Migrační pakt, Česko se zdrží. Pomůže to? Odpověď Víta Rakušana nepotěší

Členské státy Evropské unie dnes schválily migrační balíček, Česko se zdrželo. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se jal vysvětlovat na sociální síti důvody. Skutečné ocenění by si však český ministr vnitra zasloužil podle právníka, politika a analytika Roberta Kotziana tehdy, pokud by šel k podstatě věci a řešil ji. „Tohle je jen záplatování, zoufalá snaha o alibi,“ uvedl Kotzian s tím, že migrační pakt byl nepřijatelný už předtím.

Státy EU se dohodly na migračním balíčku. Nová pravidla zahrnují efektivnější kontroly migrantů a solidaritu mezi státy. Česko se zdrželo a Maďarsko s Polskem byly proti. Ministr vnitra Rakušan na sociální síti postoj Česka vysvětluje slovy, že „výsledná podoba je v některých ohledech zbytečně byrokratická a oslabuje oproti původnímu návrhu povinnou hraniční proceduru“.

„I tak je ale pakt důležitý první krok k efektivnímu řešení nelegální migrace. Zavádí povinné detence, screening migrantů a jasně stanovuje povinnosti členských zemí,“ píše, že v ochraně evropského prostoru chce jít ještě dál. „Proto společně s Dánskem, Rakouskem, Nizozemím a dalšími zeměmi připravujeme konkrétní návrhy, jak řešit azylové procedury už ve třetích zemích, opatření proti převaděčům i zlepšení návratů,“ dodává.

Vyjádření reflektoval Robert Kotzian, který se po tomto vyjádření nemohl zdržet komentáře. Ke zdržení se hlasování podotýká, že migrační pakt byl nepřijatelný už dávno před tím: „Ano, migrační pakt se v důsledku kompromisů v trialogu (neformální dohoda tří institucí – Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu) posunul ještě k horšímu. Ale byl to posun z bláta do louže. Migrační pakt byl nepřijatelný už předtím,“ zdůrazňuje.

„Úkrok stranou od podpory ke zdržování se hlasování v době, kdy už je prakticky nemožné migrační pakt potopit nebo vrátit na jednací stůl, je jen zoufalá snaha o alibi. A to zvláště od člověka, který během českého předsednictví aktivně vedl práce na podobě migračního paktu,“ připomíná Kotzian.

K jednání o vymístění azylového řízení do třetích zemí a dalším krokům, kterými se Vít Rakušan chlubí, následně dodává: „Je to nezávislé na migračním paktu. K těmto krokům nebyl, není ani nebude potřeba. Je to velmi drahý podnik, který řeší jen část problému (jen asi u poloviny migrantů, jejichž žádost o azyl se podaří odmítnout). Je to jen náhrada za vlastní neschopnost řešit podstatu věci: fyzické znepřístupnění hranic atd.“

V rámci uplácení vlád zemí původu a tranzitních zemí třetího světa, aby migranty zadržovaly na svém území, upozorňuje, že zde opět platí, že jde především o výpalné za problém, který EU sama způsobuje a není schopná jej řešit.

„Takže resumé: skutečné ocenění by si český ministr vnitra, a vlastně jakýkoli politik, zasloužil tehdy, pokud by šel k podstatě věci a řešil ji. Tohle je jen záplatování. Sice lepší než nic, ale jen záplatování,“ zakončuje Robert Kotzian.

