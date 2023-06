Mirka Kachlovka, elektrický brouk Stanjura... A premiér signalista už se při lhaní ani nečervená, povšiml si Vyskočil

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „To nejhorší, co jsme tady po roce 90 měli. Ale já se obávám, že je to vůbec to nejhorší i od roku 48. Oni ti páni nahoře sice žijí ve své bublině, ale tak pitomí zase nejsou, aby nevěděli, co se kolem nich děje,“ říká herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. Voličů pětikolky se ptá: „Vy jste to neslyšeli před volbama? Že nám zvednou daň z nemovitosti, upraví valorizace důchodů, že nás zadluží jak nikdy předtím, že si sem pozvou cizí vojáky…?“ A zajímá se: „Co na to statečný vyháněč cizích vojáků pan Kocáb??“ Nešetřil ani Senát. Zmínil „zděšenou Mirku“, padla i slova „ratlík české politiky“ či „myšlenkoví giganti“.

„Vážení a milí čtenáři Parlamentních listů, na delší dobu jsem se odmlčel. Bylo to z jednoho jednoduchého důvodu. Každým dnem se toho na nás hrne tolik, že člověk neví, o čem má dřív psát. Tak do toho skočím rovnou po hlavě,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a jde rovnou k věci.

Mirka jedna zděšená… Ta hned ví!

„Taková paní Němcová – Mirka jedna zděšená, ta když řekne „dobrý den“, jdu se hned podívat, není-li náhodou hluboká noc. Zprávy z válečných operací na Ukrajině – v tom aby se prase vyznalo. Však nám je také jedni i druzí pečlivě filtrují. Ne tak paní Němcová. Ta má přehled. Ta hned ví, jak to bylo, a hlavně kdo za to může,“ pokyvuje hlavou Ivan Vyskočil.

„Teď měla zase báječnou příležitost v souvislosti s protržením přehrady na Dněpru. Trochu si to sice popletla. Takže vzbudila dojem, že jí někdo natrh´ KACHLE, ale to nic. Chybička se holt vloudí.

Ale ta bohorovná jistota, kdo to způsobil a kdo za to může. Ačkoliv i světoví experti se svojí jistotou šetří, byť by rádi hodili vinu na ruskou stranu, tak paní Němcová nikoliv. Ta hned ví! Skoro máte pocit, že ona u většiny událostí byla a viděla je na vlastní oči. A kdo o tom pochybuje, to je vlastizrádce, dezolát a ruský troll. Panebože, do čeho's to duši dal?“ zvedá v úžasu oči k nebi.

„Správně píše ve svém článku Jan Schneider. Je bývalý člen BIS a bezpečnostní expert, který by snad měl větší puvoár vědět nebo aspoň tušit. Přesto opatrně říká, že před řádným vyšetřením události bychom si měli odpustit neuvážené soudy. Můžeme jen uvažovat, kdo má z události větší prospěch. I když o jakémkoliv ,prospěchu', vzhledem k celkové katastrofě, je skoro nemístné mluvit.

Np, vypadá to, že větší škody utrpí ruská strana, včetně následných potíží se zásobováním Krymu vodou. Ale to našim chciválkům rozhodně nevadí. V tom jsou stejní jako zděšená Mirka. Vše špatné – hned hodit na ruskou stranu! Ale ona žádná mince nemá jen jednu stranu,“ upozorňuje.

„Političtí podvraťáci“… Sami si za do můžeme!

„Víte, i já si myslím, že Senát je úplně zbytečná instituce, a proto mnoho lidí na volby do Senátu doslova kašle. Ale není to správné. Bohužel už tu jednou ten Senát je, a tak, když většina na volby takzvaně hodí bobek, tak ty padlé veličiny zmobilizují všechny své příbuzné, známé a známé známých a ještě stačí pár nerozvážných obdivovatelů – a najednou se v té instituci, která přece jen má podíl na rozhodování, ocitnou takoví političtí podvraťáci. S minimem hlasů od vpoičů náhle spolurozhodují o našem životě. Takový jeden ratlík české politiky nakonec té instituci předsedá. Jeho zásluhou padl obchod se škodovkami v Číně, ale jemu to krk nezlomilo. Zas tam sedí vedle takových myšlenkových gigantů, jako je právě třeba zděšená Mirka. A kolik jich tam takových je! Sami si za to můžeme!“ podotýká naštvaně Ivan Vyskočil.

