Milá EU... To zrovna! „Ani peníze z automatu si nemohli vybrat,“ varuje Saša Tomský

Hostem v pořadu Kupředu do minulosti byl nakladatel a politolog dlouhou dobu žijící ve Velké Británii, Alexander Tomský. Brexit prý oslavil, chtěla ho jak konzervativní inteligence, tak i dělníci. Motivací byla dle něho suverenita. Česká republika si údajně ale odchod dovolit nemůže, protože by s námi zametli jako s Řeckem, protože EU není laskavá a milá. „Mírné impérium a ideologický konstrukt,“ říká v rozhovoru.

Myšlenka sjednocené Evropy je podle Tomského velice stará. Jde dle jeho vlastních slov o stín staré římské říše. Evropská unie je dle něj, ve srovnání s napoleonským nebo později hitlerovským impériem, jen mírným pokusem o impérium. Síla Evropy, jako kolébky západní civilizace, dle jeho názoru ale vždy spočívala právě v rozdrobenosti na mnoho malých a sobě konkurujících států. „Ale je otázka, do jaké míry může být federální stát skutečně státem mnoha národů, řekněme jako v Americe. To nelze, a máme tady problém, že celý génius Evropy, obrovský úspěch nejenom umění, architektury, vědy, ale i techniky, způsobila rozdrobenost Evropy na mnoho států. V tom vidím genialitu génia loci, který způsobil obrovský úspěch západní civilizace, která ovládla skoro celý svět,“ uvedl politolog.

Kdo podle Tomského v Británii vlastně hlasoval pro odchod z EU? Politolog zdůraznil, že anglická politická elita byla masivně prounijní. „A v Anglii přetrvala, jak už si všiml svého času George Orwell, velmi vlastenecká patriotická dělnická třída, která převážně volila brexit, a k nim se přidalo 20 procent konzervativní inteligence. Kdyby tam tato konzervativní inteligence nebyla, tak by k tomu nedošlo. A kdyby nebylo dělníků, tak by k tomu také nedošlo.“ To, že by pro brexit volili hlavně staří lidé, označil Tomský za pomluvy a statistický klam, protože dle jeho názoru chodí staří lidé obecně více k volbám.

Co bylo ale hlavní motivací pro odchod? „To je strašně jednoduché. Kdybychom to měli shrnout jedním slovem, tak je to suverenita. Anglická suverenita. Tisíc let anglického království, ostrovního království, a každá invaze přišla z kontinentu,“ vysvětloval Tomský.

Britská inteligence se ale podle politologa zcela zkazila. „Zcela spadla do unijního ideologického nálevu, a do ideologie politické korektnosti, kdy nesmíte o některých věcech mluvit na veřejnosti, protože jsou neslušné. To se skrývá za etiketu. Ve skutečnosti jde o ideologii sociální spravedlnosti, o ideologii multikulturního režimu, multikulturní společnosti, a odporu vůči tradiční, takzvaně patriarchální mužské společnosti.“

Politická korektnost v největší míře podle Tomského přichází právě z Bruselu, který jí pomáhá posilovat, ale po rozpadu Sovětského svazu bují prý téměř v celém západním světě. Česká republika si dle Tomského nemůže ale výstup z EU dovolit. Připomněl třeba tvrdé zacházení Bruselu s Řeckem. „Zažili jsme už velké konflikty s EU v Řecku a viděli jsme, jak to vypadá – padlo referendum a padl premiér. A když chtěli vystoupit z euroměny, tak si ani nemohli vybrat peníze v automatu. To není žádná legrace. Unie není taková, jak se tváří, laskavá a milá. Je to mírné impérium pod německou taktovkou. Vůdčím národem je Německo.“

EU je dle slov Tomského nejen imperialistická ale také ideologická a politická konstrukce. A je prý pochopitelné, že se bude Velké Británii za brexit mstít. Do protikladu proti imperialismu Bruselu pak staví nacionalismus. „Hitlerův nacionalismus byl imperialistický, a nacionalismu zneužíval. A byl to nacionalismus, který Hitlera porazil. Francouzské, polské, české podzemí, to všechno přece byli nacionalisté. Churchill byl nacionalista, Roosevelt byl nacionalista, a hlásali nacionalismus oficiálně ve slavné výzvě v roce 1942 nebo 1943, už si nepamatuji. To všechno je nacionalismus,“ připomněl Tomský.

