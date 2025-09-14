„Pan prezident nemá rád změny režimu.“ Svatopluk chystá věc na Petra Pavla

V sobotu 27. září pořádá spolek Svatopluk demonstraci s názvem Pane prezidente, respektujte volby! Demonstrace bude začínat na Malostranském náměstí, pochod bude pokračovat Nerudovou ulicí až před Pražský hrad na Hradčanské náměstí, kde proběhne hlavní program. Před demonstrujícími vystoupí politolog Petr Drulák, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná za hnutí Stačilo! a za SPD europoslanec Ivan David a Jindřich Rajchl.
Petr Drulák vysvětlil, že spolek Svatopluk svolává demonstraci především proto, že prezident Pavel podle něj naznačuje možnost nerespektování Ústavy ČR a volebních výsledků. „Prezident má být z hlediska ústavního řádu určitým garantem ústavních pravidel. A on se vydává někam, kde dosud žádný prezident nebyl,“ uvedl Drulák.
Rovněž připomněl, že i prezident Václav Havel jmenoval premiérem Václava Klause, ačkoliv nebyl jeho příznivcem, a že prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem Jana Lipavského, přestože ho považoval za nekompetentního. Každý dosavadní prezident podle Druláka Ústavu respektoval, a proto je dnes namístě, aby zazněl silný nesouhlas ze strany občanů i politických stran, pokud by se současný prezident republiky měl od tohoto rámce odchýlit. „Toto tolerovat nebudeme,“ prohlásil politolog Drulák.
Útoky na demokracii podle něj ovšem jsou nejen českým problémem. Lze je pozorovat po celé Evropě. „Vidíme, že systémy, které se prohlašují za liberálně demokratické, jsou dneska hodně liberální ve stylu pokrouceného liberalismu, který s obranou svobody nemá co dělat. A skoro vůbec už nejsou demokratické,“ dodal Drulák. Demonstraci proto spolek Svatopluk pořádá i proto, že jeho členové nechtějí, že by se Česká republika vydala stejnou cestou.
Na Drulákova slova navázal Michal Semín, který současný vývoj označil za „vytváření monopolu na demokracii“. Podle něj už není v liberálních kruzích demokracie chápána jako autentické vyjádření vůle občanů, ale spíše jako mocenský nástroj elity proti lidu. Podle jeho názoru se dělení společnosti na „demokraty“ a všechny ostatní etablovalo především za vlády premiéra Petra Fialy (ODS).
O změně režimu, a komu bude vadit
„Naše demonstrace je vyjádřením jasného nesouhlasu s tímhle trendem. Má to vztah nejen k těmto volbám,“ sdělil Semín.
Drulák si prezidentovy výroky o možném nejmenování určitých osob do vládních funkcí vysvětluje tím, že podle něj jde o politiky, kteří otevřeně deklarují úmysl hájit české národní zájmy. „Tady mluvíme o lidech, kteří říkají, že chtějí hájit české zájmy. Když to srovnáme s vládou, jež dneska sedí ve Strakovce, tak to je skutečně něco jiného,“ podotkl politolog s tím, že právě tento rozdíl může stát za prezidentovým odmítavým postojem.
Podle Semína si navíc prezident Pavel mylně vykládá zmínky o prosazovaném tématu změny režimu. „Asi si myslí, že tady chceme restaurovat režim, kterému tak oddaně sloužil až do roku 1989,“ shrnul Semín. Vysvětlil ale, že se jen jedná o kritiku současného polistopadového uspořádání, které se podle něj proměnilo v téměř totalitní režim. Každý, kdo na zmíněné systémové chyby upozorňuje, je, dle jeho slov, dnes ze strany státních bezpečnostních složek sledován a kriminalizován.
Drulák pak ironicky poznamenal, že prezident Pavel změny režimu nemá rád. „Samozřejmě, že mu vadila změna, která přišla v roce 1989, protože mu úplně rozbila kariéru. A samozřejmě mu vadí změna, která přijde teď, protože mu zase rozbije kariéru,“ řekl Drulák s tím, že prezident Pavel podle něj preferuje jasné instrukce. „Když ví, komu má sloužit,“ dodal politolog.
O aroganci a o nevyhnutelném úpadku Západu
Členové spolku Svatopluk se následně v rozhovoru zaměřili i na dění ve světě. Dlouhodobým symbolem alternativního světového uspořádání jsou podle Druláka země BRICS. Dnes jsou ovšem, podle jeho názoru, tyto země úsilím o alternativu motivovány hlavně „arogancí Západu“.
„Vidíme, jak jedna země za druhou se sráží se západní arogancí, s expanzí, a jejich pozice se vyvíjí,“ popsal Drulák s tím, že třeba i Rusko mělo zájem na spolupráci se Západem, zároveň ale varovalo, aby se Západ nesnažil pronikat dále na Ukrajinu. „V této chvíli je Rusko považováno za zapřisáhlého nepřítele Západu, což před 25 lety nebylo. To samé s Čínou,“ shrnul Drulák.
Kriticky se pak vyjádřil i k politice prezidenta USA Donalda Trumpa, který, podle jeho názoru, poškozuje postavení Spojených například tím, že ponížil Indii svými výroky o jejím konfliktu s Pákistánem a vyhrožoval, že proti ní uplatní vysoká cla v souvislosti s jejím obchodem s Ruskem. I kvůli tomu se dnes podle Druláka Indie začíná spíše přiklánět na stranu Číny.
Vážnost situace Drulák ilustroval na nedávné návštěvě indického premiéra Naréndra Módího v Číně, kde se obejmul s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „Když vidí toho Trumpa, tak jde raději za čínským prezidentem, obejmou se a řeknou si: co jsme si, to jsme si, teď je svět v rukách šílenců a my musíme něco dělat,“ vysvětlil Drulák a dodal, že rusko-indické vztahy nadále zůstávají stabilní.
Současné sbližování Indie, Číny a Ruska je proto, podle Druláka, výtvorem Západu. A dle jeho názoru je úpadek Západu částečně objektivním procesem, který by nešlo zastavit, bez ohledu na to, kdo je u moci. Zároveň ale, podle něj, ho urychluje skupina lídrů svými chybnými kroky. „A bohužel mezi ně patří nejenom evropští lídři, ale i Donald Trump,“ prohlásil Drulák.
I ti podle Druláka „nejzaťatější příznivci západní hegemonie“ již ovšem dnes vědí, že americké vůdčí postavení končí. Otázkou jen zůstává, jaké nové světové uspořádání přijde a zda se vrátí ke globální politice mocenské rovnováhy.
autor: Alena Kratochvílová