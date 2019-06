Milion chvilek: Nechte si toho opičáka v Praze... Zní po jednom z projevů. Jde i o Sorose

05.06.2019 13:21

Zahraniční delegace na Václavském náměstí vyvolala reakci. Poslanec Luboš Blaha se omlouvá za hostujícího aktivistu, ovšem zároveň dodává, že někoho takového si může pozvat jen úplný idiot. Pokud by však měl Mikuláš Minář zájem, ještě pár podobných exemplářů by se po bratislavských kavárnách našlo. Luboši Blahovi by nebylo proti mysli, kdyby si je v Praze nechali natrvalo.