Miliardy pro Ukrajinu. Británie dává, co Trump zarazil

Právě podporu Britů pro Ukrajinu podle BBC Starmer rovněž Zelenskému demonstroval tím, že vyzdvihl hluk linoucí se z Downing Street se slovy: „To jsou lidé ze Spojeného království, kteří přišli, aby ukázali, jak moc vás podporují, jak moc podporují Ukrajinu.“

„Stojíme za Ukrajinou,“ řekl též před začátkem jednání a Zelenského objal.



„Viděl jsem spoustu lidí a chci poděkovat vám, lidu Spojeného království, za tak velkou podporu od samého začátku této války,“ reagoval na tato slova Zelenskyj, jenž se má v neděli setkat rovněž s britským králem Karlem III.

Schůzka Zelenského s britským králem, v průběhu níž Starmer chystá hostit summit evropských lídrů o Ukrajině a evropské obraně, se stejně jako setkání se Starmerem podle BBC uskuteční na žádost ukrajinského prezidenta, jenž se po roztržce před kamerami v Bílém domě má snažit „žehlit“ situaci.



„Je pro nás zásadní mít podporu prezidenta Trumpa. Chce ukončit válku, ale nikdo nechce mír víc než my do. My jsme ti, kteří žijí tuto válku na Ukrajině. Je to boj za naši svobodu, za naše přežití,“ vzkázal Zelenskyj americkému prezidentovi skrze sociální síť X po přistání ve Spojeném království.



Podobně zahladit rozladěné vztahy USA a Ukrajiny se snažil i samotný Starmer, jenž po překřikování v Oválné pracovně Bílého domu zavolal Donaldu Trumpovi a snažit se měl dle svého mluvčího „dělat vše, co mohl, aby našel cestu vpřed k trvalému míru založenému na suverenitě a bezpečnosti Ukrajiny“.

Samotný rozhovor Starmera se Zelenským pak trval asi hodinu a dvacet minut a The Telegraph uvádí, že během jednání v Downing Street ministryně financí Rachel Reevesová s Volodymyrem Zelenským podepsala půjčku v hodnotě 2,26 miliardy liber (necelých 70 miliard korun), k níž se skupina G7 společně zavázala v červnu loňského roku. The Telegraph doplňuje, že tyto půjčky Kyjevu od zemí G7 včetně Evropské unie mají být splaceny výnosy z imobilizovaných ruských aktiv.

Starmer to Zelensky:



"You are very, very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. We will stand with you and Ukraine for as long as it may take." pic.twitter.com/YZfeyYOvTo