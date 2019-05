Místo kdákání o ruských švábech se podívejte do zrcadla. Vzpomínka na generála Blaška a prasečiny, které v armádě zažíval

Ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda okomentoval na svém facebookovém profilu výsledky voleb. Mimo jiné se zaměřil na výsledek kandidáta SPD, generála Hynka Blaška. „Česká proruská dezinformační scéna si zvolila svého ruského vlastence,“ poznamenal.

„Když si odmyslíme chodící reklamu na lobotomii, pana Ivana Davida, tak proputinovská scéna zvolila pana Hynka Blaška. Od Aeronetu po nejznámější postavy ruské páté kolony u nás ho přímo podporovaly, podařilo se. Rusko tak v Evropském parlamentu získává svého koně, který otevřeně nenávidí české členství v NATO. Není překvapením, že Blaško veřejně opakuje ruské lži, že například za sestřelením letu MH-17 a vraždou skoro tří stovek civilistů nestojí Rusko (jak dokázalo mezinárodní vyšetřování), ale Ukrajina,“ sdělil Janda s tím, že jde o klasického užitečného idiota, jenž má sice plná ústa vlastenectví, jenže pak z něj vždy vypadne vyjádření ve prospěch Moskvy.

Rovněž český publicista Jan Cemper ostrými slovy na adresu Blaška nešetří. Podle něj má dezinformační scéna vliv na volby. „Důkazem toho je zvolení/vykroužkování Hynka Blaška,“ uvedl k eurovolbám Cemper.

Martin Novotný, bývalý poslanec OD,S naopak o Hynku Blaškovi hovoří příznivěji. „Dovolím si jednu hodně politicky neortodoxní poznámku,“ uvedl v úvodu svého komentáře Novotný. „Znám toho chlapa cca 15 let a poznal jsem ho jako velitele. To nebyl žádný napomádovaný sráč z generálního štábu, který by při příležitosti své irelevantní změny pozice nechal pořádat přehlídky s přelety gripenů, žranice a chlastačky za statisíce a výrobu upomínkových zlatých šavlí s gravírováním,“ přiznává. Naopak ho považuje za fungujícího velitele s autoritou v jednu dobu jako hlavní výkonný velitel společných sil.

Novotný popisuje i jeho vývoj. „Jako voják musel sledovat tu přehlídku často zhovadilých a protichůdných reforem, nákupů, prodejů majetku a prasečin, které různé politické reprezentace bez ohledu na barvu prováděly jako na pokusném králíkovi na Armádě ČR. A chápal jsem, jak ho to jako vojáka sere,“ popisuje. Napříč tomu v politické oblasti s ním v některých věcech nesouhlasí. Především připomíná, že on sám je jasným stoupencem NATO a euroatlantické vazby. „Budu ho teď muset posuzovat jako politika a v některých věcech s ním totálně nesouhlasit. Ale cítil jsem potřebu říct, že to, že jsme některé lidi politicky ztratili, není jen o kdákání o ruských švábech, občas je to i o pokorném pohledu do zrcadla. Odteď už ale bez sentimentu a jen o tom, co bude dělat dnes,“ uzavírá.

