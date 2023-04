Mimořádně naštvaný Šlachta: Lidé mají strach o zdraví. Výzva neschopnému Nekulovi

reklama

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 5% Nezískají 95% hlasovalo: 25617 lidí

Ke kauze ukrajinského obilí se Robert Šlachta vyjádřil už v minulých dnech. „Ministr zemědělství Zdeněk Nekula je nekompetentní člověk, který svou pasivitou ohrožuje zdraví českého národa. Vím, jsou to silná slova, ale stojím si za nimi,“ sdělil v době, kdy šest sousedních zemí v reakci na informace o zaplavení evropského trhu ukrajinskou pšenicí pochybné kvality zpřísnilo kontroly.

Česká vláda obratem ujistila, že ona je s Ukrajinou solidární a její obilí ČR odebírat nepřestane.

„Vlády okolních států své občany chrání, česká vláda své občany poškozuje. A nejen nás, běžné spotřebitele. Vláda poškozuje vážně svým konáním i české zemědělce a potravináře,“ sdělil tehdy Šlachta. Ministři Fialovy vlády podle něj v ochraně zájmů českých voličů selhávají jeden za druhým.

„Vláda nám škodí na všech frontách a její servilita vůči Bruselu je trapná a tragikomická,“ kroutil hlavou.

Na Slovensku to našli, proč u nás ne?

Další vývoj kauzy jej ale přinutil pokročit od obecných proklamací a žádat konkrétní informace, že v této zemi stále ještě funguje hygienická a potravinářská kontrola, která skutečně odhaluje a stíhá porušení stanovených norem.

„Lidem nestačí obecné sdělení ministra, který tvrdí, že kontroly neodhalily závadné vzorky,“ varuje Šlachta, který v minulosti v zemědělství působil. Vyhýbavá prohlášení z vládních míst podle něj jen posilují nedůvěru lidí ve vedení státu.

„Lidé mi říkají na setkáních, že rozhodnutí okolních států zakázat dovoz ukrajinského obilí a dalších potravin určitě má své opodstatnění,“ přiblížil současný stav veřejného mínění.

Pohled občanů jej přiměl k sepsání výzvy adresované právě ministru Nekulovi.

„Lidé mají strach o zdraví své a svých dětí, jíst musíme všichni, a pokud panují obavy o kvalitě základní potraviny, jakou je pšenice, máme právo na pravdivé a konkrétní informace,“ myslí si lídr Přísahy.

Jeho požadavky na ministra Nekulu jsou velmi konkrétní:

Žádá informaci, jaké laboratoře kontrolu prováděly. Dále zveřejnění metodiky, jakou při kontrolách obilí experti použili, názvy látek, které byly kontrolovány, a jejich přesné zjištěné hodnoty.

„To mi ale nestačí. Chtěl bych vědět, co ministr zemědělství říká na to, že Slováci odhalili ve vzorku ukrajinského obilí nadlimitní koncetraci pesticidu chlorpyrifis,“ pokračuje Robert Šlachta. Ministr by měl vysvětlit, jak je možné, že naše kontrolní orgány na rozdíl od těch slovenských tento pesticid neobjevily.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že jde pouze o náhodu, ale tím spíše by se vláda měla chovat transparentně a důvěryhodně, což se v kauze ukrajinské pšenice rozhodně neděje.

„My se nemůžeme spolehnout, že jako občané jsme pro naši vládu na prvním místě, a to mě štve,“ říká lídr Přísahy.

„Jsem přesvědčený, že pro Vás, jako osobu zdopovědnou za nezávadnost potravin v naší zemi, by ochrana zdraví občanů měla být prioritou. Vaše obecná prohlášení však lidem v žádném případě nedávají záruku, že se na důslednou kontrolu zdravotní nezávadnosti dovážených potravin a potažmo na ochranu zdraví občanů ČR nemohou spolehnout,“ píše ministru zemědělství.

Druhou stranou problému kromě nejasností kolem zdravotní nezávadnosti je obětování českých zemědělců, které česká vláda učinila zcela suverénně s odkazem na tržní síly, zatímco prezident lobby supermarketů Prouza se jim posmíval coby „agrobaronům“.

Vinou politických rozhodování přitom odbyt obilí českým zemědělcům meziročně klesl o 40 procent.

„Hovořil jsem s předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou. Potvrdil mi, že české obilí je mnohem kvalitnější než ukrajinské, jejich cenám ale konkurovat nemůžeme. Máme totiž mnohem přísnější normy než Ukrajinci a jejich kvalitativní parametry jsou s našimi nesrovnatelné,“ tlumočí sdělení zástupce českých zemědělců Robert Šlachta.

Řešení, která by nezničila naše zemědělství, podle něj existují. Nabízí třeba možnost, že by EU zaplatila Ukrajině dopravu obilí do evropských přístavů, odkud by se pak přesunulo k severoafrickým odběratelům. Tak se to dělalo i v minulosti.

„Tak bychom se mohli vyhnout tomu, že část ukrajinského obilí uvízne v našich skladech,“ vysvětluje.

Dalším návrhem řešení by pak mohlo být zavedení vstupní finanční kauce, která by se exportérovi vracela až poté, kdy jeho zboží opustí EU. Tím by se eliminovala hrozba, že by se toto obilí pohybovalo po EU bez kontroly a dohledu, což se má také dít.

Vzhledem k ozbrojenému konfliktu s Ruskem podle někdejšího policejního plukovníka Šlachty nikdo nezpochybňuje, že Ukrajina nějakou formu pomoci i v odbytu potřebuje.

„Čeští občané a jejich právo na zdravotně nezávadné potraviny jsou ale podle mého nejhlubšího přesvědčení prioritou. A mělo by to tak být za všech okolností,“ zdůrazňuje Robert Šlachta.

„Česká vláda nesmí v žádném případě konat a činit rozhodnutí, která jsou na úkor českých občanů,“ uzavírá.

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Ukazuje se, že jsme svoji práci na ÚOOZ dělali dobře Šlachta pronásledoval Fialu, i když utekl. „Potraviny, cukr, kdo se na tom pakuje?“ znělo Zisk z ČEZu! Fiala chce utrácet za dálnice a zbraně. Šlachta se neudržel: To nejsou peníze státu! Vrátit lidem Šlachta (Přísaha): Ještě loni Fiala ujišťoval lidi, že na valorizace nebudou sahat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.