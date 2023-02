Mně se naježí chlupy, děsil se Dominik Hašek Rusů na olympiádě. A v jiném studiu ČT zatím přelepovali stuhu

Nejslavnější hokejová liga světa NHL podle bývalého hokejového reprezentanta Dominika Haška „sestoupila na samotné dno“. Jednání jejích šéfů označuje za „plivnutí do tváře Ukrajincům“. To vše kvůli angažmá ruských hokejistů podporujících ruského prezidenta Vladimira Putina. V pořadu Interview ČT24 hovořil o tom, že by se ruští sportovci neměli účastnit olympiády v Paříži: „Bavme se o tom, abychom vůbec nepřipustili tu možnost, že by tam Rusové mohli jet a dělat reklamu válce,“ uvedl Hašek, který by rád, aby se tak dalo předejít bojkotu her. Ruským sportovcům by měla být podle něj nabídnuta „pomoc“.

reklama

Hašek nesouhlasí s názorem, že by se sport a politika neměly míchat dohromady, především ve světle rusko-ukrajinského konfliktu to odmítá: „Že by se tyto dvě věci neměly míchat dohromady, to většinou říkají lidé, kteří se zastávají ruských sportovců,“ uvedl, že politika je součástí všeho.

Co se týká olympiády, ta má podle něj obrovský dosah, v případě Rusů před jejich účastí zde varoval. „Když běží dobře Rus, dobře plave nebo vstřelí gól, tak samozřejmě Putin, ruské vedení, to využívá ke svým zájmům. A ruské zájmy jsou dnes jaké? Jsou imperialistické, mají dobývat svět, páchají zločiny, dělají válku, zabíjejí. To jsou cíle Ruska. Takže bohužel ty výkony ruských sportovců jsou voda na mlýn v propagaci Ruska. Kdekoli ruští sportovci nastoupí, kdekoli slaví úspěch, tak propagují ruskou válku, ruské zločiny na Ukrajině včetně genocidy na dětech,“ zdůraznil Hašek, že sport nemá sloužit ruské propagandě.

Záznam celého rozhovoru ZDE.

Prozradil, zda plánuje bojkot letních olympijských her 2024: „V tuto chvíli je bojkot olympiády úplně ta poslední věc. Chci, aby každé olympijské hnutí, alespoň z těch demokratických zemí, vysílalo ty nejjasnější signály, že neexistuje, aby za současných podmínek ruští sportovci jeli na olympiádu, protože by to byla reklama na válku, na zabíjení a stálo by to ukrajinské životy,“ zdůraznil.

Psali jsme: „Dominik Hašek nemluví za Česko“. NHL došla trpělivost s brankářovým Twitterem

„Teď se bavme o tom, abychom vůbec nepřipustili tu možnost, že by tam Rusové mohli jet a dělat reklamu válce,“ dodal Dominik Hašek.

Téma ruských sportovců aktuální velmi rezonuje v souvislosti s letní olympiádou v Praříži v příštím roce. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach zmínil, že by ruští a běloruští sportovci mohli mít možnost startovat pod neutrální vlajkou.

Proti tomu okamžitě protestovala Ukrajina, ale i další země, například Lotyšsko, které dokonce naznačily, že v takovém případy by olympiádu bojkotovaly. Ukrajina všechny země vyzvala k témuž.

Prezident MOV ukrajinské sportovce v dopise upozornil, že se jedná o porušení olympijské Charty. „vaše výzva federacím, pořadatelům her a dalším členům olympijského hnutí, kterou se je snažíte dostat pod tlak a ovlivnit jejich postoj, považuje většina z nich minimálně za politováníhodnou,“ napsal německé funkcionář.

Z Kyjeva přišlo v odpovědi: V dopise ukrajinskému výbor píše, že ukrajinští sportovci můžou počítat s plnou solidaritou MOV. Jakou solidaritu ale nabízí? Solidarita je vzájemná podpora kvůli stejnému zájmu, ale Ukrajinci nemají nejmenší zájem sledovat, jak na olympijských hrách soutěží váleční zločinci pod neutrální maskou“. A dodali že olympijské poselství spojit celý svět v míru je utopií, kterou zneužívají autoritářské režimy.

Pro Haška stanovování podmínek, za kterých by ten start možný byl, je nepřípustný: „Jaké podmínky za současné situace, když je ruská armáda na území Ukrajiny? Vůbec neexistuje se bavit o tom, že by jediný ruský sportovec mohl reprezentovat na olympiádě. A vůbec se nebavme o tom, že by na dresu neměl ruský znak nebo že by nebyla ruská hymna. Zase je to jenom lhaní si. Každý ví, odkud ten sportovec je. Je úplně jedno, jestli má čepici s hvězdou atd.,“ odmítl, že by pomohlo, aby ruští sportovci vystupovali neutrálně.

„Nechci nikdy házet všechny sportovce do jednoho pytle, ale za současné situace, kdy Rusko zabíjí na území cizí země a chce ji získat… Denně umírají stovky lidí, když slyším, že by byla nějaká možnost za určitých podmínek, tak se mi naježí chlupy, beru to jako absolutně špatně,“ hrozil se bývalý český hokejový brankář.

Neuznává ani podmínku vymezení se ruských sportovců vůči válce. „Válka začala 24. února, do dnešní doby se vymezili, opravdu vymezili, asi dva sportovci. Kdyby se ruský sportovec chtěl vymezit, musel by jasně odsoudit agresi na Ukrajině a musí odsoudit zločiny, které tam probíhají. Nedokážu si představit, jak by pak mohli tito sportovci reprezentovat. A žádný nápis „No War“ nestačí. Jedna věc jsou slova… Nedokážu si představit, jak by to vlastně mělo vypadat,“ přemítal Hašek.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Zvláštní posedlost Dominika Haška…

Ruské sportovce by měl podle Haška někdo z Mezinárodního olympijského výboru edukovat a nabídnout jim pomoc či azyl, pokud by se vůči režimu ve své zemi vymezili: „Mě mrzí, že Mezinárodní olympijský výbor nekomunikuje s jediným ruským sportovcem. A ti ruští sportovci, to jsou ti, kteří by teď potřebovali tu největší pomoc. Vymezení se proti Putinovu režimu je pro ně velmi složité, potřebovali by, aby s nimi každý týden někdo byl, aby byla možnost linky a mohli s nimi volat. Měli by je učit, měli by edukovat a říkat jim, co můžou. Aby jim pomohli, pokud jsou pod tlakem, aby komunikovali s jinými zeměmi a bylo jim a jejich rodině nabídnuto útočiště v jiném státě, pokud by jasně odsoudili válku a nastal by problém v Rusku,“ navrhoval Hašek, aby ruským sportovcům byla nabídnuta „uprchlická víza“.

„Pokud by se takový ruský sportovec v problémech dostal na Západ, pak by mu tu demokratické země poskytly azyl jako kdysi nám. Podmínky by měl velmi striktní – odsoudil by ruskou válku, tím směrem by i politicky pracoval. A takový člověk by byl ten nejlepší, ale nejlepší ambasador na světě proti Putinovi. Těmto sportovcům bych jako uprchlíkům pak povolil startovat,“ uvedl.

„Bohužel na to ale Mezinárodní olympijský výbor kašle,“ rozčiloval se Dominik Hašek ve studiu České televize. Na toto téma chce Hašek komunikovat brzy s českým Ministerstvem zahraničí.

Není to první Haškova spolupráce s Janem Lipavským. Na podzim se snažili zamezit ve vstupu do ČR ruským hokejistům, kteří hráli v NHL ve dvou klubech, které v Praze ročník zahajovaly. Když oba celky vzkázaly, že jejich hráče nikdo kádrovat nebude, reagoval ministr Lipavský tak, že jim odmítl udělit víza. Věc nakonec delikátně urovnával poradce premiéra a zkušený diplomat Tomáš Pojar a hokejisté do Prahy přijeli.

Dominik Hašek následně bombardoval NHL tweety a stížnostmi, vyzýval aby vedení soutěže odstoupilo a nakonec vzkázal, že se na zápas nebude dívat.

Psali jsme: Rusové na olympiádě. Bez vlajky, ale budou. Už je slyšet nářek i z Česka Vystrčil, Babiš a důchodci. Dominik Hašek udeřil Na Nohavicu už nejdu, odplivl si Dominik Hašek. A komentátor padl smíchy: Z toho bude profitovat Hutka. Na jeho koncertě teď bude 13 lidí To nechcete vidět: Dominik Hašek zpívá Svěrákovo „Není nutno“. VIDEO+AUDIO

Za českou hokejovou komunitu promluvili k aktuální otázce i komentátoři a redaktoři České televize. Při přímém přenosu z utkání Švédských hokejových her Švédsko- Česko se redaktor a experti ve studiu vyjádřili svůj postoj, když si ozdobili sako svatojiřskou stuhou, přelepenou izolepou.

Oranžovo- černá svatojiřská stuha je symbolem Ruska, využívaným už od první donbaské války před osmi lety.

Symbolika přelepení izolepou pak odkazuje na rok 1969, kdy si na mistrovství světa ve Švédsku několik československých hokejistů ve státním znaku na dresu přelepilo izolepou rudou hvězdu, kterou tehdy měl ve znaku na hlavě český lev.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.