Minář má zlost. Chce akci v Praze, bez odkladu. Pozadí žaloby na vládu odkryto

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář si myslí, že opatření proti šíření koronavirové nákazy vláda zneužívá ve svůj prospěch. Nesouhlasí s tím, že by se omezení počtu lidí na otevřeném prostranství mělo týkat též srocování občanů v rámci shromažďovacího práva, spolek se proto chystá podat správní žalobu. Že by jakkoli odložil chystaný pochod Prahou, odmítá; odkladem se dle něj „nic nezmění“. Minář to dnes řekl v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Policie později vydala prohlášení, že lidem kvůli mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nebude ve shromažďování za žádných okolností bránit.

„A několik dní poté, co jsme zveřejnili, že budeme demonstrovat a vyjadřovat nesouhlas s chováním vlády za poslední tři měsíce, náhle, a to jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Ministerstvo vnitra obrátily a říkají, že demonstrace nejsou možné,“ pokračoval s tím, že si tak vykládá tento obrat za účelové omezení. Podle právníků, na které se spolek obrátil, se toto opatření na shromažďovací právo nevztahuje.



„Vláda zneužívá současnou situaci ve svůj prospěch. Třeba přijímá zákon, který má zakrýt konečné vlastníky svěřenských fondů, tedy i Agrofertu, nebo vykuchává pravidla pro zadávání veřejných zakázek... Pak se nemůže divit, že se občané chtějí ozvat. Vláda jim ale řekne: mlčte, my si rozparcelováváme stát. A vy se k tomu nemůžete vyjádřit, protože vám pravděpodobně ústavně omezí shromažďovací právo,“ stěžoval si předseda spolku Milionu chvilek.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

Moderátor Michael Rozsypal však Minářovi připomenul, že dle Listiny základních práv a svobod – shromažďovací právo je možné omezit v návaznosti na ochranu veřejného zdraví. „Ale to by to muselo být v tom opatření Ministerstva zdravotnictví výslovně napsáno...“ rozmluvil se na to aktivista, ale moderátor mu opět připomenul, že aktuálně „asi víme, proč ta opatření ministerstvo uvaluje“. Dle Mináře je omezením už jen samotné dodržení dvoumetrových rozestupů a dalších podmínek, tudíž zde jde o určitou proporcionalitu.



„Nežijeme v normální situaci, celý svět nežije v normální situaci,“ reagoval na to komunistický poslanec Leo Luzar s tím, že je třeba připomenout slova ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), jenž apeloval na zdravý rozum.



„Jestli se chce skupina demonstrantů setkat, ať se setká... A může jich být třeba 10 tisíc, když to rozfázují v rámci celého dne. Nic nebrání tomu, aby se mohli zúčastnit, ale jde hlavně o to, aby dodržovali bezpečnostní nařízení, která jsou, jde o zdraví občanů, o zdraví prarodičů demonstrujících,“ doplnil.

„Kdyby tam přišel někdo infikovaný, byl tak bezohledný a šel tam a všechny, co tam jsou a chtějí projevit svůj názor, nakazil... Pak by se to šířilo,“ obává se komunistický poslanec a požádal účastníky demonstrací, ať si stáhnou do svých mobilů aplikaci eRouška, aby v případě nákazy bylo možné dohledat všechny, co s infekcí mohli přijít do styku.



Minář ovšem argumentoval tím, že jsou už od dubna plné hobbymarkety, otevřely se zoologické zahrady a akvaparky. „A my se chceme sejít na veřejném prostranství, podniknout všechna opatření včetně roušek, rozestupů, dezinfekcí a bezpečnostních koridorů, které by oddělily sektory po 500 lidech... A tohle všechno je málo?“ tázal se.



Aplikaci eRouška Minář účastníkům doporučuje. Pokud nebude umožněno spolku uspořádat protest dle svých požadavků, zřejmě utvoří jakýsi koridor, do kterého pustí pouze 500 lidí.



Aktivista však slibuje, že pokud vláda bude trvat na omezení shromažďovacího práva, spolek to bude respektovat. „Bezpečnost a zdraví jsou na prvním místě. Ale zároveň budeme napadat toto omezení u soudu, jestli není nezákonné nebo protiústavní,“ řekl. Odložení akce odmítá, dle něho se „nic nezmění“ ani později.

Upozornil, že se obává, aby po akci jeho spolku „nějaké komunistické síly“ nešířily zprávy o „zásadním růstu nakažených“.



Vládu též vyzval, ať jasně řekne, zdali se nařízení vztahuje na shromažďovací právo, či nikoli.



Policie později uvedla, že za žádných okolností nebude lidem bránit ve shromažďování v rámci výkonu shromažďovacího práva:

„Policie nebude za žádných okolností omezovat výkon shromažďovacího práva ve prospěch mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Právo na shromáždění je základním, ústavou garantovaným právem, které je mimo období nouzového stavu země, nedotknutelné.“

„Pokud policie shledá, že dochází k porušování hygienických podmínek, stanovených opatřením Ministerstva zdravotnictví, věc zadokumentuje a odešle příslušné krajské hygienické stanici k vyřízení,“ doplnila.

2/2 Pokud policie shledá, že dochází k porušování hygienických podmínek, stanovených opatřením ministerstva zdravotnictví, věc zadokumentuje a odešle příslušné krajské hygienické stanici k vyřízení.#policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2020

