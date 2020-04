Miliardář ze Seznamu jásá: Krize je očistný proces, lidi už stejně měli nadspotřebu

Ivo Lukačovič, vlastník Seznamu, poskytl své firmě rozhovor. „Neříkám, že mám krize rád, ale je to vždycky trochu očistný proces. Přiznejme si, že to, jak jsme v roce 2019 žili, asi nebylo ideální. Byla velká už ani ne spotřeba, ale nadspotřeba,“ odpověděl miliardář na otázku, co se o sobě během koronavirové krize dozvěděl, a nejen to, mrzí ho přístup ostatních podnikatelů, kteří chtějí náhradu za své zavřené podniky od vlády.

Majitel Seznamu a miliardář Ivo Lukačovič poskytl Miloši Čermákovi ze Seznamu dlouhý rozhovor, který se zabýval hlavně pandemií koronaviru. Na začátku uvedl, že nejvíce ho v poslední době vyděsilo, když se dočetl, že ve Wu-chanu obnovili trh se zvířaty. „Protože to v uvozovkách nejzajímavější na dnešní pandemii je to, že až skončí, tak kdykoli může začít znova. A může to být pandemie viru, který bude mnohem nebezpečnější,“ uvedl s tím, že ho to víc děsí než zveřejňované počty zemřelých.

Již 24. ledna o viru na Twitteru varoval s tím, že nejde o mediální bullshit. Avšak prý nezavolal do Seznamu, aby se tomu novináři věnovali, což ho zpětně mrzí. „V duchu jsem si říkal, že možná zbytečně plaším, a nechtěl jsem roznášet zprávy, které se třeba nepotvrdí. Navíc to zpočátku vypadalo, že to v Číně zvládnou. Věřil jsem tomu. Výhodou restriktivního režimu je, že se dají dostat věci pod kontrolu. Bohužel udělali chybu, že o zavření Wu-chanu řekli jeden den dopředu. A spousta lidí, hlavně ze střední třídy, stačila odjet. Rozprchli se do světa, a tím se to spustilo,“ vysvětlil.

„Evropa si cení víc osobních svobod a lidského života. Samozřejmě říkám naštěstí, ale pro zvládnutí pandemie je to negativní,“ uvedl s tím, že jak se virus dostane do Evropy, tak věděl, že to bude průser. „Pamatuju se, jak se všichni smáli, když se v médiích psalo, jak se trasují první nakažení. Kdo s kým byl běhat, kde se potkali. Dokonce tam byla křestní jména. Působilo to velmi neškodně. Ale já věděl, že geometrické řady jsou prostě geometrické řady. Že téhle matematice neutečeš,“ dodal.

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 4286 lidí

„Žijeme několik týdnů v úplně vykolejeném světě. Jiné životy. Co ses o sobě díky tomu dozvěděl?“ zeptal se redaktor. „Mně krize asi svým způsobem prospívají. Třeba pro Seznam bylo důležité, jak jsme to zvládli po roce 2000, když skončila internetová bublina. Neříkám, že mám krize rád, ale je to vždycky trochu očistný proces. Přiznejme si, že to, jak jsme v roce 2019 žili, asi nebylo ideální. Byla velká už ani ne spotřeba, ale nadspotřeba. Jak říkal komik George Carlin. Že si kupujeme věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme,“ odpověděl Lukačovič.

Gretu Thunbergovou bere prý pozitivně jako mluvčí generace, které tuhle planetu předáme. „Jsem citlivý člověk zaměřený na přírodu a mrzí mě, když trpí. Nepříjemným na té dnešní krizi je, že tuhle věc nevyřeší. I když pandemie ustoupí, tak globální oteplování bude stále problém,“ vysvětlil. Prý se s tím však bude muset vypořádat generace ve věku Grety. Na otázku proč odpověděl, že jsme závislí na fosilních palivech. „Ty rád cestuješ po Evropě, já také. Jezdíme auty, máme koníčky, jsme zvyklí na určitou spotřebu. Takhle jsme se to naučili a zvykli si na to. Jsme závislí na fosilních palivech a emitujeme CO2,“ uvedl. Prý je tedy na starší generaci, aby nás mírnila a vzdělávala.

Reakci vlády na koronavirus však schvaluje. Souhlasí i s vládním nařízením o omezení pohybu a zavření hranic. „Správné je i nosit roušky. Ale třeba mě děsí, když se kvůli tomu lidé začnou na ulici napomínat a okřikovat. Ty ji nosíš špatně, kouká ti nos a tak dál. Děsí mě, kolik lidí říká, že by jim nevadilo, kdyby hranice zůstaly zavřené dlouhodobě,“ svěřil se. „A co se týče roušek, je smutná pravda, že člověk třeba nevidí hezké holky. Přiznejme si, že se Češi nikdy netvářili na veřejnosti moc příjemně a moc se neusmívali, takže to teď roušky aspoň zakryjí,“ pověděl o rouškách.

