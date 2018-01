Mladý politik z ODS: Zeman není vůdce. Velká část jeho voličů nemá o politice a fungování demokracie ani ponětí

Známe se z doby, kdy jste vedl dětský parlament v Mostě. Zdají se vám vaše tehdejší klukovské představy o politice naivní, nebo to byl dobrý odrazový můstek do budoucí reality?

V té době to byl rozhodně dobrý odrazový můstek. Setkal jsem se s lidmi, se kterými bych se v šestnácti letech normálně nesetkal. Velkým rádcem mi v té době byla tajemnice mosteckého magistrátu Františka Levá. Ještě dnes si velice dobře vybavuji několik jejích rad, které mi dala, a těmi se stále řídím. Určitě jsem měl o politice představy, které s realitou neměly mnoho společného. Člověk se stále učí, i v politice.

Trochu mě překvapilo, že jste zakotvil v ODS... Patřil jste mezi studenty, kteří získali stipendium od Nadace Student a několik let jste při škole brigádničil u McDonald´s. Předpokládala jsem, že budete tíhnout především k sociálním tématům. Proč tedy ODS?

Máte pravdu. Již od prvního ročníku střední školy až do dob vysokoškolských studií jsem brigádničil. Nejprve v době letních prázdnin – v již zmiňovaném prvním ročníku a následně – u McDonald´s. Tam jsem vydržel několik let. Začínal jsem úklidem a končil jsem jako „shift manager“, který měl na starosti vedení směny.

Matka byla samoživitelka, která se starala o mě a mou sestru. Kapesné jsem nedostával, a když jsem chtěl jít s kamarády do kina, pozvat holku na kafe a podobně, neměl jsem na to. Proto jsem si našel brigádu, abych si již od svých sedmnácti let byl schopen sám zaplatit kredit do telefonu nebo pojištění, zajít s kamarády do kina, koupit si knihu, zaplatit vysokoškolská studia (s tím mi pomohla právě i Nadace Student).

Pocházím z hodně levicové rodiny a s některými názory jsem se prostě nemohl ztotožnit. To, že jsem zakotvil v ODS, neznamená, že bych se nezajímal o sociální politiku! I pravicové strany mají sociální témata, jen nedělají politiku socialistickou.

Máte pocit, že člověka v současnosti a v této zemi stále nějak ovlivní to, z jakých pochází poměrů? Narážím mimo jiné na vaše motto na sociální síti Facebook: „Vítězství sestává ze samých průserů.“

To je otázka, o které můžeme mluvit velmi dlouho a nenajdeme na ni krátkou odpověď. Velice stručně však mohu říci, že prostředí člověka ovlivní maximálně tak, jak se jedinec ovlivnit nechá, a hlavně to, jaké si klade cíle. Tím narážím na mé motto. Vždy jsem si kladl cíle, které si postupně plním. Někdy je to jednoduché, někdy bývá cesta složitější. Ovšem člověk musí překážky, chcete-li průsery, překonávat.

Jak se dnes mají lidé v České republice? Podnikatelé, rodiny, ženy s dětmi, důchodci a důchodkyně...?

Jak se mají lidé v České republice? Každý tak, jak se má! Někdo velmi dobře, někteří dobře, jiní tak nějak normálně a jsou i tací, kteří mizerně. Každý se má tak, jak se mít chce. Určitě najdeme podnikatele, kteří se mají dobře, tak i podnikatele, kteří se tak nemají. To platí i o důchodcích, rodinách, matkách s dětmi... Pokud se má někdo špatně, měl by se spíše ptát sám sebe, co má udělat, aby se měl lépe.

Co si ovšem představit pod slovním spojením mít se lépe? Mít více peněz, než je průměrná mzda v ČR? Trávit více volného času se svými rodiči, dětmi? Jít si každý den zaběhat? Trávit letní dovolenou u moře? Najít si hodinu denně na dobrou knihu?

Na Facebooku jste uvedl, že „Babiš je podle velké části národa chudáček, kterému všici ubližují“... Co jste tím chtěl říci?

Chtěl jsem tím říci, že v západní demokracii by každý vysoký politik ze své funkce odstoupil. U nás ne. Andrej Babiš se prezentuje jako někdo, kdo nic neudělal, a jeho hnutí vyhrálo volby…

Jakou roli ve směřování naší země bude mít nová vláda Andreje Babiše?

Vláda Andreje Babiše směruje k historickému znemožnění. Jak jinak by mohla dopadnout vláda s neskrývanou podporou SPD a komunistů?

