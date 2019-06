Minář: Stačí nám, když premiérem nebude Babiš

„Ty problémy se jen prohlubují, a pokud nerezignuje, tak se na tom asi nic nezmění,“ poznamenal Minář ke včerejším demonstracím na Letné. Podle jeho slov by spolku stačilo, kdyby byl vyměněn premiér za někoho z hnutí ANO, kdo by neměl takový problém.

Anketa Je vám sympatický Mikuláš Minář? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 12033 lidí

„Pro nás je nepřijatelné, aby v demokratické zemi člověk s takovým střetem zájmů, trestně stíhaný, přímo všechno kontroloval a řídil. Pokud bude tato podmínka splněna, tak budeme nadále monitorovat, co dělá hnutí ANO i Andrej Babiš, ale nebude tak velké naštvání lidí a minimálně formálně bude vše v pořádku,“ dodal Minář.

A opět odmítl i to, že by šel do politiky. I nadále chce spolu se svou iniciativou zůstat nadstranickou občanskou aktivitou. „Myslíme si, že politické strany jsou důležité, a nakonec to řešení problému musí být i ve volbách,“ zmínil Minář, ale doplnil, že síla jeho spolku spočívá v tom, že dokáže spojovat různé lidi s různými názory. „Má role je teď zůstat lídrem občanského nadstranického hnutí. To je má odpovědnost, to je můj díl práce. A fandím všem, kdo do té politiky jdou. Ať jich tam chodí co nejvíc. Ale pro mě osobně to teď není na stole,“ uzavřel.

Psali jsme: Hitler! Orgasmus! Náckové! Brutální dohry „Milionu chvilek“ na Letné Přerov: Cyklostezka, která byla přerušena chodníkem, se po dvou letech stane konečně celistvou Česká obec sokolská: Sokolové začínají připravovat XVII. všesokolský slet 2024 Znásilnění od Afričana: „Tmavý bimbas?“ ČT dvakrát utřela Tomia Okamuru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef