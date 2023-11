Ministr zemědělství je teolog, školství muzikolog, zahraničí bakalář... Zemana se zeptali na vládu a měl formu

reklama

„Několikrát jsem říkal, že odcházím z politiky, a situace se změnila a z politiky jsem nakonec neodešel. Ale je mi 79 let, těším se na oslavu svých 80. narozenin, ale na rozdíl od Šimona Perese, který dělal prezidenta ještě v devadesáti letech, já už na tom nejsem zdaleka zdravotně tak dobře, abych si to mohl dovolit,“ zmínil úvodem rozhovoru Zeman, že jeho odchod z politiky je zřejmě tedy definitivní. Volný čas, který v současné době má, věnuje podle svých slov knihám.

Následně Zeman nenechal nit suchou na vládě Petra Fialy (ODS). „Nelíbí se mi amatérismus současné politiky. Nelíbí se mi, že ministr zemědělství je teolog, ministr školství muzikolog, ministr průmyslu bankéř, ministr financí nemá ekonomické vzdělání, ministr zahraničí je bakalář, zatímco velvyslanci mají povinné magisterské vzdělání, že ministr práce a sociálních věcí je zemědělec. A tak bych mohl pokračovat. Nelíbí se mi to, ale nejsem kvůli tomu vzteklý a přijímám to s úsměvem,“ řekl Zeman.

Prezidenta Petra Pavla hodnotit nechtěl. „Dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci,“ sdělil Zeman. Co se týče udílení vyznamenání, Zeman uvedl, že si každý prezident své vyznamenané zvolí. „Byť samozřejmě přihlíží k návrhům nejenom Parlamentu a vlády, ale já jsem přihlížel i k návrhům veřejnosti. Drobný detail je, že mi bylo trochu líto, že byla tradice, že podle níž ti, kdo byli vyznamenáni minulý rok, jsou hosty ve Vladislavském sále. Tato tradice byla poprvé porušena,“ dodal Zeman.

Slovo přišlo i na konsolidační balíček. „Prakticky celou veřejnost, možná kromě těch úplně nejbohatších, trápí inflace nebo drahota. A drahota je způsobována především výrazným deficitem státního rozpočtu. Nechci vás unavovat ekonomickými teoriemi, jedna z nich, takzvaná kvantitativní teorie peněz, říká, že inflace je funkcí množství peněz v oběhu. A protože vláda utrácí, někdy zbytečně utrácí, roste deficit státního rozpočtu a já jsem navrhl konkrétní dvě opatření, abych jenom nekritizoval, jak tento deficit zmírnit, nebo dokonce zastavit,“ sdělil Zeman.

Co by Zeman zrušil?

„Jestliže se vláda řídí zásadou, že například máme koupit supermoderní stíhačky a podobně, tak asi ten deficit příliš neklesne, tím pádem neklesne příliš ani inflace v příštích letech, a tím pádem bude klesat bohužel životní úroveň,“ řekl Zeman.

„Ve shodě s drtivou většinou ekonomů jsem za prvé navrhl, aby byl zrušen zákon, který rušil superhrubou mzdu. Bylo sice hezké, že díky tomu byla snížena daň zaměstnancům, a já navrhuji, aby se vrátila na původní hodnotu, čímž by se ušetřilo 120 miliard korun. A to druhé, to už většina ekonomů nepodporuje, to je můj vlastní návrh, a to je zrušení v rámci nejrůznějších daňových výjimek, zrušení slev na poplatníka. A to je dalších 80 miliard. A protože strukturální deficit státního rozpočtu, který vyvolává tu inflaci, je 200 miliard korun, tak tato dvě opatření místo konsolidačního balíčku, který zvyšuje daně, a tím naopak snižuje životní úroveň, tato dvě opatření by inflaci zamezila,“ popsal Zeman, co by navrhoval on.

„Nejhorší nebezpečí, kteréhomu můžete být vystaven, je velmi aktivní amatér. Jestliže ten amatér není příliš aktivní, tak ani příliš neškodí. Je-li aktivní, tak pusťte mě k tomu, já jsem sice nestudoval medicínu, ale chystám se právě operovat dutinu břišní. A tohleto je určitě střevo, o tom jsem někde četl. Tak ukažte, já do toho střeva říznu. Toto je konsolidační balíček,“ dodal Zeman. Zkritizoval vládu například za to, že nešetří sama na sobě, či také za nákup předražených stíhaček.

Zvyšování daní

„Snaží se šetřit zvyšováním daní, snaží se šetřit na občanech. Vezměte si jenom daň z nemovitostí, alespoň jediný další příklad. U nás máme miliony majitelů rodinných domků. Majitelů zahrádek a lecčeho dalšího. Tihle všichni přijdou o pár tisíc ročně jenom proto, že budou zvýšeny daně z nemovitostí,“ popsal Zeman.

V přístupu k Izraeli se pak Zeman shodne s premiérem Petrem Fialou (ODS). „Rozhodně nejsem ve shodě s panem Lipavským, protože mám sloní paměť a vzpomínám si na to, jak usiloval o vytvoření meziparlamentního sdružení přátel s Palestinou, jak se mu dokonce kvůli tomu říkalo palestinská spojka, a jeho dnešní názory pokládám za poněkud pokrytecké. Ale dobře, člověk má odpouštět, a já tedy odpouštím. V každém případě si myslím, že existuje velké riziko, že toto proizraelské nadšení bohužel časem ochabne a že převládne takzvaný latentní antisemitismus. Já vždy antisemitismus definuji jako kolektivní komplex méněcennosti. My závidíme židům, že jsou úspěšní, když to řeknu velice stručně. A protože mnoho lidí je neúspěšných, aby si kompenzovali tento komplex, stanou se antisemity. Vezměte si, že nejenom muslimské menšiny ve Francii nebo v Británii protestují proti Izraeli a bojují za Palestinu, ale jsou to často i standardní občané těchto zemí. Zatížení právě tímto komplexem. To se může samozřejmě stát i u nás a podobně jako u nás se také před Mnichovem říkalo: no jo, ale on ten Hitler je vlastně docela slušný chlapík a měli bychom s ním jednat, tak teď rezoluce OSN vyzývá, abychom jednali s Hamásem. Ale panebože, s teroristy se nemá nikdy vyjednávat, ať je to Hitler, nebo Hamás,“ poznamenal Zeman, jenž by mimo jiné také zastavil finanční pomoc Palestině z Evropské unie.

Závěrem se pak Zeman vyjádřil k tomu, co považuje za největší úspěch v době jeho prezidentování. „Největší neúspěch byl, že jsem se totálně zmýlil ve Vladimiru Putinovi, protože jenom nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny. Samozřejmě že to poškodilo Ukrajinu, ale lidé si málo uvědomují, že tento útok poškodil i Rusko. Obrovským způsobem. Takže Putin je v podstatě ten, kdo poškodil svoji vlastní zemi,“ zakončil Zeman.

