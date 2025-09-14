Státní pozemkový úřad vítězí ve Stavbě roku díky projektu v Kněževsi

V soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2025 získala realizace projektu „Soubor staveb v k. ú. Kněževes u Rakovníka“ Cenu za přínos pro životní prostředí. Ocenění bylo předáno ve čtvrtek 11. září 2025 na slavnostním vyhlášení 12. ročníku soutěže v Městském divadle ve Slaném.
Projekt zahrnoval novostavbu malé boční vodní nádrže Nádrž II. a lokální biocentrum LBC 2b, které významně přispěly k optimalizaci vodního režimu a ekologické stabilitě území. Díky realizaci došlo ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, posílení ochrany před povodněmi a vzniku nového biotopu pro vodní a mokřadní živočichy.
Ústřední ředitelka Ing. Svatava Maradová, MBA k ocenění uvedla: „Tento projekt je ukázkovým důkazem, že pozemkové úpravy mají potenciál zásadně proměnit tvář krajiny k lepšímu. Nově vzniklá vodní nádrž i přilehlé biocentrum pomáhají zadržovat vodu, vytvářejí cenný biotop a posilují protipovodňovou ochranu území. Přispívají tak nejen k ochraně přírody, ale také ke kvalitě a bezpečnosti života místních obyvatel. Děkuji všem, kteří se na projektu podíleli, za jejich odborný přístup a dlouhodobé úsilí, bez něhož by tato úspěšná proměna krajiny nebyla možná.”
Příběh realizace: Nádrž II. a biocentrum v Kněževsi
Stavba byla realizována na ploše přibližně 11 ha jižně od městysu Kněževes, mezi Hájevským potokem a silnicí Kněževes–Přílepy. Nádrž II. o ploše 4,1 ha a objemu přes 32 tisíc m3 je napájena z Hájevského potoka a je doplněna soustavou tůní, mělčin a litorálních zón, které vytvářejí přirozené prostředí pro vodní ptactvo i obojživelníky. Součástí projektu bylo také lokální biocentrum LBC 2b s rozsáhlými výsadbami,vysazeno bylo 271 stromů a 377 keřů původních druhů, které postupně vytvoří nový biotop. Projekt byl financován z dotačního programu Evropské unie – Národního plánu obnovy (NPO).
Výsledkem je krajinný prvek, který nejen chrání území před povodněmi, ale má i vysokou estetickou a rekreační hodnotu. Už nyní je zřejmé, že přijatá opatření výrazně proměnila tvář intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny a přinesla hmatatelné přínosy jak přírodě, tak veřejnosti.
Soutěž Stavba roku Středočeského kraje je pořádána Středočeským krajem spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a dalšími odbornými institucemi. Záštitu nad letošním 12. ročníkem převzala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Do soutěže bylo přihlášeno 38 projektů, které soutěžily ve třech kategoriích. Stavby hodnotí odborná porota. Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje filmový štáb. Všechny přihlášené stavby jsou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství ve Středočeském kraji. Více informací o soutěži a přihlášených projektech naleznete na webu Stavby roku Středočeského kraje ZDE.
autor: Tisková zpráva