„Část lidí volá po nejpřísnějších opatřeních a viru se bojí, část stále tvrdí, že naše reakce je přehnaná, protože virus pro zdravé lidi není opravdu o moc nebezpečnější než chřipka. Na kterou stranu se přikláníš ty?“ zeptal se Čermák.

„Rozumím tomu, že někteří lidé jsou vyděšení. Pustíš si televizi, moderátoři ve zprávách mají roušky. Vyjdeš na ulici, lidé mají roušky. Vláda má tiskovou konferenci, politici mají roušky. Chápu, proč to dělají. Že chtějí jít příkladem. Ale já si jdu pak zaběhat, jsem sám uprostřed lesů a samozřejmě nemám roušku, protože mít mokrou roušku je úplná blbost. A chlap dvacet metrů ode mě najednou začne křičet a nadávat, že roušku nemám a že ho ohrožuju. Jsme prostě zmasírovaní médii. A některé reakce jsou přehnané. Třeba když se zavřely hranice a na nejrůznějších turistických nebo cyklistických přechodech se objevila jako zátarasy policejní auta. Prostě se vyvolává dojem, že jsme tím virem obklíčení a že v podstatě není úniku. Jenže to není pravda a my se s tím musíme naučit žít,“ odpověděl Lukačovič. Pomůže prý humor, jelikož jako Češi máme schopnost si dělat ze všeho legraci. „Humor je pro většinu z nás dnes jediným, co proti pandemii můžou dělat,“ shrnul.

A došlo na konkrétnější hodnocení kroků vlády. „Myslím, že je to v Česku docela dobře nastavené. Máme profesora Prymulu, jehož rozhodnutí se mi zdají správná. Máme vládu, která mu naslouchá. Nebudu komentovat, jaké ochranné prostředky tu chyběly a nechyběly, to ať si politici vyřídí mezi sebou,“ pochválil Lukačovič nejen Prymulu.

Na to, jak ovlivní krize Seznam, odpověděl, že negativně, jelikož reklamní trh půjde dolů. „Máme nějaké rezervy a myslím, že krizi přečkáme. Trochu mě mrzí, když sleduju reakce ostatních podnikatelů. Před týdnem někdo začal mluvit o tom, že bude od vlády požadovat náhradu škody. Proboha, ty restaurace, kina nebo sportovní haly nezavřela vláda. Ty zavřel virus a pandemie. Lidé by tam stejně přestali chodit,“ dodal.

Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 15% Akorát 22% hlasovalo: 11846 lidí

„Poslední otázku kladu ve svém podcastu už rok, byť v poslední době dostává vlastně trochu jiný význam. Co myslíš, jaký bude svět za deset let, v roce 2030? Lepší, nebo horší než dnes?“ vyptával se Čermák.

„Určitě lepší. Nebude tak velká ekonomická spotřeba, lidé budou uváženější. Možná je ta dnešní krize naučí i to, že není špatné být víc s rodinou, být doma a nelétat po světě z místa na místo. A pak způsobí tahle krize velký přesun fyzického světa do digitálního. Takže moje odpověď zní: svět bude lepší a víc digitální,“ zakončil Lukačovič.

Rozhovoru se chytil na sociálních sítích komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Ten sdílel na Facebooku výrok o reakcích ostatních podnikatelů, kteří chtějí od státu náhrady škody. „Jako v zásadě pacifista jsem rád, že se multimiliardář nevyskytuje v blízkosti skupiny drobných živnostníků, kteří by, nedej bože, měli po ruce vidle,“ okomentoval výrok Lukačoviče.

Výrok, kde Lukačovič řekl, že krize jsou očistný proces a že nebylo ideální, jak jsme v roce 2019 žili, hlavně kvůli nadspotřebě, okomentoval europoslanec Jan Zahradil za ODS slovy: „Rozumíme a blahopřejeme celému týmu @seznam_cz @SeznamZpravy k jejich nadspotřebě v roce 2019. Vyřiďte ale, @jindrichsidlo, panu majiteli, že teď možná není úplně nejvhodnější doba k veřejnému meditování tohoto typu,“ uvedl a dodal k tomu: „Určitě to bude ve Šťastném pondělí, nepochybuji.“

Určitě to bude ve Šťastném pondělí, nepochybuji??. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 2, 2020

