Mír, ne přestávku pro Putina, jel v debatě Vondra. Jenže pak si vzal slovo Zaorálek

Úvodní téma patřilo Ukrajině a ruské invazi, kdy se moderátor Jan Pokorný nejprve všech zeptal, zda chtějí válku a nechtějí mír. Nikdo se však nepřihlásil. Proč se ale například z úst Kateřiny Konečné ozývá, že někdo chce mír a někdo válku?

„Protože se tak chovají. Několikrát jsem v rámci usnesení Evropského parlamentu navrhovala formulace o tom, že by Evropská komise měla být zprostředkovatelem těch jednání, měla by využít svoji diplomatickou službu a měla by se pokusit dostat ty největší lídry celého světa k jednacímu stolu, nebo být toho součástí, ale moji kolegové to neodhlasovávali napříč politickým spektrem. Velmi mě to mrzí. Buď říkáte, že chcete něco konkrétně dělat, nebo říkáte, že chcete mír, ale potom na druhou stranu odhlasujete peníze na podporu Ukrajiny na úkor evropských občanů,“ podotkla Konečná.

„Pokud kdokoliv říká věci ohledně mírových jednání a mírových summitů, nebo že bychom měli dostat všechny za stůl, je hned onálepkován, že nahrává Rusku. A že ty správné názory jsou ty, že musíme Ukrajinu podporovat, dokud to jde a dokud to bude Ukrajina potřebovat. A toto je ten největší problém. Pokud se nám do politiky vsunulo to, že se za každý názor někdo onálepkuje a místo toho, abychom vedli nějakou hodnotnou diskusi, tak si říkáme, kdo má špatný názor, kdo má lepší... A děláme z těch politických oponentů nepřítele, místo toho, abychom je vedli k diskusi, jak to má v politice být, tak je to samozřejmě problém. Nedivím se, že většina politiků pak má údernější rétoriku,“ hovořil následně Jaroslav Bžoch (ANO). Zkritizoval mimo jiné antikampaň koalice Spolu.

Podle Danuše Nerudové strašně rychle zapomínáme. „Je potřeba si uvědomit, co jsme cítili, když jsme poslouchali před dvěma lety televizi, ráno jsme se vzbudili a viděli jsme, jak na Ukrajinu dopadají bomby a rakety. A myslím, že na ten pocit, na ten strach, který nás všechny svíral z toho, že to stejné se může stát nám, myslím, že ten pocit jsme všichni zapomněli. A najednou jsme se přesunuli do toho, že tady diskutujeme, že bychom snad neměli dodávat zbraně, nebo že jsme snad ukradli něco evropským občanům. Ne, my to děláme pro všechny evropské občany. My to děláme pro to, aby v Evropě bylo bezpečno. A jenom si vzpomeňme na to, co se stalo v roce 2014, když Evropa nebyla jednotná. Peníze, které dáváme na Ukrajinu, jsou peníze na naši bezpečnost. V Evropě nebude ekonomický blahobyt, když tu nebude bezpečno," rozhorlila se Nerudová.

„Všichni si přejeme mír, ale jde o to, aby to byl mír skutečný, a nikoliv přestávka k tomu, aby se Vladimir Putin nadechl a v dalším kole ukradl Oděsu, Charkov, přijel do Kyjeva a byl zpátky na polských hranicích. To je situace, která zcela jistě není v našem životním zájmu a musíme podle toho jednat," sdělil Vondra. „Vladimir Putin a jeho Rusko je imperiální agresor, Ukrajina se brání,“ dodal Vondra.

Pro dosažení míru se podle Petra Macha dělá málo. „Když říkáme, že chceme mír, a ne válku, tak pozorujeme, že ti, kteří říkají: Ano, chceme mír, ale musí se stáhnout Putin zpět do Ruska, a pak teprve můžeme jednat o míru, tak je to hezky řečené, ale asi soudný člověk uzná, že to není realistické,“ poznamenal Mach, že Západ při dodávce zbraní Ukrajině si měl dát podmínku, aby země připustila jednání o míru. „Dává mi zkrátka smysl jednat o míru, ale čím později, tím hůře pro Ukrajinu, pro všechny,“ upozornil.

„Neuvěřitelně si tady lžeme do kapsy. Dva roky tady posloucháme bombastická vyjádření, jak jí dáme vše, co bude potřebovat, zveme ji do EU, do NATO. Německo a USA v tuto chvíli sdělují Zelenskému: Jenom proboha nesmíš zvednout otázku vstupu do NATO, nechceme, že by to tam vůbec zaznělo,“ rozhorlil se Zaorálek. A že převaha Ruska a dělostřeleckých granátů je 10 ku 1. „Ukrajinci nemají čím střílet. Podívejte se na naše sliby! Netahejme ty Ukrajince za nos. Začněme si tady říkat pravdu!“ rozčílil se.

Evropský parlament podle piráta Kolaji nedělá maximum možného, aby Ukrajině pomohl. „Myslím si, že jde určitě v té podpoře pro Ukrajinu přidat. My Piráti jsme proto přišli s tím plánem, jak právě navýšit rozpočet v nástrojích pro Ukrajinu, jak vypsat znovu další kolo v rámci aktu na podporu výroby munice. Tyhlety kroky musíme udělat a musíme se jasně zavázat k tomu, že budeme Ukrajinu dlouhodobě podporovat. A musíme ji podporovat víc, než jsme ji podporovali do této doby,“ vyjádřil svůj názor Kolaja.