Milion chvilek zve na Staromák. Na Pitharta, Kroupu a Hutkův zpěv

Spolek Milion chvilek pro demokracii chystá shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze 17. listopadu, ke Dni boje za svobodu a demokracii. Akce začne v pondělí od 15 hodin. Pozvání k vystoupení přijal bývalý politik, právník a spisovatel Petr Pithart.
Organizátoři uvedli, že cílem setkání je pojmenovat nejen současnou společenskou situaci, ale také hrozby, které mohou Českou republiku v příštích letech čekat. „Na Staromáku pojmenujeme nejen současnou společenskou situaci a to, co nám v příštích letech hrozí, ale také, o jaké hodnoty se můžeme opřít a co s tím jako občané můžeme dělat,“ uvedli zástupci Milionu chvilek pro demokracii.
Později doplnili program ještě o dva vystupující: Zpěváka Jaroslava Hutku a politického komentátora a bývalého předsedu strany ODA Daniela Kroupu.
V souvislosti s vyjádřením prezidenta Petra Pavla, který varoval před střetem zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, oznámil spolek Milion chvilek pro demokracii, že na pondělní akci na Staroměstském náměstí vyjádří prezidentovi podporu.
Organizátoři vyzvali občany, aby přišli poděkovat Petru Pavlovi za jeho rozvážný, pevný a státnický přístup v časech nejistoty a mravní krize. „Ať je jasné, že občané stojí za prezidentem,“ uvedli zástupci spolku v příspěvku na sociálních sítích.
Prezident Petr Pavel bude ve středu jednat s předsedou hnutí ANO a pravděpodobným premiérem Andrejem Babišem. Tématem schůzky mají být mimo jiné kroky, které Babiš plánuje podniknout v souvislosti se zákonem o střetu zájmů.
Během své dnešní návštěvy Karlovarského kraje prezident upozornil, že jmenováním premiéra by se Babiš dostal do přímého střetu zájmů. „Andrej Babiš, pokud bude jmenován premiérem, se tím okamžikem dostane do střetu zájmů. On sám hned po volbách řekl na tiskové konferenci občanům, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu se zákony,“ uvedl prezident.
Zároveň zdůraznil, že je spoluzodpovědný za to, aby vláda vznikla v souladu se zákonem. „Vzhledem k tomu, že prezident republiky jmenuje vládu, jmenuje premiéra, tak je spoluzodpovědný za to, jestli vznikne, nebo nevznikne stav, který by byl v rozporu se zákonem,“ řekl Pavel.
Podle něj je legitimní, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak svůj střet zájmů vyřeší. „Já vnímám to, že nemohu chtít věci, které mi ani zákon, ani ústava neumožňují, ale vnímám jako naprosto legitimní, abych žádal po Andreji Babišovi, aby tak, jak veřejně řekl, že svůj střet vyřeší, aby teď veřejnosti řekl, jak ho vyřeší,“ dodal prezident.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská