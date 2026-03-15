David (SPD): Nepřetekl pohár trpělivosti?

16.03.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výhrůžky prezidenta Zelenského maďarskému premiérovi

Vážení přátelé, přesluhující ukrajinský prezident Zelenskyj stále ještě dokáže někoho překvapit. Naposledy výhrůžkami maďarskému prezidentu Orbánovi. Mě nepřekvapil. Přece víme, že projevil svoji drzost přerušením dodávek ropy ropovodem Družba pro Maďarsko a Slovensko. Při tom tyto země dodávají Ukrajině ropné produkty a elektřinu. To je mnohem horší, než verbální výplody jeho arogance.

Člen strany rakouských Svobodných Harald Vilimsky navrhl v Evropském parlamentu projednání výhružných výroků prezidenta Zelenského, který se těší obrovské podpoře Evropské unie. Jeho návrh byl zamítnut s tím, že výhrůžky prezidentu Orbánovi jsou ospravedlnitelné snahou Orbána blokovat finanční podporu Ukrajině, která odmítá obnovit dodávky ropy přes své území.

Ptám se, nepřetekl už pohár trpělivosti se Zelenského ukrajinským režimem?

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

