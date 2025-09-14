Petr Hampl: Vražda Charlieho Kirka jako důsledek nepoměru sil

Politické násilí je vždy důsledkem výrazného nepoměru sil. K násilí se uchylují ti, kdo si jsou jisti, že protistrana nebude mít možnost úder vrátit. To se ostatně týká každého porušování pravidel.
Druhá podstatná skutečnost je ta, že současná mocenská a finanční elita projevuje jen velmi málo racionality a málo schopnosti efektivně sledovat vlastní cíle. Naopak je pro ni typické iracionální davové jednání. To se týká i těch, kdo o členství v této elitě usilují (většinou marně) a kdo musí projevovat o to víc horlivosti.
Tyhle dvě zásady nám poskytují klíč k celé situaci. Liberální oligarchie (nová aristokracie) získala v posledních desetiletích takovou mocenskou převahu, že nemusí dodržovat žádná pravidla a může si dovolit naprosto cokoliv. A to včetně zrušení voleb nebo vraždy politického odpůrce. Ti lidé jsou opravdu přesvědčeni, že mají na takové jednání právo, a že cokoliv udělají, je morální (protože to jsou oni, kdo určují pravidla morálky).
Sem musíme řadit pokusy o vraždu Donalda Trumpa a Roberta Fica. Případ každého vraha je individuální a životní příběh každého je jedinečný. Nicméně druhá věc je, že celé tvrdé jádro přívrženců Demokratické strany i Progresivného Slovenska by tu vraždu pokládalo za správnou a že cíleně vytvářeli atmosféru, ve které bylo jasné, že dříve či později se musí najít magor, který se o to opravdu pokusí.
Vražda Charlieho Kirka už ale proběhla v úplně jiné situaci. Liberální kruhy, které proti němu rozeštvávaly, mohou počítat s odezvou. Jenže – a tady jsme u toho davového jednání – nejsou schopni jednat racionálně. Jednotlivé osobnosti amerického progresivního hnutí vybízejí k opatrnosti a upozorňují, že se může jednat o „obdobu požáru Říšského sněmu“. Ale fanatický dav nedokáže jednat racionálně. Většina těch, kdo dnes oslavují vraždu Kirka, v životě neslyšela jediné jeho vystoupení a vůbec netuší, co říkal. Prostě jásají nad smrtí nepřítele, protože jásají všichni kolem. Nad důsledky nepřemýšlejí.
autor: Petr Hampl