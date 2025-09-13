Kdysi to odnesl Ransdorf, teď Petr Pavel. Legendární muž se vrátil

13.09.2025 18:37 | Monitoring

Děda Honza, kterého si veřejnost pamatuje z legendární reportáže ČT24 z roku 1999, znovu promluvil o komunistech i současné politice. Ani po více než 25 letech nezměnil své postoje a nechápe, jak lidé mohou volit „bolševika“. V rozhovoru se vymezil proti minulému režimu i současnému prezidentovi Petru Pavlovi.

Kdysi to odnesl Ransdorf, teď Petr Pavel. Legendární muž se vrátil
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Reportáž ČT24 ze září 1999 s Miloslavem Ransdorfem a dědou Honzou

„No, představoval jsem si to jinak, protože tu stejně zůstali bývalí bolševici,“ odpovídá na otázku, zda si představoval budoucnost takovou, jaká je nyní, děda Honza.

Český národ ho zná z reportáže ČT24 ze září 1999, ve které novináři zpovídali někdejšího člena KSČM Miloslava Ransdorfa. Do záběru se tehdy náhodou dostal i děda Honza, který se bývalého poslance Ransdorfa ptal, proč komunisté v České republice po roce 1989 zůstali a raději neemigrovali.

„Na co ho natáčíte, idiota?“ zlobil se tehdy děda Honza i na reportéry České televize. Připomněl jim, že za komunismu by se do televize s vlastním názorem nedostal, a proto nechápal, proč by měl prostor dostávat komunistický politik.

Děda Honza pak neváhal a jakmile prostor v televizi dostal, svůj názor na komunistickou stranu vyjádřil velmi otevřeně. „Jsou to čůráci a že by měli viset,“ řekl do kamery děda Honza a nešetřil ani samotného Ransdorfa. „Napálím tě, ty kanále jeden komunistickej prašivej,“ vzkázal mu nevybíravě.

Nyní, po více než 25 letech, má děda Honza na komunisty dle svých slov ještě horší názor než předtím a to z toho důvodu, že se „cpou zpátky k moci“.

A jaký má názor na to, že je prezidentem Petr Pavel? Bývalý člen Komunistické strany Československa?

„Špatný… třetího bolševika si tady lidi zvolili blbý lidi,“ zlobí se děda Honza.

Doba, kdy na území Československa vládl komunistický režim, byla dle jeho slov „strašná“.

Krátce pak v rozhovoru zavzpomínal i na události z listopadu 1968. Připomněl dramatické chvíle z Václavského náměstí v Praze, kde podle jeho slov „kulky létaly deset metrů“ nad hlavami demonstrantů. „Málem mě zastřelili na Václaváku. Kulky nade mnou lítaly deset metrů, když stříleli do muzea. My jsme leželi u sochy. Byl jsem tam s lidmi z práce,“ svěřil se.

V neposlední řadě se vyjádřil i k osobě předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Toho označil za „komunistickou, estébáckou svini“.

„Jak vůbec může jít k volbám a volit ho? Nechápu to,“ posteskl si děda Honza.

Souhlas s ním v komentářích vyjádřilo více uživatelů sociální sítě X.

„Za mě byl Pavel kariérista a převlekač kabátu. Kdyby byl bolševik pořád u moci, tak mu Pavel bude sloužit,“ souhlasil s dědou jeden z uživatelů.

„Má pravdu,“ přidal se další. „Stejně tak by bylo odporné si zvolit bývalého nacistu, tak je odporné volit bývalého komunistu.“

Další minimálně vyjádřili respekt nad konzistencí názoru dědy Honzy.

„Mám Pavla rád, ale oceňuji a respektuji dědovu neochvějnost a pevný názor,“ napsal jeden z uživatelů.

„Nezklamal mě, naopak. Být pevný v přesvědčení je ctnost,“ uvedl uživatel Richard.

Podle uživatele Václava je děda Honza „frajer“.

Zklamání naopak vyjádřil uživatel Jura Háček, kterému se nelíbil dědův podle něj agresivní názor na prezidenta Petra Pavla. „Jeho legendu mi to nezkazí, protože komunisty nesnáší pořád. Úplně mi vlastně stačí informace, že je živ a zdráv,“ napsal ke krátkému rozhovoru s dědou Honzou.

Psali jsme:

Rusko: Benzín za 16 korun. Politik SPD natočil realitu
Nadace ČEZ: Trutnovští skauti mají nové táborové vybavení
Schillerová (ANO): Uděluji pokutu koalici Spolu za lži v předvolební kampani
Zbyněk Fiala: Rozlícená domovnice a obrana zisků

 

Zdroje:

https://t.co/K0JXf2bfU1

https://twitter.com/jura_haczek/status/1966646534902030415?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LukMichalek/status/1966636696360915422?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MercuryBarbora/status/1966633255412584712?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/moravsky_jost/status/1966865534760480967?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Pupowski/status/1966637286503641236?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RajekVaclav/status/1966636330714091557?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vrbik79/status/1966718991210021249?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , komunismus , KSČM , Pavel , děda Honza

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem dědy Honzy na prezidenta Petra Pavla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

internet

Nepřijde vám absurdní, že je ještě dnes na mnoha místech problém s dostupností internetu? Sám teď tvrdíte, jak budete situaci řešit, ale proč jste tak nečinil dosud? Mimochodem, když bude ODS v příští vládě, budete jako ministr dopravy pokračovat? Protože objektivně vzato, jste asi nejlepší ministr ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kdysi to odnesl Ransdorf, teď Petr Pavel. Legendární muž se vrátil

18:37 Kdysi to odnesl Ransdorf, teď Petr Pavel. Legendární muž se vrátil

Děda Honza, kterého si veřejnost pamatuje z legendární reportáže ČT24 z roku 1999, znovu promluvil o…