Vykulené oči Rakušana. Zeman ťal do živého

Miloš Zeman v pořadu Napřímo na TN.cz okomentoval vzhled Víta Rakušana. Spekuloval především o tom, zda předseda hnutí STAN netrpí Basedowovou chorobou, jejímž hlavním příznakem mohou být například vypouklé oči.
„Já ho tak moc neznám,“ připustil nejprve Zeman, než zhodnotil vizáž lídra STANu. „A to, že má jaksi vykulené oči, může být způsobeno nějakým basedowem nebo něčím podobným, a je zbytečné a hloupé se tomu posmívat. Na druhé straně připusťme, že díky tomu je jeho charisma poněkud oslabeno,“ dodal bývalý prezident.
Na sociální síti X pak na Zemanovo hodnocení reagoval uživatel Jura Háček. „Tak hlavně, že Zeman je dokonalý a nic mu charisma neoslabuje,“ uvedl.
"Vít Rakušan má vykulené oči a to mu oslabuje charisma, ale nebudeme se mu smát, hahahaha"— Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) September 13, 2025
Miloš Zeman
Tak hlavně, že Zeman je dokonalý a nic mu charisma neoslabuje. pic.twitter.com/RHk3Oduo2u
Sám Miloš Zeman byl v minulosti častým terčem spekulací a nepravdivých informací o svém zdravotním stavu.
První velký spor ohledně Zemanova zdraví se odehrál v roce 2017, kdy někdejší brněnský politik Svatopluk Bartík na svém facebookovém profilu tvrdil, že prezident Zeman trpí rakovinou a zbývá mu nejvýše sedm měsíců života. Ukázalo se, že jde o nepravdivé tvrzení. Bartík se nakonec musel omluvit a podle rozhodnutí Městského soudu v Brně zaplatit prezidentovi 250 tisíc korun.
Před prezidentskými volbami v roce 2018 pak Zeman patrně i kvůli podobným spekulacím zveřejnil fotografie, na nichž stojí na běžkách v zimních oteplovákách z někdejší olympijské kolekce. Snímky měly patrně naznačit, že je dostatečně zdravý na výkon funkce prezidenta.
Další vlna pochybností přišla v roce 2021, kdy byl Zeman hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková tehdy tvrdila, že hospitalizace souvisela s metabolickým rozvratem v rámci alkoholové jaterní cirhózy a že abstinence během pobytu v nemocnici vedla až k náběhu na alkoholové delirium.
Zeman poté na Stehlíkovou kvůli jejím výrokům podal žalobu na ochranu osobnosti, kterou ovšem zamítl odvolací Městský soud v Praze v říjnu 2024. Ve stejném roce se navíc začaly šířit i falešné zprávy o Zemanově smrti.
Poprask v médiích způsobila i zveřejněná informace o dietě Miloše Zemana, kterou měl dle svého tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka požívat na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), kam byl hospitalizován v roce 2021. Mělo se totiž jednat o meruňkové knedlíky a vinnou klobásu.
„K obědu měl dnes pan prezident meruňkové buchty, na zítřek (středu) si objednal vinnou klobásu s bramborovou kaší,“ informoval tehdy Ovčáček veřejnost, aby ji ujistil o dobrém zdravotním stavu prezidenta.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová