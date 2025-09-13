Kdysi to odnesl Ransdorf, teď Petr Pavel. Legendární muž se vrátil

„No, představoval jsem si to jinak, protože tu stejně zůstali bývalí bolševici,“ odpovídá na otázku, zda si představoval budoucnost takovou, jaká je nyní, děda Honza.
Český národ ho zná z reportáže ČT24 ze září 1999, ve které novináři zpovídali někdejšího člena KSČM Miloslava Ransdorfa. Do záběru se tehdy náhodou dostal i děda Honza, který se bývalého poslance Ransdorfa ptal, proč komunisté v České republice po roce 1989 zůstali a raději neemigrovali.
„Na co ho natáčíte, idiota?“ zlobil se tehdy děda Honza i na reportéry České televize. Připomněl jim, že za komunismu by se do televize s vlastním názorem nedostal, a proto nechápal, proč by měl prostor dostávat komunistický politik.
Děda Honza pak neváhal a jakmile prostor v televizi dostal, svůj názor na komunistickou stranu vyjádřil velmi otevřeně. „Jsou to čůráci a že by měli viset,“ řekl do kamery děda Honza a nešetřil ani samotného Ransdorfa. „Napálím tě, ty kanále jeden komunistickej prašivej,“ vzkázal mu nevybíravě.
Nyní, po více než 25 letech, má děda Honza na komunisty dle svých slov ještě horší názor než předtím a to z toho důvodu, že se „cpou zpátky k moci“.
A jaký má názor na to, že je prezidentem Petr Pavel? Bývalý člen Komunistické strany Československa?
„Špatný… třetího bolševika si tady lidi zvolili blbý lidi,“ zlobí se děda Honza.
Doba, kdy na území Československa vládl komunistický režim, byla dle jeho slov „strašná“.
Krátce pak v rozhovoru zavzpomínal i na události z listopadu 1968. Připomněl dramatické chvíle z Václavského náměstí v Praze, kde podle jeho slov „kulky létaly deset metrů“ nad hlavami demonstrantů. „Málem mě zastřelili na Václaváku. Kulky nade mnou lítaly deset metrů, když stříleli do muzea. My jsme leželi u sochy. Byl jsem tam s lidmi z práce,“ svěřil se.
V neposlední řadě se vyjádřil i k osobě předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Toho označil za „komunistickou, estébáckou svini“.
„Jak vůbec může jít k volbám a volit ho? Nechápu to,“ posteskl si děda Honza.
Ukázka z toho toužebně očekávaného rozhovoru s dědou Honzou alias “napálím tě ty kanále”…mě docela dost zklamal, pochopíte u třetí otázky. pic.twitter.com/K0JXf2bfU1— Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) September 12, 2025
Souhlas s ním v komentářích vyjádřilo více uživatelů sociální sítě X.
„Za mě byl Pavel kariérista a převlekač kabátu. Kdyby byl bolševik pořád u moci, tak mu Pavel bude sloužit,“ souhlasil s dědou jeden z uživatelů.
Za mě je Pavel karierista a převlékač kabátů. Kdyby byl bolševik pořád u moci tak Pavel mu bude sloužit. Souhlasím s dědou.— Petr Vrbata (@vrbik79) September 13, 2025
„Má pravdu,“ přidal se další. „Stejně tak by bylo odporné si zvolit bývalého nacistu, tak je odporné volit bývalého komunistu.“
Má pravdu ?? stejně jak by bylo odporné si zvolit bývalého nacistu, tak je odporné volit bývalého komunistu.— Lukáš Michálek (@LukMichalek) September 12, 2025
Další minimálně vyjádřili respekt nad konzistencí názoru dědy Honzy.
„Mám Pavla rád, ale oceňuji a respektuji dědovu neochvějnost a pevný názor,“ napsal jeden z uživatelů.
„Nezklamal mě, naopak. Být pevný v přesvědčení je ctnost,“ uvedl uživatel Richard.
Mám Pavla rád ale oceňuji a respektuji dědovu neochvějnost a pevný názor.— Jošt Moravský (@moravsky_jost) September 13, 2025
Nezklamal mě, naopak. Být pevný v přesvědčení je ctnost.— Richard A. Pupowski (@Pupowski) September 12, 2025
Podle uživatele Václava je děda Honza „frajer“.
Pan Honza je frajer. ??— Václav Rájek (@RajekVaclav) September 12, 2025
Zklamání naopak vyjádřil uživatel Jura Háček, kterému se nelíbil dědův podle něj agresivní názor na prezidenta Petra Pavla. „Jeho legendu mi to nezkazí, protože komunisty nesnáší pořád. Úplně mi vlastně stačí informace, že je živ a zdráv,“ napsal ke krátkému rozhovoru s dědou Honzou.
hm tak nakonec trochu zklamání... ten jeho agresivní názor na Pavla to docela sráží. Jeho legendu mi to nezkazí, protože komunisty nesnáší pořád.— Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) September 12, 2025
Úplně mi vlastně stačí informace, že je živ a zdráv.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová