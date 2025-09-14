Maláčová (SOCDEM): Česko rekordně zchudlo a zaostává

14.09.2025 20:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům vládnutí kabinetu Petra Fialy

Maláčová (SOCDEM): Česko rekordně zchudlo a zaostává
Foto: X
Popisek: Jana Maláčová

To jsme zvyklí: Pokaždé když je ODS u vlády, tak jde ekonomika do háje. Známe to od premiérů Klause, Topolánka, Nečase a Fiala té ekonomické impotenci nasadil korunu. Všude draho, platíme čím dál více: bydlení, jídlo, energie, ale i DANĚ. Jak je možné, že je u nás všechno nejdražší? Mzdy jsou ale nízké, Česko je jediná země, která je reálně na úrovni roku 2019.

Zároveň:
Důchodci se dozvěděli, že jsou hospodářská škoda. Proč dovolíme, aby tohle pětikoalice říkali o našich rodičích, babičkách a dědečcích?
Podívejte se, jak tahle vláda nechutně zachází s nepedagogy, se zdravotníky, s lidmi v sociálních službách.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Jak je možné, že platíme čím dál tím víc a dostáváme za to méně? Tihle „demokraté“ zvedli věk odchodu do důchodu na 67 let, i když ví, že naprostá většina lidí nevydrží tak dlouho pracovat. A do toho říkají, že si máme připlácet za vyšetření, platit za vzdělání a šetřit na důchod. Jak to mají lidé zvládat z těch nízkých výplat?

Omluvil se někdy pan Fiala za 40% inflaci? Za to rekordní zchudnutí nás všech? Geniální tunel z peněženek nás všech do kapes některých málo vyvolených!

Slyšeli jste někdy pana Fialu mluvit o lidech?

  • Rodiny s dětmi
  • Důchodci a hlavně osamělí senioři, protože ve dvou se to vždycky lépe táhne!
  • Hendikepovaní, invalidé anebo dlouhodobě nemocní
  • Matky samoživitelky
  • Lidé, co pečují o nemohoucí rodiče, nemocné partnery nebo děti
  • Lidé, co nemůžou kvůli věku najít práci
  • Lidé, kteří žijí od výplaty k výplatě, a kvůli vaší vládě je jich v Praze skoro půl milionů

Proč pětikoalice těmto lidem nepomáhá? Proč jsou pro vládu tito lidé neviditelní? Tahle vláda od rána do večera řeší Ukrajinu a zbrojení. Fajn, lidem v nouzi se má pomáhat, ale proč úplně stejně intenzivně nepomáhají i našim občanům?

Je jasné, že starosti a obavy občanů ji nezajímají. Jsou pro ně neviditelní a zesměšňují je. No proč asi? Vidíme to na těch kauzách Bitcoin, Dozimetr, kampelička, IKEM… Protože jediné, co tyhle „demokratické“ strany zajímá, jsou vaše peníze. Chtějí je rozkrást a napakovat se. Kolik si myslíte, že z těch ukradených Bitcoinů skončilo na účtech ODS? Jak je možné, že ministr vnitra měl doma šifrovaný telefon?

Proto jsme se spojili ve Stačilo!, protože Stačilo! ve Sněmovně znamená konec pětikoaliční vlády! Česko potřebuje vládu, která se bude zajímat o své občany, o jejich starosti. Stát nesmí být krmelec pro tyhle politiky. Tomuhle tunelování státu, ožebračování a ponižování lidí už opravdu Stačilo!

ekonomika , inflace , Maláčová , konkurenceschopnost , SOCDEM

autor: PV