„Vůbec si myslím, že většina těch, kdo volili pětikolku, si dneska trhá vlasy. Vedeni především ať už vlastní, nebo médii nainfikovanou nenávistí vůči Babišovi, volili, jak volili. A to nejsem žádný nadšenec Babiše. Vyčítám mu, že v mnoha rozhodnutích neměl koule rozhodnout, a tak za tenhle marast, co přišel po něm, částečně může taky. Je to to nejhorší, co jsme tady po roce 90 měli. Ale já se obávám, že je to vůbec to nejhorší i od roku 48. Ten prolhaný premiér signalista lže, ani se nezačervená. Oni ti páni nahoře sice žijou ve své bublině, ale tak pitomí zase nejsou, aby nevěděli, co se kolem nich děje. Aby bezostyšně nám do očí tvrdili, jak to všechno dělají báječně a pro nás, a nějaké ty chybičky? Tak za ty může Babiš a Putin,“ kroutí hlavou herec na adresu vlády i jejích voličů.

To jste ale naletěli, co? Spolkli hada… A co statečný vyháneč cizích vojáků Kocáb?

„Zatímco je všechno stále dražší a dražší, oni klidně řeknou, že ceny teď už klesají společně s inflací. A kde, prosím vás? Možná někde jinde, v jiné zemi, snad na Ukrajině, ty ukrajinská vládo. Lidi, vy jste to neslyšeli před volbama? Že nám zvednou daň z nemovitosti, upraví valorizace důchodů, že nás zadluží jako nikdy předtím, že si sem pozvou cizí vojáky a dají jim všechno, co budou chtít. A ti mladí, co tak nadávali na Babiše, přece také věděli, že jim zkrouhnou zlevněné jízdné, zdraží kolejné a uvažují i o školném.

A oni když s broukem elektrickým Stanjurou o něčem uvažujou, tak to za chvíli přijde natvrdo. A mobilizaci přece taky slibovali, že? A náš prezident Pávek stále hovoří o mocnější pomoci Ukrajině, případně i vojenské pomoci. To všechno vám přece odkryli. Říkám vám, protože já jim nevěřil ani slovo už před volbama... A co vy, jejich voliči? Vám to taky neřekli? To jste ale naletěli, co? A spolkli hada, jak se říká,“ pokyvuje smutně.

„Na jednu stranu, všem, co je volili, bych to mohl i přát, jenže i ti nevoliči se bohužel vezou s sebou. A strašně moc se obávám, při jejich proslovech a činech, které stejně jsou řízeny odjinud než ze Strakovy akademie, aby nás a hlavně naše děti a vnuky nezatáhli do cizí války. Ti pánové, co to řídí ze zámoří, nemají žádnou empatii s našimi národy a nejspíše by jim vyhovovalo, kdybychom se tady vytřískali. Aspoň by měli prostor pro více imigrantů. A co na přítomnost cizích vojsk říkají ti strážci svobod MIchprdi? Co na to statečný vyháněč cizích vojáků pan Kocáb?“ ptá se.

PS Ivana Vyskočila

Ani dnes nesmí na závěr samozřejmě chybět PS Ivana Vyskočila. „Proběhl odvolací soud s panem dr. Josefem Skálou. Opět byl shledán vinným, přestože dokazoval, že žádný katyňský masakr nepopíral. Jen vědecky diskutovali o okolnostech onoho činu a projevovali své názory. Nepřijímali, ale pozor, ani neodmítali oficiální a ,jediný náhled' na onu událost. A nemít stejný názor, jak je raženo, je tedy dnes trestné. Soud evidentně na objednávku, a to mají naši páni plnou hubu svobody slova a demokracie. A co kdybych měl mimo oficiální názor, že je Země kulatá, svůj, možná scestný indiánský náhled, že je Země placka na hřbetě obří želvy? Taky budu souzen a odsouzen ? Kde je svoboda a demokracie? Nyní zaplňte Letnou vy Milionáři chvilek!“ vzkazuje.

„Všechna ta odsuzování pana Skály a dalších, soud s paní učitelkou ze školy Na dlouhém lánu, pronásledování brilantního ekonoma pana Ševčíka, to není nic jiného než razantní vzkaz do společnosti. Na svobodu a demokracii zapomeňte!! Držte hubu a krok, jinak….? Zdraví vás s přáním lepších časů Ivan. Člen Klubu 2019,“ loučí se pro dnešek oblíbený herec.

