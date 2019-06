Milion chvilek: Demisi Babiše chce 4,7 procenta lidí, spočítal poslanec ANO Feranec

„Demonstrace jsou hlavně o emocích, proto je těžké je objektivně hodnotit. Pokud je budu hodnotit racionálně, musím poukázat na určité nelogičnosti požadavků demonstrantů,“ uvedl Feranec.

Anketa Myslíte, že Babišova vláda prospěla vaší osobní finanční situaci? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 2906 lidí

Následně zmínil odvolání Marie Benešové, neboť ohrožuje nezávislost státního zastupitelství. „Přitom paní Benešová byla odvolána z postu nejvyšší státní zástupkyně bez uvedení důvodu a na základě politického rozhodnutí vlády ČSSD, US-DEU a KDU-ČSL. Důvodem byl její odpor vůči snaze předat, v ČR odsouzeného katarského prince Abdal Sáního katarským úřadům,“ píše Feranec.

A věnuje se i Agrofertu. „AGROFERT vrátí všechny neprávem obdržené dotace. Jistě, nechť vrátí, pokud o tom rozhodne patřičný orgán. Demonstrace o tom fakt rozhodovat nemají,“ poznamenal k dalšímu požadavku demonstrantů. „To samé platí o požadavku na konec dotací, daňových úlev... pro AGROFERT. Pokud o jejich konci rozhodne český soud, nechť skončí,“ zmínil.

„Nakonec jediným racionálním (a konzistentním) požadavkem je požadavek na demisi A. Babiše na funkci premiéra ČR. Taky ho iniciativa Milion chvilek požaduje od 25. února 2018, kdy spustila svoji (internetovou) petici. Pod ni se podepsalo cca 395 tis. občanů. I když je to jenom 4,7 % všech voličů a 7,6 % lidí, kteří přišli k posledním sněmovním volbám, mají právo to požadovat. A premiér má právo (vzhledem k počtu svých voličů) jejich požadavek nesplnit.

Takže moje hodnocení demonstrací je následující. V DEMOKRACII je obvyklé demonstrovat proti něčemu, co se mi nelíbí. V DEMOKRACII je rovněž obvyklé, že vlády se mění na základě výsledku voleb,“ uzavřel.

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



Jakl: Babiš a Milion chvilek? Dávejte velký pozor, co se bude dít. Jde o Brusel A co ta nenávist? Jasné slovo o obličeji Klause ml. Vláda se bude dnes zabývat mimo jiné horním zákonem KDU-ČSL: Změna zákona může přinést tisíce nových parkovacích míst ve městech

