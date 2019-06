Moravec s Kalouskem hodinu rozebírali Babiše. Pak se vedle sedící Pirát naštval, že chce taky, ale nenechají ho

Do nedělních Otázek Václava Moravce zavítali předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek (Piráti) a předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek (TOP 09), který se okamžitě obul do premiéra Andreje Babiše (ANO). Zdůraznil, že Babiš dělá vládě ostudu. Vondráček se okamžitě ohradil. „Můžete to tady do kamery říkat stokrát, ale nestane se to pravdou,“ vypálil v ČT.

Moravec debatu zahájil zostra, Oznámil, že premiér Andrej Babiš prožívá krušné chvíle. „Nejhorší okamžiky své politické kariéry právě teď zažívá premiér Andrej Babiš (ANO). Zatímco státní zástupce posuzuje možnost obžalovat Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, zatímco se auditoři Evropské komise přiklánějí k názoru, že je Babiš ve střetu zájmů u svých firem a zatímco desítky tisíc lidí protestují kvůli obavám z premiérova vlivu na justici, Andrej Babiš vzkazuje, že demonstrantům neustoupí,“ pravil Moravec.

Poté položil na stůl průzkum, podle něhož už premiér Andrej Babiš může zapomenut na třicetiprocentní podporu voličů. Podle společnosti Kantar CZ má Babišovo hnutí ANO podporu asi 27,4 procenta voličů.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš však politické scéně i nadále dominuje. Druzí Piráti mají 17,5 procenta a třetí ODS 12,5 procenta. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury oslovuje asi 10,5 procenta respondentů. Starostové a nezávislí oslovují momentálně asi 7 procent voličů, komunisté 6,5 procenta a ČSSD jen 6 procent hlasů. Sociální demokraté by do Sněmovny pronikli jako poslední. Lidovci už by podle tohoto průzkumu zůstali před branami Sněmovny se ziskem 4,5 procenta hlasů. TOP 09 by získala jen 4 procenta hlasů.

Michálek prohlásil, že pokud Babiš důkladně nevysvětlí údajný střet zájmů, o kterém Piráti nepochybují, a nepostaví se k celé věci čelem, Pirát jsou odhodláni vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. „Zatím jsme tady od pana premiéra slyšeli spíš výmluvy,“ zlobil se Michálek s tím, že je namístě vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, i kdyby se nepodařilo sehnat většinu, která by Babišův kabinet svrhla.

Kalousek dal Michálkovi za pravdu, jedním dechem však dodal, že vláda pravděpodobně nepadne, protože Tomio Okamura (SPD) v minulosti několikrát řekl, že je připraven ve vládě nahradit ČSSD. Tím se Babišův střet zájmů nevyřeší. „My jsme na ten střet zájmů upozorňovali vždycky, už od roku 2013, ale dnes mám pocit, že dnes už veřejnost začíná chápat, v čem je ten střet zájmů,“ pochvaloval si Kalousek s tím, že tohoto střetu zájmů už si všímají i zahraniční média, takže lze říct, že Babiš dělá Česku ostudu mezinárodních rozměrů.

Vondráček se okamžitě ohradil. „Já jsem se bavil se svými partnery ze zahraničí a nic takového není. Můžete to tady do kamery říkat stokrát, ale nestane se to pravdou,“ rozčiloval se předseda Sněmovny.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Obul se také do Evropské komise. Předběžná auditní zpráva ho prý zklamala. Vondráček totiž nevidí důvod k tomu, aby Evropská komise vykládala české zákony.

Kalousek okamžitě přešel do protiútoku. „My také máme své mezinárodní partnery a od nich slyšíme, že to je ostuda. A také sledujeme zahraniční média, kde se problémům Andreje Babiše věnují na titulních stranách, což nebývalo zvykem,“ pravil.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec mu okamžitě připomněl, že se o Česku v zahraničí psalo i v době, kdy policie vtrhla na Úřad vlády a padl kabinet Petra Nečase, jehož byl Kalousek členem. „Rozdíl je v tom, že my jsme Petra Nečase vyzvali k rezignaci a on to také učinil,“ řekl Kalousek s tím, že Babiš dnes dokola opakuje, že rozhodně nerezignuje.

