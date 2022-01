Mlčeli jste, Fialo. Kývali jste Babišovi! Hejma sečetl minulost

reklama

Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1271 lidí

„Oni sice byli v opozici, ale nenavrhovali vůbec nic jiného, neříkali ‚pojďme nekupovat roušky, pojďme nedělat tohle, pojďme nezavírat průmysl, abysme nemuseli vyplácet podpory‘, prostě mlčeli, schvalovali nouzové stavy a v nouzovém stavu se peníze rozhazují úplně nejlíp,“ pokračoval Hejma v kritice a obvinil současné vládní strany, že sice Babišovi okopávaly kotníky, ale s utrácením a paralyzací ekonomiky souhlasily, takže mají na dluhu také svůj podpis.

Že by vláda dokázala ušetřit tak, aby to nikoho nebolelo, je podle komentátora nesmysl. Pochválil vládu, že zmrazila platy ústavním činitelům, ale měl připomínku: „Ty jejich platy jsou skvělý už tak a hlavně jsou zaručený státem, čili jim se vůbec nic neděje.“ A když zároveň zmrazí platy státních zaměstananců, tak to dle Hejmy zkrátka „vypadá blbě“, zvlášť když jsou zmrazeny i platy těch, kdo byli v tzv. první linii. A důvěru nevzbuzuje asi ani to, že ministr školství Gazdík řekl, že nebyl ohledně platů učitelů konzultován.

Nová vláda také slibovala, že bude lépe komunikovat. Hejma odtušil, že jí to zatím moc nejde, zejména pokud se jedná o ministra zdravotnitcví Válka a jeho pracovní karanténu. Ale připomenul, že podobné „blbosti“ se dějí i jinde, napříkald v USA už si uvědomili, že pokud by poslali každého s omikronem domů, tak by bylo víc lidí doma než v práci. A navíc, podle komentátora je to od vlády signál, že omikron není tak vážný, když se s ním dá jít do práce. Přeje si, aby Česko i vláda přežila omikron ve zdraví, protože po omikronu přijdou horší věci, např. Green Deal.

Fotogalerie: - Chci se mít jako prase v Německu

Hejma se domnívá, že kombinace Green Dealu a inflace bude „hrůza číslo jedna“. Tuší, že jedním z obětních beránků bude Andrej Babiš. Dlouho Češi pozorovali výstupy Grety Thunbergové a německých zelených zavíračů jaderných elektráren a mysleli si, ať si dotyční dělají u sebe, co chtějí. A nyní jsou překvapení tím, že se Green Deal týká i jich a že nebyli řádně varováni.

„To znamená jediné. Naše suverenita, naše samostatnost už je mizivá. Skoro na nule. My už nemůžeme o těhletěch věcech rozhodovat. Dokonce nám je nikdo nemusí oznamovat, nemusí nás varovat. Prostě tohle Andrej Babiš neudělal dobře,“ mínil Hejma s tím, že premiér o těchto jednáních dobře věděl, ale v Česku byl potichu a nevaroval, aby se šláplo na brzdu. „Před dvěma lety na ten Green Deal kejvnul. To ani není s podpisem, natož aby bylo hlasování, natož aby bylo referendum. Přitom to jsou tak strašně důležité věci, že by to za referendum stálo,“ posteskl si.

Naší jedinou záchranou s Green Dealem na krku jsou podle komentátora jaderné elektrárny. S těmi to ovšem moc dobře nevypadá, i když „polobozi z Olympu v Evropské komisi se shodli, že jádro bude možná schválené jako přijatelná, zelená energie“.

„V roce 2014 byla slušně rozjetá dostavba temelínské elektrárny. Měly se stavět dva bloky. Už se jednalo o dodavatelích, byly nějaké tendry. Ale už tehdy Andrej Babiš protestoval v rámci Sobotkovy vlády. Nejdříve padla Nečasova vláda, která jádro podporovala, pak přišla Sobotkova vláda. A tam jistý ministr financí Babiš odmítl dát finanční garance, a tím pádem se celá věc pozastavila,“ opřel se opět do bývalého premiéra.

Fotogalerie: - Svlékání na protest

V roce 2021 pak přišla aféra s Vrběticemi. „I tady prsty Janka Kroupy zasahují,“ žertoval. Kromě toho, že se dle Hejmy jedná o divnou špionážní historku bez řádných důkazů, tak to znamenalo konec diplomatických vztahů s Ruskem. A vztahy s Čínou už také nejsou nejlepší. „Rusko a Čína, co si budeme povídat, jsou jediné země, které umějí jaderné elektrárny jakž takž dobře postavit za nějakou přijatelnou cenu v termínu, který bude stanoven a bude vyhovovat oběma stranám,“ míní Hejma. Zbývá podle něho jen Francie.

„To je absolutní hrůza,“ řekl s tím, že Francie je sice jaderná velmoc, ale její firmy prý nejsou na výši a nemají žádné velké zakázky mimo Francii. Nemluvě o tom, že politicky Francie také není úplně nejstabilnější, nemluvě o ekonomické situaci. Připomenul jednak francouzský postoj u Mnichovské dohody, ale také jak se choval francouzský prezident Jacques Chirac, když říkal, že Češi propásli příležitost mlčet. Zhodnotil, že Francouzi neberou Česko jako rovnocenného partnera. „A být na někom takovém závislý určitě není dobrá vyhlídka,“ soudí.

Doplnil, že podmínkou pro budování nových jaderných zdrojů je i vybudování permanentního úložiště jaderného odpadu. Připomenul, že Česko mívalo jaderné strojírenství i výzkum. „Byli jsme na špici a teď se stáváme de facto odpadištěm, odkladištěm Evropy, kde se u nás bude vyrábět ta jaderná energie, my ji budeme prodávat za ceny, o kterých nebudeme úplně rozhodovat,“ nastínil chmurnou budoucnost.

Psali jsme: To Fiala zatajil. Bál se. Ondřej Hejma ukázal Jo, Lipavský. Tohle vám uniklo. Vážné. Hejma a „Fialovo zahraničí“ A proboha. Hejma sejmul Langšádlovou přirovnáním. Nemohl jinak Velký pokus, ta vakcína. Chci pravdu. Hejma hrozí zlým trestem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.