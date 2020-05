Ministr Havlíček vzpomíná: V roce 2008 to bylo kruté, já tehdy měl stovky lidí. Zato teď vláda pomáhá...

reklama

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) podle něj vláda pomáhá s ohledem na to, jaké má rozpočtové možnosti. „A také s ohledem na to, co jsme schopni prakticky rozdistribuovat. V současnosti 1,5 milionu podnikatelů žádá určitou podporu, jsou to statisíce až miliony žádostí, které se musí vyadministrovat,“ říká Havlíček. A trvá na tom, že vláda myslela na malé, střední podniky i na OSVČ.

„Já jsem 30 let podnikal, 30 let jsem zažíval úspěchy, někdy i neúspěchy. Zažil jsem dobu světové hospodářské krize roku 2008, dva roky to trvalo, zaměstnával jsem stovky, dokonce snad přes tisícovku lidí. Měli jsme textilky a docela se nám dařilo, a najednou přišla světová krize, kdy jsme šli na třicet, čtyřicet procent našeho výkonu,“ vzpomínal Havlíček, s tím, že to bylo kruté.

„Je pravda, že tenkrát byl menší zásah, nešli jsme na nulu, ale také to trvalo dva roky. Zatímco teď je to tak, že jste na nule, ale je to otázka několika týdnů nebo měsíců,“ poznamenal Havlíček se slovy, že tenkrát nedostal nic.

Své pak Havlíček řekl ke společnému vládnutí jeho hnutí ANO a koaliční ČSSD. Přiznává, že ne vždy došlo ke shodě. „ANO je stranou trochu jiného ražení, než je ČSSD, kteří jsou tou stranou tradiční se všemi plusy a minusy. Já bych si v tuto chvíli vůbec nedomýšlel, že mezi členy vlády jsou nějaké roztržky. To, že si občas vyměníme nějaký názor, nějakou lehkou invektivu, to prostě k tomu patří,“ řekl.

Havlíček hovořil také o rouškách, které jsou podle něj nejenom symbolem psychologickým, epidemiologickým, ale současně chrání. „Já myslím, že bychom ještě všichni měli být dostatečně obezřetní a chránit naše okolí. V každém případě mám radost, že nám ten systém, režim uvolňování vyšel,“ uvedl Havlíček.

Apeloval také na to, aby lidé utráceli. „Potřebujeme, aby lidé chodili do obchodů a utráceli, aby neměli strach si koupit třeba byt, aby firmy neměly strach dále investovat. Cesta přece není v tom, že budu živnostníkům dávat 10, 20, 50 tisíc. To mi pomůže chvíli, krátkodobě. Živnostník potřebuje zakázky. A ty zakázky bude mít kdy? No když se budou kupovat služby,“ uzavřel Havlíček se slovy, že cílem je zkrátka rozhýbat poptávku.