Moravec poté položil na stůl ještě jeden průzkum, podle něhož 60 procent oslovených občanů spíše nebo vůbec nevěří tomu, že by demise exministra spravedlnosti Jana Kněžínka nesouvisela s tím, že policie uzavřela případ firmy Čapí hnízdo, ve kterém je trestně stíhán i Andrej Babiš, a předložila spis státnímu zástupci k podání obžaloby.

Vondráček kontroval, že nástupkyně Jana Kněžínka dala svým osobním příběhem najevo, že hodlá kráčet vlastní cestou a nenechá se nikým ovlivňovat. Naproti tomu Kalousek vyjádřil pochopení pro demonstranty, kteří volají po pádu Marie Benešové. Pirát Michálek s Kalouskem souhlasil.

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec poté položil na stůl ještě jeden průzkum. Jednalo se o průzkum agentury Median, který ukázal, že 34 procent respondentů podporuje demonstrace proti Andreji Babišovi, 26 procent dotázaných s demonstracemi nesouhlasí, ale nevadí jim a 22 procentům lidí demonstrace vadí. K protestům podle nich není důvod. Dalších 18 procent dotázaných prý demonstracím nevěnuje pozornost a nemá na ně názor.

Hosté se poté vrátili k předběžné auditní zprávě Evropské komise o údajném střetu zájmů Andreje Babiše. Kalousek trval na tom, že Babiš je ve střetu zájmů a ještě si dovoluje brát si občany České republiky jako svá rukojmí.

„Český premiér došel tak daleko, že si vzal české firmy a Českou republiku jako rukojmí. Dovolím si říci, že tím se premiér stal bezpečnostním rizikem,“ vypálil Kalousek s tím, že takto se odpovědný politik nechová. Jedním dechem Kalousek dodal, že jádro několikrát zmíněného auditu zůstane stejné, střet zájmů Andreje Babiše tu prý bude stále.

V tu chvíli už se Michálek neudržel. „On mluví pořád pan Kalousek. On má sice 4 procenta preferencí, ale 90 procent času na diskusi. On je zkušený politik, tak si ten čas dokáže urvat,“ pálil ostrými slovními náboji pirát.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté poukázal na to, že ve věci střetu zájmů by měla důležité slovo mít náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů Olga Nebeská. Její manžel Václav Nebeský dostal nabídku stát se ředitelem Českých drah, které spadají pod ministra dopravy za hnutí ANO Vladimíra Kremlíka, což podle Michálka nepůsobí transparentně.

„Ale to už je paranoia, to není normální. Tady budeme každého kádrovat kvůli jeho rodinným příslušníkům,“ rozpálil se v tu chvíli Vondráček. „Protože to vypadá jako uplácení,“ nedal si to líbit Michálek. Žádal Vondráčka, že hnutí ANO a jím ovládaná ministerstva mají jednat transparentně. „Váš šéf byl v komunistický straně, tak si laskavě ty řeči o kádrování nechte. My jsme v té komunistické straně nebyli,“ vmetl Vondráčkovi do tváře pirát. „Nenechám, nenechám,“ čílil se Vondráček.

Psali jsme: Bývalá novinářka: Dnes demonstruje samozvaná elita proti občanům. Člověk v tísni a vybraní lidé přesvědčující školáky. Už je zjevné, že chtějí svrhnout vládu Pane Mináři, když tak toužíte diskutovat v televizi, tak přijďte k nám na Barrandov, zval Soukup. Pak se bavil Kalouskovou novou parukou Moravané, nenechte se zblbnout pražskými demonstranty. Právník Koudelka nabádá proti heslům v cizích jazycích ke zdravému rozumu Podle Babiše zařídili ošklivé články v zahraničním tisku naši aktivističtí novináři. A doplatí na to všechny české firmy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp