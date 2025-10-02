Mír na Blízkém východě? Trumpův plán chystá změny v Palestině

Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Izraelská armáda v reakci na teroristický útok vtrhla do Pásma Gazy s jasným úkolem vykořenit Hamás z Pásma Gazy a vymazat tuto teroristickou hrozbu, kterou má židovský stát stále v zádech. Jenže Palestinci volají o pomoc a tvrdí, že izraelská armáda od svého příchodu do Pásma Gazy zabila tisíce civilistů. Včetně žen a dětí. A v řadě evropských zemí, např. v Itálii, je Izrael za své chování v Gaze stále hlasitěji kritizován. Zastánci Palestiny se často objevovali i na předvolebních akcích premiéra Petra Fialy (ODS).
Donald Trump chce válku v Pásmu Gazy ukončit. Připravil dvacetibodový plán, který v plném znění uveřejnila britská veřejnoprávní stanice BBC. Tento plán v prvé řadě počítá s tím, že Palestinci už nebudou ohrožovat Stát Izrael teroristickými akcemi. A vrátí všechny rukojmí. Živé či mrtvé.
„Jakmile budou všichni rukojmí vráceni, členové Hamásu, kteří se zavážou k mírovému soužití a vyřadí své zbraně, získají amnestii. Členům Hamásu, kteří si přejí opustit Gazu, bude zajištěn bezpečný průchod do jiných zemí,“ stojí v jednom z bodů Trumpova plánu
Na druhé straně se izraelská strana zaváže, že se z Pásma Gazy stáhne. A Pásmo Gazy bude znovu vybudováno. Jako prostor, kde budou žít Palestinci. Obnova Gazy má podle Trumpových představ probíhat pod patronátem OSN a ani Izraelci, ani Palestinci nebudou poskytování humanitární pomoci, ani opětovné budování kanalizací, domů i cest blokovat.
Izrael se zároveň zaváže, že nebude okupovat žádnou z částí Pásma Gazy, ani ji nebude anektovat. Zahraniční partneři z arabských zemí i z USA se zavážou, že dohlédnou na to, aby svou část dohody dodržel i Hamás.
„Bude navázán proces mezináboženského dialogu založený na hodnotách tolerance a mírového soužití s cílem pokusit se změnit myšlení a narativy Palestinců a Izraelců zdůrazněním výhod z udržení míru.“
„Gaza bude spravována pod dočasnou přechodnou správou technokratického, apolitického palestinského výboru, který bude odpovědný za každodenní chod veřejných služeb a obcí pro obyvatele Gazy. Tento výbor bude složen z kvalifikovaných Palestinců a mezinárodních expertů a bude pod dohledem a kontrolou nového mezinárodního přechodného orgánu, Rady míru, v jejímž čele a pod jeho vedením bude prezident Donald J. Trump. Další členové a hlavy států budou oznámeni včetně bývalého premiéra Tonyho Blaira. Tento orgán stanoví rámec a bude spravovat financování přestavby Gazy do doby, než palestinská samospráva dokončí svůj reformní program, jak je nastíněno v různých návrzích, včetně mírového plánu prezidenta Trumpa z roku 2020 a saúdsko-francouzského návrhu, a bude moci bezpečně a efektivně převzít kontrolu nad Gazou. Tento orgán bude využívat nejlepší mezinárodní standardy k vytvoření moderní a efektivní správy, která bude sloužit obyvatelům Gazy a bude přispívat k přilákání investic,“ stojí v 9. bodu Trumpova plánu.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Pásmo Gazy se má proměnit v ekonomickou zónu, která bude lákat investory, aby bylo celou oblast z čeho obnovovat. Pokud zároveň palestinská samospráva provede potřebné reformy, může to otevřít cestu ke vzniku prostoru pro palestinské sebeurčení.
Jenže právě z toho mají Izraelci obavy.
Premiér Benjamin Netanjahu dává najevo, že Trumpův plán je připraven respektovat. Podle agentury Reuters by přijetím tohoto plánu mohl obnovit důvěru ve Stát Izrael za jeho hranicemi, ale současně tím riskuje potenciální tvrdý střet se svými koaličními partnery. Jeho silně nacionalisticky ladění spojenci Itamar Ben-Gvir a Becalel Smotrič, ministr financí, mohou Trumpovo úsilí zkomplikovat.
Smotrič již na sociální síti X Trumpův plán odsoudil a vyzval k pokračování izraelských bojových operací v Pásmu Gazy, protože tam armáda dosahuje hmatatelných úspěchů, zatímco Trump stojí jen na hliněných nohou.
„Klíčovým ponaučením ze 7. října a války, kterou od té doby vedeme ve všech sektorech, je, že bezpečnosti Izraele se nedosahuje diplomatickými dohodami, které nemají ani cenu papíru, na kterém jsou napsány, ani závazky a zárukami, které neobstojí, a vládami, které se mění, ale spíše činy, naším vlivem na území a nekompromisním vymáháním, které závisí výhradně na IDF (Ozbrojených silách Státu Izrael) a našem bezpečnostním establishmentu,“ napsal ministr financí.
??? ???? ????? ??? ???? ?????? ??????? ?? ????? ????? ????. ?????? ???????.— ????? ???????' (@bezalelsm) September 29, 2025
??? ????? ??- 7 ???????? ??????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ??? ??????? ????? ???? ???? ??????? ??????? ??? ????? ?? ????? ??? ?????? ???? ?? ??????????? ???????? ??? ??????? ??? ??????? ????????, ???…
Server Times of Israel upozornil, že si tento plán Stát Izrael tak trochu upravuje k obrazu svému. V původním plánu se podle serveru počítalo s rychlým stažením izraelské armády z Pásma Gazy, ale Netanjahu si u Trumpa prosadil, že stažení izraelských sil bude probíhat jen pomalu. K úplnému stažení izraelských sil má dojít až budou plně připraveny mezinárodní síly arabských zemí.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
„Ač si můžeme o prezidentu Trumpovi myslet cokoliv a většinou to není příliš lichotivé, jedno se mu nedá upřít, jedná rychle, razantně a většinou úspěšně. Jako dobrý manažer si vybírá poradce, kteří toho o daném problému vědí podstatně více než sám prezident a jimž, na rozdíl od jeho první vlády, může důvěřovat. Přepracovaný plán na dosažení příměří a posléze trvalého míru v Pásmu Gazy je vítězícím projektem, ať dopadne tak nebo tak,“ napsal Neumann na sociální síti Facebook s tím, že pokud Hamás plán akceptuje, sebere to vítr z plachet kritikům izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. A pokud Hamás plán odmítne, Izraeli to otevře cestu k tomu, aby se z Hamásem vypořádal vojensky. „Osobně si myslím, že plán odmítne a IDF tak dostane volnou ruku k jeho úplnému zničení bez ohledu na kolaterální ztráty,“ pokračoval Neumann.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák