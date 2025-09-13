Okamura (SPD): EU chce přikázat firmám používat jen elektroauta

14.09.2025 16:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánu EU nařídit firmám elektromobily

Okamura (SPD): EU chce přikázat firmám používat jen elektroauta
Foto: ČT24
Popisek: Tomio Okamura

EU chce přikázat firmám, aby používaly už jen elektroauta. Zastavme zákaz aut na spalovací motory! Záměrem Evropské unie je, aby všechny velké firmy již brzy do svých flotil kupovaly jenom elektrická auta. Informovala o tom tn.nova. Z vyjádření předáků profesních a firemních svazů ale vyplývá, že jde o nebezpečný nesmysl.

SPD naprosto nesouhlasí s jakýmkoli zákazem používání aut se spalovacími motory. Odmítáme Green Deal i systém emisních povolenek.

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 5964 lidí

„Evropská komise teď poptává názory jednotlivých členských států na to, co by řekly, pokud by nařídila, že firemní automobily musí být pouze elektromobily do roku 2030,“ řekl Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. „Samozřejmě stejný tlak je vytvářen i na flotily nákladních automobilů,“ dodal.

Dopravcům se plány nezdají. „Smyslem tohoto dokumentu je nařídit firmám povinné procento bezemisních vozidel k nákupu. To je věc, se kterou my zásadně nesouhlasíme. Co se týče těch elektrických vozidel, ta mají v nákladní dopravě velice omezené využití. Absolutně chybí jakákoliv infrastruktura, ta vozidla jsou desetkrát dražší než normální,“ kritizuje Martin Felix, mluvčí ČESMAD BOHEMIA.

„Co se týká té pozice nákladních silničních dopravců, tak z pohledu Svazu dopravy ČR je to v tuhletu chvíli neproveditelné,“ konstatovala jeho prezidentka Romana Šauerová.

Bez spalovacích motorů se prý zcela neobejdou ani dopravní podniky. „Kdyby došlo k nějakému blackoutu, bez nějaké záložní flotily na fosilní paliva by dopravní podnik vlastně přestal fungovat,“ uvedl ředitel Sdružení dopravních podniků ČR Martin Chval.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Okamura (SPD): Nechceme se bát v naší vlastní zemi
Okamura (SPD): NKÚ odhalil, jak zadlužuje Fiala naši zemi. Raketově
Okamura (SPD): Další astronomické zadlužení naší země
Okamura (SPD): Nařizovat něco bolševicky shora je nesmysl

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Okamura , SPD , elektromobilita podnikání

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s plánem EU nařídit firmám používat jen elektromobily?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

To jako vážně?

Myslíte, že o tom, kdo by měl být premiér má rozhodovat nějaký posudek? A co volby a lidi? Berete jejich rozhodnutí vůbec vážně? Jestli politik může kandidovat, proč by nemohl být pak ministr, premiér nebo třeba prezident? Děkuji za odpověď

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Štefec (Trikolora): Potřebují válku a jednou se to přece povést musí

18:05 Štefec (Trikolora): Potřebují válku a jednou se to přece povést musí

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na ruské drony nad Polskem