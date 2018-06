Miroslav Poche neustoupí. Ale vyslal důležitý signál. Noviny také uvedly, že je příbuzným Masaryka

„Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ Taková slova znějí z ČSSD. Jak však dodávají Lidové noviny, straníci zároveň čekají, s jakou přijde Miroslav Poche z Pražského hradu. Tam se má sejít s prezidentem Milošem Zemanem, jenž chce, aby se Poche svého postu vzdal.

Nominace Pochecho však, jak píší Lidové noviny, sehrála velkou roli v sociálnědemokratickém referendu, kdy nakonec sociální demokraté uvedli, že chtějí vstoupit do vlády s hnutím ANO. „Pražská sociální demokracie byla ke vstupu do vlády naladěná negativně a nominace Miroslava Pocheho měla na její rozhodnutí velmi silný vliv,“ řekl k tomu místopředseda strany Jaroslav Foldyna. Proto je podle něj třeba najít nějaký konsenzus. Jinak by se prý mohla pražská organizace ČSSD spojit s jihomoravským či plzeňským regionem, kde byli proti vládě a vznikl by velký vnitrostranický odpor.

Sociální demokraté tak v současné době rozhodně nechtějí stáhnout Pocheho z nominace. „Není kam ustupovat. V tuto chvíli to není o jménu, ale o celkových zásadách koaliční spolupráce,“ míní místopředseda strany Martin Netolický.

Sám Poche sází na to, že prezidenta přesvědčí, aby jej ministrem zahraničí jmenoval. „Chápu to jako mocenskou hru o to, jak bude vypadat koaliční spolupráce,“ sdělil pak Poche k tomu, jak na jeho jméno reaguje premiér Andrej Babiš i či KSČM.

On sám by nyní chtěl schůzku s prezidentem Zemanem, na níž chce dlouze a detailně prodiskutovat zahraniční politiku, její směřování a její budoucnost. „Myslím si, že to je standardní schůzka prezidenta s kandidátem na ministra kteréhokoliv resortu, i když tenhle mu je o trochu blíž,“ dodal Poche. „Pana prezidenta hodlám přesvědčit svými názory, postoji a tím, že mu ukážu, že mezi námi není žádná silná třecí plocha. A tam, kde by mohla vzniknout, budeme jeden druhému argumentovat,“ dodal. „Nepoužívám slova jako vítač. Myslím si, že ta věc je tak náročná, složitá a pro Evropu palčivá, že potřebuje řešení, a ne nálepkování lidí. Ale nástroje, které by prezident používal, jsou velmi podobné těm, jež bych používal já. Ale to říká Česká republika, čeští europoslanci i země Visegrádu od samého začátku,“ vyjádřil se pak ještě k problematice migrační krize. MF Dnes pak napsala také něco více k osobě Miroslava Pocheho. Mimo jiné uvedla, že jeho prastrýcem byl historik Emanuel Poche, který psal knihy o Praze. Ten si vzal za ženu vnučku T. G. Masaryka. Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



