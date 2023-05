Mobilizace nevycvičených? A Rusy tlouct kabelkami? Český generál si ťuká na čelo

reklama

Petr Pelz úvodem přemítal nad tím, jak válka na Ukrajině dopadne. „Nevím. Ale budu opakovat už poněkolikáté: Proboha, co nejdřív! Jak říkám: Cílem té skupiny ve Spojených státech, která usilovala o to, aby tato situace nastala, tak bylo Rusko oslabit a rozdělit – jestli si někdo myslí, že teď si vymýšlím, nebo nesouhlasí se mnou, ať si najde různé studie RAND, jedna má přímo tento název –, a to se nepovedlo,“ zdůrazňuje.

„My jsme v rozporu s pocitem pana prezidenta Rusko posílili. A to znamená, že musíme brát vážně to, co Rusko teď chce. Já vím, že se těžko říká: Rusko vniklo na východní Ukrajinu a obsadilo ji, tak spravedlnost musí být dokonána tak, že je vyženeme. Ale vždyť to je ale přece jinak. Protože ruskojazyčné obyvatelstvo na východní Ukrajině vlastně bylo v nebezpečí nějakého opravdu ubližování této menšině – tam to beze sporu bylo. A Rusko se rozhodlo nějakým způsobem to obyvatelstvo ochránit.

Nedovedu si představit, že by teď Rus řekl: Tak si je zase vezměte. To si nedovedu představit. Podívejme se na to realisticky,“ dodává bývalý ředitel Vojenského zpravodajství a někdejší velvyslanec v Afghánistánu.

Roli podle něj sehraje to, co „skupinový Biden“ provede a kde určí tzv. red lines pro řídící skupinu ve Washingtonu. „A do toho ubohá Evropa, která vůbec už nemá dnes žádné slovo. To uvidíme,“ pokračuje Pelz.

V kontextu toho však zdůraznil: „Ale chtěl bych tady rozlišit dvě věci. Jedna věc je být na takovou věc nějak aspoň částečně připraven, a druhá věc je nechat se zatáhnout. Možná budeme schopni mobilizovat, ale budeme mobilizovat lidi, kteří nejsou vůbec vycvičeni, a Rusy budou moci tlouct leda kabelkami,“ dodal.

Média prý jen přispívají k iluzi, že NATO je schopné vyhnat Rusy z Ukrajiny. „Prostě my ho nevyženeme. My nemáme… To je pořád to, jak média přispívají k tomu problému, že my jako věříme, že NATO má na to Rusy zahnat… Jenže reálně nemá dost vojáků ani munice,“ konstatoval bývalý šéf Vojenského zpravodajství, podle kterého jsou Luhanská a Doněcká republika, Krym už definitivně ruské, i když v původním ruském plánu bylo, aby Ukrajina zůstala s výjimkou Krymu celá, protože to zaručovalo nárazníkový stát pro Rusko. Nemluvě o tom, že došlo ke sblížení Ruska a Číny mnohem většímu než kdy dřív.

Vzhledem k tomu, že Pelz vůbec neví, jak to skončí, si nyní netroufá odhadovat, jak bude vypadat geopolitická situace. Bezesporu podle jeho slov končí „westernizace celého světa“. „A z toho máme strach. Oprávněně, chápu to, ale musíme počítat s tím, že to dřív nebo později nastane. A spíš jsme se měli snažit to nějakým způsobem omezit, využít, změnit taktiku. Jak k tomuto problému přistoupit, a ne se snažit to přemoci vojensky, když na to vojensky, s výjimkou atomových zbraní, vlastně nemáme,“ dodal Petr Pelz.