Proč mimochodem podle vás někteří lidé začínají vzpomínat opět na komunismus?

Pro vzpomínky lidí na komunismus mám i nemám pochopení. Každá doba má pro a proti. Pokud lidé vzpomínají na prvomájové průvody, jak si užili a mávali mávátky, tak ano, asi to bylo super. Pokud vzpomínají na hornické dny a na to, že si během nich mohli vystát frontu na pravou čabajku, fajn.

Já si nedovedu představit, a asi ani nechci, že si jednou v roce vystojím frontu na nožičku klobásy. Pokud někdo věří tomu, že Milada Horáková a mnozí další byli souzeni spravedlivým soudem, protože porušili zákony tehdejší doby, měli by být zavřeni v ústavu a ve svěrací kazajce.

Pro mě osobně je komunismus stejnou ideologií, jakou byl nacismus v Německu. U obou ideologií najdeme podobné. Němci měli Hitlerjugend, Čechoslováci Socialistický svaz mládeže, Němci paže zdvíhali, u nás je zdvíhali lidi jen tak napůl a se zvláštním zalomením. Pod srpem s kladivem a rudou hvězdou zemřely miliony lidí stejně tak jako pod hákovým křížem. Nepohodlní lidé byli sledováni tajnou policií, zatýkáni, vězněni, mučeni a zabíjeni. Letci ze západu byli po únoru 1948 degradováni, vězněni, pronásledováni.

Pokud u nás někdo neměl dostatečně dělnický původ, byl společností vykázán na její okraj, jeho dětem bylo znemožněno studovat. V Německu to bylo s původem obdobně, jen musel být rasově čistý. Co na tom, že většina pohlavárů ho neměla? Němci používali heslo Práce osvobozuje, komunisté Prací ke svobodě. Oba tyto nápisy byly v každém pracovním a koncentračním táboře. Dle mého osobního názoru by měly být projevy a symboly komunismu stejně trestné, jako je tomu u symbolů nacistických. Proto nerozumím tomu, že lidé na komunismus vzpomínají v dobrém a někteří ho dokonce adorují.

V tomto týdnu nemůžeme minout téma prezidentské volby. Jste rád za kandidaturu Mirka Topolánka? Jak se budete v 1. nebo 2. kole rozhodovat?

Podporuji kandidaturu Mirka Topolánka. Je tedy jasné, že budu volit právě jeho. Ve druhém kole pak každého, kdo bude stát proti Miloši Zemanovi.

Co konkrétně vám vadí na současném prezidentovi?

Jako prezident nevystupuje a nechová se tak, jak bych očekával od někoho, kdo vykonává takto vysokou a důstojnou funkci. Jeho vystupování je hulvátské. Důstojným prezidentem byl T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Václav Havel i Václav Klaus s jeho vrtochy. Posledně jmenovaný mě ale zklamal amnestií, kterou udělil vězňům na konci svého funkčního období. Kdežto Miloš Zeman, to je prostě člověk, který se nikdy prezidentem stát neměl. Už jen to, co předvedl u korunovačních klenotů, symbolů české státnosti – to bylo prezidentského úřadu nedůstojno, i kdyby to byla viróza. Dále se mi nelíbí jeho proruská orientace. On, který tvrdí, jak prožíval 68. rok, vpád vojsk Varšavské smlouvy, a pak Ukrajincům doporučuje, ať si v podstatě řeknou o nějaké naturálie za Krym a legalizují za ně vstup Ruska, to je něco nepředstavitelného. Ten člověk by se měl vrátit na Vysočinu a objímat stromy.

Odhlédnete-li od osobního přání, jaký odhadujete výsledek prvního kola volby: Nehrozí, že bude prezident Zeman zvolen už v prvním kole?

Nevěřím, že bude zvolen prezident hned v prvním kole. Velmi zajímavé jsou dnešní výsledky na iDnes, kde probíhalo hlasování jejich čtenářů: s náskokem zvítězil pan Drahoš, což o něčem svědčí. Miloš Zeman skončil jako pátý. Každopádně Miloš Zeman má silnou voličskou základnu u lidí, kteří podle mě politiku sledují velmi povrchně.

Komentátor Alexandr Mitrofanov ve svém textu minulý týden uvedl, že Zeman je kandidát těch, kteří se příliš do hloubky nezajímají o fungování demokracie a nevadí jim mít nad sebou vůdce...

