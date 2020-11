Místo využití supernemocnice v Těchoníně se staví polní nemocnice v Letňanech. Šichtařová má nepříjemné tušení

reklama

„Představte si hypermoderní nemocnici postavenou za účelem boje s nebezpečnou nákazou. Každý prostor postavený s myšlenkou zabránit úniku viru. Všechno zařízení v nerezu. Několik samostatných vzduchotechnických jednotek s výkonnými filtry, aby se virus nemohl šířit mezi různými prostorami nemocnice. Speciální obleky vyvinuté pro boj s nákazou; žádné podomácku šité hadříčky přes ústa. Hermeticky uzavíratelné dveře zabraňující vynesení viru vně betonového monolitu nemocnice,“ popisuje Šichtařová situaci, která se odehrává v Centru biologické ochrany Těchonín. Zároveň si všímá toho, jak materiál, jenž je v centru k dispozici, pomalu prochází a personál nemá po většinu času podle jejích slov co na práci.

A všímá si i činnosti Těchonína ve chvíli, kdy v zemi je koronavirová epidemie. „Konečně se Těchonín může ukázat v celé své oslnivé high-tech velkoleposti a předvést, jak jsme na boj s virem připraveni. Pokud by se snad nedostávalo personálu, stáhneme do Těchonína všechny lékaře z vojenských nemocnic či praporních obvazišť – a protože s vysokou pravděpodobností všichni Těchonínem v rámci svého výcviku už prošli, budou tu jako doma. Ale počkat, Těchonín je vlastně v Orlických horách, že? Není to trochu daleko od pražských kaváren a objektivů médií? Co když si nikdo nevšimne, jak to má vláda perfektně ošéfované?! To by tak hrálo!“ popsala ironicky Šichtařová, že se muselo vymyslet něco akčnějšího, za což považuje provizorní polní nemocnici v Praze.

