Mladá režisérka, která rozpoutala ve Varech revoltu proti hlavnímu sponzorovi, spustila u Emmy Smetana

Společně s herečkou Aňou Geislerovou nebo režisérem Janem Hřebejkem pak podepsala kritickou výzvu proti sponzoringu festivalu zbrojaři. „Začalo to tím, že jsem byla do Varů pozvaná jako člen poroty a toto pozvání jsem přijala, byla jsem ráda. Festivalu si vážím. Ale až v pátek, když festival začal, jsem si všimla nevkusné a neetické reklamy ‚We love shooting‘,“ uvedla.

„Potom jsem se do toho ponořila trochu hlouběji, kdy jsem si začala číst tiskové zprávy Amnesty International a jiných neziskových organizací, které se věnují monitoringu vývozu českých zbraní. A došlo mi, že nemohu jít jen tak do poroty v Karlových Varech, neboť s tím mám problém,“ podotkla. A zjistila, že problém nemá sama, její iniciativu podepsala další čtyřicítka lidí.

Nvotová pak odmítla, že by chtěla něco festivalu diktovat. „Festival je však o filmech a filmařích. Proto máme potřebu se k tomu vyjadřovat. A pokud se čtyřicítka umělců shodne, že nechceme, aby oslavu filmů sponzorovala firma, která vyvážela zbraně do nedemokratických zemí. Bylo by zodpovědné, aby se nad tím festival zamyslel,“ dodala. Festival by podle jejího názoru přežil i bez České zbrojovky, ona sama by se vzdala veškerých okázalostí spojených s festivalem.

