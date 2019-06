Milion chvilek: KDU-ČSL sváží demonstranty do Prahy? Naštvaný lidovec promluvil

Emr se odvolává na e-mail, který obdržel od vedení brněnského vedení strany. V něm je podle jeho slov nabídka od Mgr. Petra Hladíka na zájezd klimatizovaným autobusem na nedělní pražskou demonstraci na Letenské pláni, jež se uskuteční 23. 6.

„Prý jde o podporu nezávislosti justice – to je samo o sobě protimluv, protože bude-li justice závislá na pouličních nepokojích, nebude nezávislá. Tento požadavek je demonstranty personifikován nechutnou dehonestací paní ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové. Tady přestává legrace. Neslyšel jsem jediný konkrétní argument, čeho se měla paní ministryně dopustit. Prý by ale mohla atd. No, pokud je mi známo, je paní Benešová poměrně zásadová. Před revolucí odmítla vstoupit do KSČ, což byla, jak pamětníci dosvědčí, politická, sociální a profesní sebevražda. A to jen díky své osobní odvaze a zásadovosti,“ popsal dále Emr, jenž by podle svých slov očekával u lidovců zdrženlivost.

„O štvanici a ukřižování nevinného Krista bychom měli vědět své. Nemohu se smířit s tím, že někteří lidé z vedení KDU-ČSL podporují tyto pouliční akce. Pan exministr Herman se například postavil na stranu narušitelů loňských akcí výročí 21. srpna 1968. Ubohé pískání, řev a bouchání na cokoliv přehlušilo pietní projevy u budovy rozhlasu na Vinohradech. O vyhazování kytic v listopadu už raději ani nemluvím. Až budete, bratři a sestry lidovci, bez viny, pak házejte kamením,“ uvedl.

„Nejsem volič ani stoupenec pana premiéra Babiše (to je ten pán, co s ním v médiích, na ulicích, na letácích, na internetu trvale otravujete veřejnost), ale musím jako přesvědčený demokrat respektovat jeho řádné zvolení. Co se jeho komerčních aktivit týká, jistě jste slyšeli něco o presumpci neviny. Takže se uvidí,“ zdůraznil Emr.

Závěrem dodal, že akce se zájezdem brněnské KDU-ČSL na letenskou demonstraci je důkazem naprostého nepochopení mechanismů a vlastního zájmu politické strany. „Pokud budou demonstrace nějakým způsobem úspěšné, stane se z ‚Milionu chvilek‘ politický subjekt. Ten půjde do voleb a odčerpá voliče jiným stranám. Třeba zrovna KDU-ČSL. To je elementární volební matematika. Organizovat tedy zájezd na podporu budoucí politické konkurence je, jak to říci kulantně, poněkud neprozíravé. Ale co. Máme demokracii, a pokud lidé chtějí poslouchat bezperspektivní hysterické výlevy hereček, zpěváků a dalších celebrit v několikahodinové letenské výhni nebo dešti, je to jejich volba,“ uvedl muž, jenž se dostal do zastupitelstva v brněnské městské části.

