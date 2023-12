Mladí lékaři po odchodu od Válka: Nebouchli jsme dveřmi, budeme jednat

reklama

Úvodem se Sohlich vyjádřil k dohodě premiéra se zástupci České lékařské komory. Ředitel pražské Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl řekl před měsícem ve vysílání Českého rozhlasu, že zdravotnictví potřebuje restart a že největší chybou by bylo v současném stavu do něj prostě jen přilít peníze. Nestalo se právě to?

„Nevím, jestli potřebuje restart, protože máme vyspělé zdravotnictví. Jak kapacitně, není přemrštěné, jsou tady vzdělaní zdravotničtí pracovníci, to zdravotnictví je vysoce solidárně a funguje. Jakože chápu požadavky každého člověka a občana, že chce být finančně zajištěný, tak mně se na tom nelíbí to, že to nevyřeší veškeré problémy. A za druhé je to silové řešení. Neřeší se to v pohodové pracovní atmosféře. Já to vnímám jako selhání politického managementu, staví se proti sobě mladí, staří. Staří lékaři také slouží. Já jsem absolvent lékařské fakulty v druhé polovině 70. let a my jsme také celý život sloužili," poznamenal Sohlich.

„My jako manažeři nemocnic budeme teď stát před problémy, jak uspokojíme požadavky těch ostatních zdravotnických pracovníků. A o tom, jak vypadáme před ostatní populací, radši nemluvím vůbec," sdělil Sohlich.

A s čím z dnešní schůzky s ministrem odjíždějí? „Odjíždíme s tím, že jsme si s panem ministrem řekli ano, budeme jednat. Nebouchali jsme dveřmi, ale jednoznačně chceme, aby skončily informace o tom, že budeme rušit regionální nemocnice. Že budeme hledat řešení, protože takové to mediální chvění samozřejmě přináší nejistotu zdravotnickým pracovníkům v regionálních nemocnicích, a to je špatné. Na jedné straně nebudeme mít finanční prostředky, ještě všichni budou nervózní, jestli ta nemocnice v tom místě bude, nebo nebude. Čili že se nebudou dělat nějaké neuvážené kroky, protože jak jednou některé pracoviště ze zdravotnictví vypadne, tak ta bariéra po likvidaci, ta bariéra vstupu, je téměř nepropustná," sdělil Sohlich, že se shodli, že nebudou žádné panické kroky. „Spokojený zdravotník je pro pacienta nejlepší," dodal.

