociální,“ uvedl šéf hnutí SPD, který odmítl, že Rakušan nazývá populisty ty, co toto odmítají a varují před tím. Připomněl, že v České republice za jeho úřadování prudce narůstá kriminalita a on sám nabírá migranty. Rakušana vyzýval k demisi.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12665 lidí

Rakušana se zastal Marian Jurečka. „Pro Českou republiku to neznamená žádné povinné kvóty, ale hlavně, to, co dojednal Vít Rakušan, je klíčové v tom, že my teď máme, a na dlouhá léta budeme mít, obrovskou zátěž ukrajinských uprchlíků a do té doby, dokud u nás tito lidé budou, my v tom mechanismu té podpory vůči jiným státům nejsme,“ argumentoval.

Tématem byla také demonstrace v Brně kvůli smrti Roma po konfliktu s Ukrajincem. Policie celou událost vyšetřuje. Pietní akce v Brně k uctění památky usmrceného Nikolase se nakonec nesla i v duchu protivládní demonstrace a měla i protiukrajinské nenávistné projevy. Množily se tam i názory, že vláda zamlčovala, že pachatelem byl Ukrajinec, což Rakušan důrazně odmítl. „Mně nezáleželo na tom, jestli to byl Ukrajinec, Čech, Rom nebo kdokoli jiný. Je to podezřelý pachatel závažného trestného činu, tak je vyšetřován a tak bude postižen bez jakékoli protekce vůči němu,“ uvedl ministr vnitra.

„Naopak si myslím, že přilévat tu ještě z politických pozic nějaký olej do ohně, není úplně v pořádku,“ míní Rakušan.

Psali jsme: Komentátorka: Malér! Krátkozrakost Rakušana otevřela dveře bezpečnostním hrozbám

Také Marian Jurečka neshledává v komunikaci ohledně včerejšího dění v Brně žádný problém: „Myslím, že ta komunikace byla jak ze strany policie, tak ze strany pana ministr věcná, faktická. Nemyslím si, že bychom měli dělat k tomuto případu nějakou speciální komunikaci, která by vytrhovala některé věci z kontextu, protože si řekněme na rovinu, to se děje i mezi českými občany a nejde tomu předejít, selhání jednotlivce nelze nikdy vyloučit,“ dodal Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl, že někteří politici v minulosti, jako Miloš Zeman, pomáhali přidávat důvody určité míry nenávisti do jednotlivých částí společnosti. „Řeknu třeba v minulosti bývalý pan prezident a jeho výroky o tom, že Romové nepracují apod., ty přispívaly k určité míře nesnášenlivosti,“ řekl ministr práce a sociálních věci, že takovému chování je nutno předcházet.

Předseda hnutí ANO Tomio Okamura uvedl, že dění na pietní akci v Brně, kde zaznívaly protiukrajinské a xenofobní názory, nesledoval, protože byl pracovně vytížen. Připomněl ale výzkum CVVM, který říká, že podle českých občanů je podpora Ukrajincům ze strany vlády příliš vysoká, myslí si to více než polovina Čechů. „Já s nimi souhlasím a samozřejmě, že to je jeden z těch zásadních důvodů té tenze, která je ve společnosti. Takže nevymlouvejte se, prostě jste to přepískli,“ uvedl obecně Okamura.



(Screen: CNN Prima News)

Okamura i v této souvislosti připravuje návrh změny zákona, který by umožnil, že by policie mohla uvádět národnost podezřelého: „Připravujeme novelu zákona, protože jak jsme si všimli přesně u této kauzy, tak policie sdělila, že nemůže říct státní příslušnost toho zadrženého na základě stávajících zákonů. To chceme změnit, aby i v případě zadržení mohla policie veřejnosti říct, jakou státní příslušnost zadržený má,“ věří, že to by přispělo k transparentnosti ve společnosti. „Aby Češi věděli, odkud vítr vane,“ doplnil a nesouhlasil s tím, že by to posilovalo kolektivní vinu.

Psali jsme: „Naučil jsi mě vařit a jak podělávat gadže.“ Kamarád zabitého Roma z Brna rozpálil lidi do běla. Je to zlé

Chytal se za hlavu nad výroky Víta Rakušana a Mariana Jurečky, že trestná činnost v Česku nenarůstá tolik a jsme bezpečná země: „Pánové, vy se pořád ukolébáváte tím, že je něco v pořádku. Přece ambicí jakékoli vlády je udělat z nás co nejbezpečnější zemi vůbec,“ zdůraznil.

Podle Dostálové měla být reakce vůči veřejnosti rychlejší a otevřenější, aby občané nenabyli dojmu, že se zde někomu nadržuje.

Ministr Rakušan své kroky hájil. „Ministr vnitra, a zvykněme si na to, že nemá komentovat jednotlivé trestné činy, nemá se někoho zastávat a na někoho poukazovat. Jen říká, že policie vyšetřuje padni komu padni,“ uvedl a dodal, že na událost reagoval bezprostředně na Twitteru.

K připravované změně zákona z pera SPD, uvedl: „Já se ptám, jestli právě skutek vraždy je potřeba barvit jakoukoli národností, barvou pleti nebo čímkoli dalším,“ pozastavoval se, že si na tento návrh změny zákona počká. Okamura jej napomínal, že státní příslušnost „nemá barvu“. „Trestný čin nemá žádnou barvu ani státní příslušnost,“ trval na svém Rakušan. „Trestný čin státní příslušnost má,“ opakoval Okamura.

„Pozor, jsme opravdu na tenkém ledu, spojovat to, že tu dochází k vraždám s tím, že jsme jako vláda příliš hodní na ukrajinské utečence před válkou, před ruskou agresí a bombami, které tam padají...,“ ukázal Rakušan na Okamuru, aby takové věci nespojoval. Předseda hnutí SPD vyvrátil, že by něco takového dělal.

Psali jsme: „Sráč*, zbabělče!“ Rakušan se postavil Romům od klávesnice. Ještě to zhoršil „Jde o přežití.“ Migrační dohoda: Nové riziko z Německa. Ještě hůře Zrušeno! V Brně se kvůli smrti Roma demonstrovat nebude. Prý by přišli „nesprávní lidé“ Rakušan má na dosah extrémní vliv v tajné službě. A jedna vzpomínka na Michala Koudelku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.