Moravec končí v ČT. Okamura: Někdo schopný se určitě najde

Po devíti letech byl hostem nedělních Otázek Václava Moravce předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Ve studiu České televize se střetl s dalšími současnými i bývalými předsedy dolní komory – Miroslavou Němcovou (ODS), Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a Radkem Vondráčkem (ANO). Debata byla místy velmi vyhrocená, řešila se například práce poslankyně Markéty Šichtařové, spor o služební vůz předsedy Sněmovny nebo zahraniční politika.
V závěru pořadu pak moderátor Václav Moravec oznámil, že po více než dvaceti letech v České televizi končí.
Tomio Okamura pro ParlamentníListy.cz uvedl, že si účast v pořadu užil. „Debatu jsem si užil, strávil jsem příjemné nedělní odpoledne,“ řekl.
Až následně se podle svých slov dozvěděl o Moravcově rozhodnutí odejít z veřejnoprávní televize. „Pak jsem se dozvěděl, že pan Moravec se rozhodl v České televizi skončit, to je třeba respektovat,“ uvedl Okamura.
Zároveň popřál České televizi šťastnou ruku při výběru nového moderátora. „Přeji České televizi šťastnou ruku při volbě nového moderátora. Myslím, že se v České republice někdo schopný určitě najde,“ dodal předseda Poslanecké sněmovny.
Tomio Okamura