S tím naprosto souhlasím. Už od dávného vývoje lidstva potřebovali lidé nějakého vůdce. Nemyslím si úplně, že Miloš Zeman je vůdce, spíše má líbivou politiku a styl vystupování, na který slyší právě velká část jeho voličů, která o politice a fungování demokracie nemá ani ponětí.

Má také vliv, že se většina lidí rozhoduje poslední jeden nebo dva týdny před volbami?

Ano, to ukázala i ta minulá volba. Nikdo nevěřil, že Karel Schwarzenberg postoupí do druhého kola. Že to bude o pár procent hlasů oproti Miloši Zemanovi, všichni favorizovali Fischera. Nakonec se do druhého kola dostal Karel Schwarzenberg, a to díky tomu, že týden před volbami rozjel masivní kampaň na sociálních sítích.

Když se volí stejný prezident podruhé, zažili jsme, že vyhraje (Havel, Klaus). Na druhou stranu nyní se dá očekávat, že se v druhém kole proti současnému prezidentovi spojí všichni jeho odpůrci, kteří předtím volili roztříštěně. Jak to vidíte?

To je jasné, takhle to bude: Zeman se podle mého názoru do druhého kola dostane. Zbytek hlasů u ostatních kandidátů bude roztříštěný. Ale v druhém kole Zemanův protikandidát získá automaticky velkou část hlasů, kterou voliči dali jiným kandidátům v prvním kole prezidentské volby. Ale Zeman už v druhém kole nebude moci žádné nové voliče získat. Pokud ano, tak rozhodně méně než jeho protikandidát. Bude zajímavé sledovat souboj Topolánek–Drahoš, do druhého kola vidím asi spíš pana Drahoše. Původně jsem ho chtěl také volit, než Mirek Topolánek oznámil kandidaturu.

Jste ve vedení Základní školy v Lomu na Mostecku. Jaké pro vás byly například poslední dva roky, kdy se na sněmovní půdě řešil školský zákon, kariérní řád a ministra školství máme během roku třetího?

Byly to roky plné změn, to pravda je. Ovšem ‚nic se nejí tak horké, jak to zprvu vypadá‘. Vše jsme přečkali a těšíme se na změny další.

Ze severních Čech jsem nedávno hovořila s učitelem Petrem Kaššákem, který se vymezil například proti inkluzi, a to takto: „Mentálně postiženým dětem v běžné třídě přinesla posměch, v lepším případě ignoraci ze strany běžných dětí bez hendikepu. Přinesla jim to, že jen velice obtížně budou ve škole zažívat úspěch. Přinesla jim asistenta, ale sebrala jim kamarády. Přinesla jim dva cizí jazyky, i přestože tyto děti mají problém s mateřským jazykem, ale sebrala jim rozšířenou výuku praktických činností, dílen, pěstitelství, zkrátka sebrala jim osnovy pro praktické školy. V podstatě jim sebrala důstojnost a šanci připravit se na život venku. Je mi těch dětí strašně líto – to se prostě nemělo nikdy stát.“ Jaké jsou vaše zkušenosti?

Opět otázka, na kterou je dlouhá odpověď. Velice stručně řečeno: Pokud je u dítěte diagnostikováno mentální postižení a nezvládá učivo základní školy ani s podporou asistenta, mělo by být na doporučení pedagogicko-psychologické poradny přeřazeno na speciální školu, kde zažije pocit úspěchu a bude na život připraveno mnohem lépe.

Je naše školství zkostnatělé?

Vůbec si nemyslím, že je naše školství zkostnatělé. Spíše bych řekl, že je podfinancované.

Stále se (dle vašeho loňského prohlášení) bojíte, jak si po vyhlášení brexitu poradí zejména severočeské školství s návratem romských dětí-žáků z Anglie?

Z Anglie se vrací žáci, kteří věkově odpovídají například osmé třídě, ale jejich znalosti mnohdy neodpovídají znalostem dětí ve čtvrté třídě. V tu chvíli řešíme problém, kam takové dítě zařadit, jak s ním pracovat, jak pracovat s rodiči. Za poslední dva roky jsem se setkal pouze s jedním žákem, který měl i na naše poměry nadprůměrné znalosti a vrátil se z Anglie.

Třicetiletý Jakub Ozaňák z Mostu profesně působí jako učitel, nyní statutární zástupce vykonávající činnost ředitele Základní školy v Lomu na Mostecku. V rámci ODS je předsedou mosteckého oblastního sdružení.

autor: Lucie Bartoš