Moravané, nenechte se zblbnout pražskými demonstranty. Právník Koudelka nabádá proti heslům v cizích jazycích ke zdravému rozumu

V prvé řadě Koudelku zaujalo, že si demonstranti přinesli transparenty v angličtině. „Vidím-li demonstrace a nepokoje v zemích, kde se nemluví anglicky, ale účastníci nesou anglické nápisy, vím, že se neobrací ke svému lidu, ale k cizině. Politická změna má být dosažena cizí mocí. Dosud jsem to spojoval s realitou rozvrácených států,“ napsal hned v úvodu komentáře uveřejněného na blogu Aktuálně.cz. Přemýšlí prý nad tím, zda se demonstranti obracejí do Bruselu či do Washingtonu.

„Ožívá snaha těch, kteří prohrají politický zápas doma, získat moc zvenčí. Dřív se jezdilo k císaři do říše, pak k soudruhům do Moskvy a nyní do Bruselu. Cizí jazyk je pochopitelný, protože texty nejsou určeny pro lidi zde, ale pro jiné, kteří jazyk Moravanů a Čechů neznají. I Vasil Biľak a jeho druhové napsali zvací dopis roku 1968 v ruštině,“ pokračoval Koudelka.

Babišovi se vyčítá, že jeho podniky v některých případech údajně zneužily evropské dotace. Koudelka však tvrdí, že dotace jen pokřivují prostředí a kdyby je nečerpal Babišův Agrofert, momentálně odložený ve svěřenském fondu premiéra, čerpal by je někdo jiný. Evropští daňoví poplatníci včetně českých by tak dál přispívali na výmysly Bruselu. Tak to alespoň vidí Koudelka, podle něhož by nebylo od věci dotace zrušit.

V nedávných volbách do Evropského parlamentu přitom se ziskem 21 procent hlasů vyhrálo hnutí ANO. Dá se spekulovat o tom, zda šlo o výrazné vítězství, nebo zda mohl získat více hlasů, ale tak jako tak je to vítězství. Češi, Moravané a Slezané tedy promluvili srozumitelným jazykem, ale demonstranti podle Koudelky odmítají výsledek voleb respektovat.

Koudelka k tomu doplnil, že politici, kteří Babiše vlastně stvořili, proti němu dnes protestují na náměstích. Právník se domnívá, že Babiše stvořily chyby koaličních vlád, které byly méně akceschopné než vlády většinové a utápěly se v bahně.

Za časů opoziční smlouvy Miloše Zemana a Václava Klause byla proto připravena volební reforma, která měla posílit roli vítěze na úkor menších stran, ale Petr Pithart, prezident Václav Havel a další politici se proti této reformě postavili a u Ústavního soudu ČR uspěli.

Koaliční vládní bahno tak mohlo pokračovat až do času Bohuslava Sobotky, který dnes chodí na demonstrace proti Babišovi, ale ještě v roce 2013 přijal jako premiér Babiše do vlády.

Koudelka nad tím kroutí hlavou a posílá vzkaz Moravanům. „Moravané, nenechme se zblbnout demonstracemi v Praze. Ale klidně se jich zúčastněte. Proč si neudělat za něčí peníze výlet do zemského města Čech. Ale ve svobodných a tajných volbách volte koho chcete podle svého rozumu a životních zkušeností. Bez ohledu na to, co zní na pražských náměstích,“ uzavřel Koudelka.

