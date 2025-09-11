Ke zdražení energií použijí jakoukoliv záminku. Šichtařová o pozadí za Green Dealem

Podle agentury Bloomberg tlačí Německo a Francie na EU, aby zpřísnila sankce proti ruským ropným společnostem. Je to v našem, českém, zájmu?
Samozřejmě, že v českém zájmu není, abychom my měli drahé energie a energetické suroviny. Jedna věc jsou emisní povolenky a další zelené nesmysly, které nám energie zdražují, to samo o sobě je dost špatné. A druhá věc je, že ještě k tomu navíc si Evropa zdražuje energie ještě po druhé ose, totiž bojkotem levných ruských energií.
Nabízí se nepotvrzené podezření, zda náhodou minimálně v očích některých lidí nejde o záminku, jak energie zdražit ještě víc. Víme, že řada lidí chce z důvodů zelené ideologie malou spotřebu energií, neuvědomují si totiž, že to by nutně muselo být spojené také s redukcí počtu obyvatel v Evropě, protože určitou velikost populace můžeme nakrmit jen s vynaložením nějaké adekvátní energie. A tito lidé použijí jakoukoliv záminku k tomu, aby energie zdražili a tím je učinili méně dostupné.
Zlé jazyky říkají, že EU funguje tak, jak Německo a Francie pískají. Je to pravda?
Je. Tyto dvě země jsou vůdčí silou EU. A EU vždy bude postavená tak, aby tyto dvě země měly politiku ušitou pro sebe výhodně, ale současně se vzájemně alespoň trochu držely v šachu.
Prohlubuje se nepoměr mezi tím, kolik lidí odchází do penze, a kolik mladých vstupuje na pracovní trh. Dnes takto ubývá 30 tisíc pracovníků ročně, za 10 let to má být až 70 tisíc každý rok. Podle Jaroslavy Rezlerové z firmy Manpower čelí Česko největšímu úbytku pracovní síly od druhé světové války. Jak to řešit?
Když máte systém nastavený tak, že se nevyplatí pracovat, tak samozřejmě spousta mladých bude raději donekonečna studovat a nechávat se živit rodiči. Své také dělá demografická situace. Ale ta souvisí s obavami lidí z budoucnosti. Když se lidé obávají o příjmy, nemají děti. Klíčem ke zlepšení demografické situace je tedy zlepšení životní situace (a tím se dostáváme na pole hospodářské politiky) a také striktně hlídat ilegální imigraci. To lze celkem snadno vyřešit odepřením dávek imigrantům.
Pokud projde třetím čtením novela o regulaci prodeje energetických nápojů mladším 15 let, dojde zřejmě i k nezamýšlenému efektu. Taurin, kterého se zákaz týká také, je obsažen i v některých kojeneckých vodách a mléku. V praxi to znamená, že byste například pro nákup Sunaru potřebovala ověření věku, v případě online obchodů skrze bankovní identitu. Měla by vláda novelu nejdřív upravit, než se bude schvalovat?
Samozřejmě, že je nesmysl schvalovat zákon, který je paskvil ještě předtím, než vůbec vstoupil v platnost. Celé je to o tom, že dochází k bizarním regulacím všeho, kde vůbec nejsou nutné, a tím se některé typy zboží akorát stávají populární. Je to jako efekt „céčka“ v 80. letech. Dokud byly nedostatkové, byly extrémně žádané a populární. Pak se jich vyrobilo hodně a najednou zájem o ně prudce opadl, protože přestaly být exotické. A tyto zákazy vytváří z energetických nápojů jen něco „exotického“ a těžko dostupného pro děti, a tím to stimuluje jejich zájem.
A jak se stavíte k tomu, že by si děti pod 15 let nemohly koupit energetický nápoj?
Myslím, že to není vůbec možné srovnávat třeba se situací, kdy dítě bere drogy. Nepřeceňovala bych to. Vůbec bych takovou regulaci nezaváděla.
Potraviny proti loňsku zdražily o 4,7 %. Vejce ale zdražila o třetinu, hovězí maso o čtvrtinu, drůbež o 15 % a mléko a máslo o desetinu. Není to v rozporu se slovy premiéra Fialy o tom, jak se nám daří?
Samozřejmě, upozorňuju na to neustále. Na jednu stranu bychom neměli vytrhávat z kontextu jednotlivé položky, ale na druhou stranu faktem je, že potraviny stejně jako bydlení stále zdražují nad průměrem spotřebitelské inflace. Například ceny nájemného z bytu narostly o 5,7 %, vodného o 4,2 %, stočného o 3,7 % a tepla a teplé vody o 3,3 %.
Podle mého odhadu průměrné tempo inflace v roce 2025 dosáhne 2,6 %. Pod 2 % se přitom v průměru nedostaneme ani v roce 2026. Růst cen tedy rozhodně neřekl poslední slovo. Pro spotřebitele to znamená, že i přes dílčí úlevy zlevněných energií či potravin budou muset s vyššími výdaji počítat ještě dlouhé měsíce.
