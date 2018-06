Moravec si do věže pozval Pocheho. Ten se rázně postavil k tématu migrace. Zpochybnil také protiruské sankce

Poche důrazně odmítl, že by ho komunisté od počátku odmítali za člena vlády. „Já jsem nikdy neslyšel takovou výtku od poslanců KSČM. To je zcela jasné. Za druhé, pokud jde o ten seznam 12 českých europoslanců, to je argument Aeronetu a Tomia Okamury a někteří moji kolegové kvůli tomu podali na Okamuru trestní oznámení," rozohnil se Poche hned v úvodu.

Ježek se Pocheho zastal. „On není žádný vítač. On může mít tisíc jiných chyb, ale tohle prostě není," řekl jasně Ježek.

Jan Zahradil se zřejmě při pohledu na hádky ANO, ČSSD a KSČM dobře bavil. „Sociální demokracie si naběhla a teď neví, jak to řešit," podotkl Zahradil. „To představení je skutečně docela zábavné, musím říct," smál se.

Poche se ihned bránil, že se ČSSD chovala státotvorně a pokusila se vyjednat vznik vlády s důvěrou sněmovny, Andrej Babiš má teď podle Pocheho na výběr, jestli bude v tomto projektu pokračovat, nebo se ho vzdá a bude raději jednat s Tomiem Okamurou. O svém dalším vládním angažmá bude prý v prvé řadě jednat především s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Víc se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Poté hosté přešli k tématu migrace a shodli se na tom, že Česká republika odmítala v minulosti kvóty a odmítá je dál. Činila tak celá skupina V4. Rakousko se teprve postupem času přidalo. Poche ve shodě s Ježkem připomněl, že Itálie sice teď má novou vládu, ale pořád jde o vládu, která volá po přerozdělování migrantů. O přerozdělování migrantů stále jedná také Evropský parlament.

Zahradil okamžitě před aktivitou Evropského parlamentu varoval. „Evropský parlament je prointegrační těleso. Ten prostě bude vždy na straně těch prointegračních řešení a bude chtít jít co nejdál, takže s Evropským parlamentem si žádné naděje nespojujme. To podstatné se musí odehrát v Evropské radě a tam to bude na české vládě," varoval Zahradil. Politik je toho názoru, že migrační krizi musí vyřešit jednotlivé státy, které se rozhodnou uzavřít své přístavy, potažmo hranice, jak to učinila Itálie.

Když dostal znovu slovo Miroslav Poche, zdůraznil, že jakékoli přijímání uprchlíků musí být založeno na dobrovolnosti jednotlivých aktérů. Se Zahradilem se však neshodl ve způsobu řešení krize. Podle Pocheho je nesmysl, aby jednotlivé národní státy postupovaly samostatně. „Musí být přijato společné řešení," zdůrazňoval Poche s tím, že tímto řešením je udržení migrantů v Africe. „Ti lidé tam musí mít co jíst," řekl Poche. Afričané se musí dozvědět, že peníze za cestu do Evropy utratí zbytečně, protože budou vráceni domů. „EU tam musí zaplatit kampaň v novinách," doporučoval Poche. Takto by si představoval společné evropské řešení.

Zahradil vyjádřil obavy, že jakékoli společné evropské řešení bude někde v sobě obsahovat možnost, že na přerozdělování migrantů přece jen dojde. A něco takového je podle europoslance za ODS zcela nepřijatelné.

V další části debaty pánové věnovali pozornost činům 45. prezidenta USA Donalda Trumpa, který v podstatě spustil obchodní válku s Čínou i s EU, když se snaží evropský trh zasáhnout pomocí cel. Přitom podle Ježka dosavadní ekonomický systém globální ekonomiky prospíval nejvíce Spojeným státům. Poche varoval, že Trump teď zcela vážně uvažuje, že fatálně poškodí českou ekonomiku. Čím? Zavedením cel na dovoz automobilů z EU, což by Česko jako automobilovou velmoc velmi bolelo. „V tuhle chvíli o tom velmi vážně uvažuje a my musíme udělat všechno proto, aby k tomu nedošlo," varoval důrazně Poche.

Zahradil se k nastalé obchodní válce mezi EU a USA snažil postavit pragmaticky. Musíme si prý zvyknout na to, že USA přesouvají svou pozornost do Tichomoří.

„My se s tím budeme muset nějak vyrovnat, ... to, co bylo, už se prostě nevrátí," konstatoval s odkazem na 90. léta, kdy vztahy Evropy a USA byly podstatně vstřícnější. „Připravme se na to, že Spojené státy budou daleko více uvažovat o svých národních zájmech než o globální odpovědnosti," pokračoval Zahradil.

Neměli bychom prý zapomínat na to, že zásadním světovým hráčem je dnes Čína. Svět se zkrátka podle Zahradila mění, mění se možná rychleji, než si jsou mnozí evropští politici ochotni připustit.

Než se pánové rozloučili s diváky, došlo i na protiruské sankce. Poche konstatoval, že sankce ekonomicky Rusku neškodí, poškodily spíše české zemědělce a je na místě vést debatu o jejich zrušení. „Ty sankce nic nezměnily. Spíš je potřeba vést dialog tak, aby se naplňovaly dohody z Minsku," žádal Poche.

Ježek odporoval, že sankce mají smysl, dokud nebude Rusko ochotno změnit svou politiku a bude dál jednat s Ukrajinou tak, jak s ní jedná.

