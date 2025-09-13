Davy lidí na Fialu? Mladý člen ODS dostal studenou sprchu

„Kamkoliv Petr Fiala přijede, tam jsou davy lidí!“ těšil se na sociální síti X Michal Mikulka z Mladé ODS z velké přízně lidí na předvolebním mítinku koalice Spolu v Ústí nad Labem. „Nezáleží na počasí – i přes déšť je v Ústí úplně plno,“ napsal Mikulka a sdílel fotografii Petra Fialy před davem lidí vybavených deštníky.
Kamkoliv Petr Fiala přijede, tam jsou davy lidí! Nezáleží na počasí – i přes déšť je v Ústí úplně plno. ?? pic.twitter.com/Zmz6EDnltz— Michal Mikulka (@Mikulkamik1) September 10, 2025
„Je to prostě kouzelník,“ komentoval nadšení Mikulky nad shlukem lidí u premiéra Fialy politický komentátor Petr Holec.
Je to prostě kouzelník— PetrHolec (@PetrHolec) September 11, 2025
I jiný uživatel sítě X, podobně jako komentátor Holec, si neodpustil pohádkovou narážku. „A teď tu o Cipískovi,“ požadoval po členovi Mladé ODS. „Co se nám tu pokoušíte namluvit, nebo sobě? Vidíte průzkumy? Fialovu oblibu? Důvěru?“
A teď tu o Cipískovi co se tu pokoušíte nám bamluvit, nebo sobě? Vidíte průzkumy? Fialovu oblibu? Důvěru?— Jarda (@Jarda82519950) September 11, 2025
„Nejhorší je lhát sám sobě,“ dodal k Mikulkově fotce z mítinku v Ústí nad Labem uživatel X Michael.
Nejhorsi je lhat sam sobě.???— Michael Macala (@MacalaMichael) September 10, 2025
Uživatel X Jiří Smetana nechal pro jistotu umělou inteligenci, aby zjistil, kolik lidí bylo na mítinku koalice Spolu v Ústí doopravdy přítomno. „Grok spočítal 130-150 lidí, odečti 30 členů ochranky, 30 regionálních poskoků ODS, co to dostali befelem, takže na předsedu vlády v krajském městě přišlo juknout cca 70 občanů,“ dopátral se sám konečného čísla přihlížejících.
Ano @grok spočítal 130-150 lidi, odečti 30 členů ochranky, 30 regionálních poskoků ODS, co to dostali befelem, takže na předsedu vlády v krajském městě přišlo juknout cca 70 občanů…— Jiri Smetana???? (@JiriSmetana3) September 11, 2025
Libor z X pro ověření počtu přihlížejících Fialově mítinku raději požadoval „fotku z ptačí perspektivy“.
Máte fotku z ptačí perspektivy?— Libor Ščerba (@liscer72) September 11, 2025
Uživatel X Aleš dodal, že dle jeho názoru byla stejně většina lidí v davu pouze zvědavá na premiéra Fialu – podle něj na „Brňáka, co jim v posledních letech krade peníze“.
Polovina jsou stejne zvedavci, kteri chteji nazivo videt toho Brnaka, co jim v poslednich letech krade penize :) Safra, ja vim, ze ODS zalozili na Morave, ale takhle neni koho volit… Zit Brno, ale beze mne…— Aleš Zítka (@AlesekZitku) September 11, 2025
Matematik a publicista Rudolf Červenka se pro jistotu dále doptal, zda lidé na mítinku na Fialu spíše nepískali.
Většina těch lidí prý píská?— Rudolf Cervenka (@rudolf_cervenka) September 11, 2025
„Víc než polovina jsou jeho odpůrci, kteří pískají, volají,“ myslí si i uživatel Daniel.
Více než polovina jsou jeho odpůrci,kteří pískají,volají..— Daniel Michalik (@DanielMichalik3) September 11, 2025
Další z uživatelů sítě zas srovnal příznivce premiéra Fialy a koalice Spolu se členy sekty. „I velmi chytrým/vzdělaným lidem trvalo 6 až 8 let, než zjistili, že se octili v sektě,“ připomněl další z uživatelů.
I velmi chytrým/vzdělaným lidem trvalo 6 až 8 let, než zjistili, že se ocitli v sektě, např. v Ranierově NXIVM. Just saying...— David L. (@wwedl2411) September 11, 2025
autor: Alena Kratochvílová