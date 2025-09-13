Davy lidí na Fialu? Mladý člen ODS dostal studenou sprchu

14.09.2025 21:19 | Monitoring

Nadšení člena Mladé ODS z předvolebního mítinku koalice Spolu v Ústí nad Labem zchladili uživatelé sítě X. Zpochybňovali počet přítomných i skutečnou podporu premiéra Fialy. Podle některých byla část davu tvořena stejně spíše odpůrci.

Davy lidí na Fialu? Mladý člen ODS dostal studenou sprchu
Foto: Repro: X
Popisek: Petr Fiala (ODS) na předvolebním mítinku v Ústí nad Labem

„Kamkoliv Petr Fiala přijede, tam jsou davy lidí!“ těšil se na sociální síti X Michal Mikulka z Mladé ODS z velké přízně lidí na předvolebním mítinku koalice Spolu v Ústí nad Labem. „Nezáleží na počasí – i přes déšť je v Ústí úplně plno,“ napsal Mikulka a sdílel fotografii Petra Fialy před davem lidí vybavených deštníky.

„Je to prostě kouzelník,“ komentoval nadšení Mikulky nad shlukem lidí u premiéra Fialy politický komentátor Petr Holec.

I jiný uživatel sítě X, podobně jako komentátor Holec, si neodpustil pohádkovou narážku. „A teď tu o Cipískovi,“ požadoval po členovi Mladé ODS. „Co se nám tu pokoušíte namluvit, nebo sobě? Vidíte průzkumy? Fialovu oblibu? Důvěru?“

„Nejhorší je lhát sám sobě,“ dodal k Mikulkově fotce z mítinku v Ústí nad Labem uživatel X Michael.

Uživatel X Jiří Smetana nechal pro jistotu umělou inteligenci, aby zjistil, kolik lidí bylo na mítinku koalice Spolu v Ústí doopravdy přítomno. „Grok spočítal 130-150 lidí, odečti 30 členů ochranky, 30 regionálních poskoků ODS, co to dostali befelem, takže na předsedu vlády v krajském městě přišlo juknout cca 70 občanů,“ dopátral se sám konečného čísla přihlížejících.

Libor z X pro ověření počtu přihlížejících Fialově mítinku raději požadoval „fotku z ptačí perspektivy“.

Uživatel X Aleš dodal, že dle jeho názoru byla stejně většina lidí v davu pouze zvědavá na premiéra Fialu – podle něj na „Brňáka, co jim v posledních letech krade peníze“.

Matematik a publicista Rudolf Červenka se pro jistotu dále doptal, zda lidé na mítinku na Fialu spíše nepískali.

„Víc než polovina jsou jeho odpůrci, kteří pískají, volají,“ myslí si i uživatel Daniel.

Další z uživatelů sítě zas srovnal příznivce premiéra Fialy a koalice Spolu se členy sekty. „I velmi chytrým/vzdělaným lidem trvalo 6 až 8 let, než zjistili, že se octili v sektě,“ připomněl další z uživatelů.

autor: Alena Kratochvílová

