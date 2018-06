Ministr z ČSSD: Na Pochem stále trváme. Za měsíc za dva se to vyřeší

Podporu od komunistů podle Krčálových slov musí vyjednat hnutí ANO. „Předpokládám, že toleranční patent, o kterém Andrej Babiš hovoří, bude v pátek potvrzen na zasedání ústředního výboru. Do usilování o podporu se zapojovat nebudeme,“ řekl a dodal, že z toho důvodu, že v referendu hlasovali o vstupu do menšinové vlády, nikoliv o tolerančním patentu s KSČM.

„To, co je potřeba nad 101, je podle mého názora otázka pro Babiše a hnutí ANO. Žádných podpisů tolerančního patentu se účastnit nebudeme a nechceme,“ upřesnil a dodal, že nejde o to, že by ČSSD nechtěla být spojovaná s tím, že jde zrovna o podporu komunistů.

Krčál byl do vlády jmenován v den, kdy si připomínáme den obětí komunistického režimu. Premiér Babiš uvedl, že jde o pouhou shodu náhod, a nevidí v tom žádný zlý úmysl. Krčál to však vnímá naopak jako velmi smutnou záležitost. „Je to smutné. My jsme se ale jen přizpůsobili termínu, jaký stanovil prezident,“ hájil se.

Poté se nový ministr práce vrátil k tomu, zda ve finálním seznamu pro prezidenta republiky bylo skutečně jméno Miroslava Pocheho, kandidáta ČSSD do vlády na post ministra zahraničí. „Domnívám se, že tam skutečně bylo, ale jistý si nejsem. Premiéra jsem se na to neptal. Vysvětluji si to tím, že v úterý bylo grémium, a to chtělo odblokovat situaci, aby vláda konečně vznikla. To byl ten moment, kdy se domluvili na tom, že pozici raději převezme Jan Hamáček,“ řekl a zmínil, že každopádně by sociální demokracie měla nadále trvat na tom, aby post ministra zahraničí připadl nakonec Pochemu.

To, že premiér Babiš nejdříve říkal, že jméno Poche přinese na seznamu prezidentovi, a nakonec post nepřipadl, nevnímá prý ministr jako politickou zradu. „Tak to nevnímám. Zopakuji, že na Pochem stále trváme a za měsíc za dva bychom situaci mohli vyřešit,“ věří Krčál, podle kterého referendum mělo nějaký výsledek, kterého byl Poche součástí. „Já budu hlasovat v orgánech ČSSD, aby na nominaci trvala. Hamáček na ní musí trvat a vytvořit si prostor, aby Poche jmenován byl,“ zdůraznil opakovaně.

Oproti květnovému dokumentu programového prohlášení z něj v té současné verzi podle informací novinářů vypadla podpora rozšíření zahraničních misí Armády České republiky, což byl argument, kvůli kterému vládu nechtěli podporovat hlavně komunisté. Krčál ale tuto informaci vyvrátil. „Já si tedy myslím, že nevypadla. O zahraničních misích bylo jednáno a podle mě v dokumentu zůstaly,“ sdělil s tím, že dnes schvalovali programové prohlášení, které posílali do Poslanecké sněmovny i se žádostí o vyslovení důvěry a zahraniční mise v dokumentu jsou.

Na závěr Krčal uvedl, co si myslí o tom, jaké nároky a požadavky si komunisté kladou. „Jde o programové požadavky, které shrnuli do několika bodů, a v celé řadě se shodujeme i v sociální oblasti,“ sdělil s tím, že co se týká jejich podpory, věří, že se ANO podaří s komunisty dojednat body natolik, aby s nimi i ČSSD mohla v samotném finále souhlasit.

Komunisté mají řadu požadavků, jedním z nich je například i obsazování kontrolních pozic v dozorčích radách. Krčál prý ale nemá pocit, že by ČSSD byla tímto v pozici toho nejslabšího článku ve vládě. „Není to tak, když se podívám na programové prohlášení, tak právě sociální demokracie za ty poslední dva měsíce vyjednala celou řadu programových priorit a podařilo se nám maximum z toho, co jsme měli ve volebním programu, více než v předchozí vládě,“ uzavřel s tím, že se vládní spolupráce určitě nebojí.

