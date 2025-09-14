Policie ČR: Červená není doporučení, ale povinnost zastavit

14.09.2025 11:27 | Tisková zpráva

Jízda na červený signál patří k nejzávažnějším dopravním přestupkům.

Policie ČR: Červená není doporučení, ale povinnost zastavit
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

V uplynulých dnech se vyškovští dopravní policisté ve Slavkově u Brna zaměřili na jedno z?nejnebezpečnějších jednání za volantem, jízdu na červenou. A bohužel měli co řešit. Někteří řidiči se v úseku, kde je kvůli opravě vytíženého mostu na silnici I/54 zaveden kyvadlový provoz, dopustili opravdu nepochopitelných a riskantních manévrů.

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 5551 lidí

Hlídky zaznamenaly případy, kdy vozidla před semaforem korektně zastavila na červený signál, zatímco šoféři jedoucí za nimi se rozhodli znamení nerespektovat. Automobil objeli a pokračovali dál, i když světelná signalizace jasně ukazovala „Stůj“. Jeden z řidičů dodávky dokonce vjel do zúženého úseku až 11 sekund po rozsvícení červené. Netrvalo dlouho a v zrcátku ho překvapily rozsvícené majáky policejního vozu. Hlídce vysvětloval, že jen spěchal domů. Jenže spěch se v takových situacích rozhodně nemusí vyplatit.

Za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5500 korun, ve správním řízení až 25 tisíc korun a navíc šest trestných bodů. Sankce ale nejsou to nejhorší. Podobné jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se zkracuje čas na projetí, a může vést i ke kolizím či dalším zdržením. Jízda na červenou patří k nejzávažnějším dopravním přestupkům. Kdo nerespektuje světelnou signalizaci, neriskuje jen pokutu a body, ale hlavně zdraví a životy všech účastníků silničního provozu.

Psali jsme:

Policie ČR: Cílem byly prodejny s drogistickým zbožím
Policie ČR: Studenti TRIVIS se ocitli uprostřed pátrání
Policie ČR: Zraněnému řidiči pomáhal policejní psovod
Policie ČR: O víkendu padlo pět kaucí za 650 000 Kč

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , Policie ČR , přestupek , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Rozpočet

Když je podle vás rozpočet bez ambice, zajímá mě, zda ho tedy podpoříte nebo ne? Protože jestli ano, tak si podle mě slušně řečeno nevidíte do pusy nebo to hlasujete i pro věci, s kterými nesouhlasíte? Jakou má takové hlasování logiku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když se vdáte za učebnicového narciseKdyž se vdáte za učebnicového narcise Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Červená není doporučení, ale povinnost zastavit

11:27 Policie ČR: Červená není doporučení, ale povinnost zastavit

Jízda na červený signál patří k nejzávažnějším dopravním přestupkům.