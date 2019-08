Ministerstvo kultury je úplně zbytečné, myslí si ekonom. Jen černá díra a kamarádšoft

Ministerstvo kultury je podle Pikory nepotřebné, stejně jako řada dalších ministerstev. „Ministerstva mají být podle mě zřízena jen tam, kde se provádí hospodářská politika, vnitřní a vnější obrana, státní správa, zahraniční politika či justice,“ říká ekonom s tím, že nic takového však Ministerstvo kultury není.

„Jsou jen teplé flíčky pro zbytečné úředníky placené z mé kapsy, a tedy mrhání veřejnými prostředky,“ míní Pikora. Ve prospěch existence ministerstva mluví prý fakt, že nerozdává jen dotace, ale také spravuje národní památky. Jenže k tomu podle jeho slov nemusí existovat samostatné ministerstvo.

Funkce ministra kultury je naprosto zbytečná. „Řadu týdnů jsme žádného ministra kultury neměli a myslím, že kdyby o tom média nepsala, nikdo z nás by to nevěděl,“ všímá si ekonom.

O tom, že bychom měli ministerstvo zrušit, a také systém financování kultury, Pikoru přesvědčila prověrka Nejvyššího kontrolního úřadu. Ta prý říká, že Ministerstvo kultury rozdělilo v letech 2016 až 2018 celkem 112 milionů korun bez výběrových řízení. Na řadu akcí prý putovaly peníze neefektivně a netransparentně. „Systém založený na grantech a dotacích prostě definičně končí černou dírou,“ poukazuje ekonom na fakt, že dotace přitahují podvody – a proto by je omezil nejen v kultuře.

Podotýká, že existují země, kde ministerstvo kultury není, vše je v soukromých rukách a funguje to. „U nás je v hlavách lidí socialismus a představa, že všechno musí někdo řídit. Umění ale řídit nepotřebuje. Dokonce si myslím, že mu to škodí,“ píše Pikora, který když slyší pojem „státní kulturní politika“, naskakuje mu prý husí kůže. „Co to je za nesmysl? To je plán nějaké státní propagandy?“ hrozí se.

Je tedy toho názoru, že politici vůbec nemají zasahovat do kultury, ale mají ji nechat svobodně žít. „Bohužel, stávající systém grantů a dotací dělá pravý opak. Nahrává kamaráčoftu části umělecké scény s politiky, kteří o penězích rozhodují,“ uzavírá s tím, že zcela jistě by to šlo i bez dotací, jelikož se najde vždy dost sponzorů.

autor: nab