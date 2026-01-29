Mocenská hra za Pavlem. Co je v pozadí zpráv od Macinky?

Radim Panenka úvodem svého vyjádření na svém youtubovém kanále poznamenal, že téma považuje za mimořádně vážné vzhledem k událostem posledních dní. „Rozmáhá se jistý nešvar: prezident Petr Pavel opakovaně dělá ostudu v zahraničí, zatímco vláda Andreje Babiše, Motoristů a SPD čelí další fázi hybridní války,“ uvedl.
Poté se vrátil k úterní mimořádné tiskové konferenci prezidenta Petra Pavla, kde obvinil ministra zahraničí Petra Macinku z vydírání a zastrašování. Podle Panenky prezident mluvil nervózně. „I podle celé řady dalších komentářů bylo jeho vystoupení mimořádně podivné, až hysterické,“ podotkl novinář, podle kterého Pavel mluvil mnohem rychleji, než je u něj obvyklé. Několikrát se také přeřekl, i když celé prohlášení četl z papíru.
Úřad byl unesen, mlčet už nejde
Podle Panenky to může signalizovat, že slova pravděpodobně nepocházela z prezidentovy hlavy, že si je sám nevymyslel ani nenapsal. A co je ještě závažnější, pro samotného prezidenta to podle něj bylo zřejmě velice nepříjemné a možná se mu do toho ani nechtělo. „Takhle Petra Pavla neznáme a na to je potřeba upozornit. Možná by se na to měli podívat psychologové. Já v tom určitým způsobem vidím i nesouhlas prezidenta s tím, co oznamuje,“ pokračoval Radim Panenka.
A k tomu nabídl situační přirovnání: „Dá se to shrnout tak, že je to skoro jako volání o pomoc – jako kdyby byl prezident v pozici někoho, kdo čte prohlášení napsané ‚únosci‘ a doufá, že se z toho dostane. Zkrátka to celé působí, jako by Petr Kolář něco vymyslel a Petr Pavel to jen přečetl. Nechal se podle něj „navést“ svými poradci, loutkovodiči nebo majiteli,“ konstatoval.
Podle Radima Panenky byl prezidentský úřad v jistém smyslu „unesen“. Ačkoli se dřív snažil být uctivý k úřadu, teď už mlčet nemůže. „Musím říct, že mě to opravdu mrzí. Celý život mám velkou úctu k úřadu prezidenta republiky a je mi jedno, kdo v něm sedí. Ani po zvolení Petra Pavla jsem ho v podstatě nekritizoval a snažil jsem se být ohleduplný a uctivý vůči tomu úřadu. Ale teď, když to překročilo určitou mez, už nemůžu mlčet. Pokud byl ten úřad v jistém smyslu unesen – a nejen na základě tohoto jednoho vyjádření, ale všech kroků prezidenta v posledních měsících,“ doplnil.
Rozvinul i svá úvodní slova o tom, že prezident Petr Pavel tímto svým vystupováním dělá ostudu v zahraničí. „Vidíme to na titulních stranách evropských médií, kde se rozebírá politický skandál: prezident obvinil ministra zahraničí z vydírání. Kdo jiný za tu ostudu nese odpovědnost než právě Petr Pavel? On přece vůbec neměl zveřejňovat soukromou korespondenci,“ dodal, že to se nedělá ani v politických jednáních. „Poškozuje tím Českou republiku v zahraničí,“ míní novinář.
Kdo tahá za nitky kolem prezidena?
Podle Panenky je důležité si uvědomit, že mezi „únosci“ prezidenta patří nejen poradce Petr Kolář, Jan Dobrovský a další lidé z jeho okolí, ale že za nitky mohou tahat i stejní „majitelé“, kteří vlastní například Deník N. Ten podle jeho slov funguje skoro jako „štvavá vysílačka“.
Panenka tím naznačuje, že prezident Pavel je podle něj jen „loutkou“ v rukou těchto lidí, kteří nemají žádný demokratický mandát ovlivňovat politiku, a přesto to dělají.
Kromě toho Panenka také upozorňuje, že je potřeba podívat se i na samotnou SMS komunikaci mezi Petrem Kolářem a Petrem Macinkou. Podle jeho názoru Kolář už od počátku kalkuloval s tím, že konverzace bude veřejná, a podle toho zvolil své odpovědi. „Je z toho cítit, že Petr Kolář už ve chvíli, kdy odpovídal na první zprávu, věděl, že ty zprávy půjdou ke zveřejnění. Přesně podle toho je upravil, aby byly neutrální a nicneříkající. Je vidět, že jsou připravené,“ uvádí novinář.
Následně klade zásadní otázku, nad kterou se podle něj mainstreamová média příliš nezamýšlejí, a sice zda za jednáním Petra Koláře nestojí ještě někdo další: „To je další zásadní otázka, kterou si většina mainstreamových médií, která jen opakují opoziční rétoriku, vůbec neklade. A sice jestli v tom Petr Kolář jedná sám, nebo to s někým koordinuje.“
Podle něj existuje i spojení mezi Petrem Kolářem a ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Panenka již dříve tvrdil, že se tito dva muži scházejí na nenápadném místě v Praze, v budově na Senovážném náměstí.
Mimochodem, Michal Koudelka má na Pražském hradě i dalšího svého člověka. „Nejen Petr Kolář a Koudelka jsou takoví dva hráči a spiklenci, kteří chtějí ovlivňovat politiku v téhle zemi, aniž by na to měli nárok. Koudelka tam má své ‚ucho‘ – ředitelku bezpečnostního odboru Kanceláře prezidenta republiky paní Mladu Princovou. Je to žena, kterou si prý Koudelka sám ‚vychoval‘ a která mu donáší informace, které by třeba ani Petr Kolář neřekl. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že jejich vztah v minulosti nebyl čistě profesionální,“ dodává Panenka.
Skutečnost, že s tím prezident Petr Pavel nic nedělá a nijak proti tomu nevystupuje, jen potvrzuje jeho přesvědčení, že prezident je v celé situaci spíše pasivní figurou. I to podle něj svědčí o tom, že Petr Pavel působí jako „loutka“ a že je svým způsobem unesen cizími vlivy.
Nejde o Turka. Jde o rozložení vlády
V této kauze už nejde jen o samotného prezidenta. „Rukojmími v této mocenské hře nejsou jen aktéři na Hradě. Rukojmími jsou všichni občané a celá Česká republika. To není hra, kterou by hrál Petr Pavel, tu hraje Petr Kolář, jeho vlivové a byznysové okolí a nepochybně i Michal Koudelka,“ upozornil Panenka.
I kdyby prezident nakonec Filipa Turka ministrem jmenoval, spor by podle Panenky tím neskončil a přišlo by něco dalšího. Podle něj totiž celý konflikt ve skutečnosti nevznikl kvůli osobě Filipa Turka. Ten je v této kauze spíše nástrojem a obětí mocenského boje. „Filip Turek je v tom bohužel rukojmí, oběť nebo jakési hradní beranidlo sloužící k rozbití soudržnosti této vládní koalice a profesních i přátelských vztahů uvnitř vlády,“ uvedl Panenka, že spor je využíván výhradně k posilování moci určitých skupin a smyslem celé hry je snaha o rozložení vlády jako takové.
