Vážení přátelé, přesluhující ukrajinský prezident Zelenskyj stále ještě dokáže někoho překvapit. Naposledy výhrůžkami maďarskému prezidentu Orbánovi. Mě nepřekvapil. Přece víme, že projevil svoji drzost přerušením dodávek ropy ropovodem Družba pro Maďarsko a Slovensko. Při tom tyto země dodávají Ukrajině ropné produkty a elektřinu. To je mnohem horší, než verbální výplody jeho arogance.
Člen strany rakouských Svobodných Harald Vilimsky navrhl v Evropském parlamentu projednání výhružných výroků prezidenta Zelenského, který se těší obrovské podpoře Evropské unie. Jeho návrh byl zamítnut s tím, že výhrůžky prezidentu Orbánovi jsou ospravedlnitelné snahou Orbána blokovat finanční podporu Ukrajině, která odmítá obnovit dodávky ropy přes své území.
Ptám se, nepřetekl už pohár trpělivosti se Zelenského ukrajinským režimem?
